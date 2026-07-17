¿Qué dicen las cartas notariales enviadas a Laura Spoya? Los documentos revelan reclamos por deudas, multas, exclusividad y una advertencia legal

Las cartas notariales dirigidas a Laura Spoya han puesto en evidencia una serie de reclamos económicos y contractuales que van más allá del accidente vehicular ocurrido en febrero. Los documentos muestran requerimientos relacionados con el pago del deducible de una camioneta declarada pérdida total, presuntos incumplimientos de contrato, penalidades por exclusividad, saldos pendientes por campañas publicitarias e incluso una advertencia sobre posibles acciones legales por presunta difamación.
Las comunicaciones fueron remitidas por Derco Perú S.A. y por H&M Corporación Moncada S.A.C., empresa liderada por Hanna Moncada, quien durante varios años representó profesionalmente a la exMiss Perú. A continuación, estos son los principales puntos que contienen los documentos.
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Derco Perú S.A. exige el pago del deducible de la camioneta
Uno de los primeros reclamos corresponde al accidente protagonizado por Laura Spoya con la camioneta GWM Haval H9, vehículo que había recibido como embajadora de la marca.
Tras declararse la unidad como pérdida total, Derco sostiene que quedó un monto pendiente que no fue cubierto por la póliza del seguro. Por ese motivo, la empresa exige el pago de US$ 4,230, correspondiente al deducible derivado del siniestro.
La carta señala: “Por lo expuesto, mediante la presente requerimos formalmente (...) cumpla con regularizar el pago de la suma de cuatro mil doscientos treinta dólares (...) por concepto de deducible derivado del siniestro del vehículo dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.”
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La agencia aparece como responsable solidaria y la carta también incluye una multa de tránsito
El mismo documento también recuerda que H&M Corporación Moncada S.A.C. figura como responsable solidaria respecto de las obligaciones derivadas del vehículo.
Por ello, el requerimiento no solo alcanza a Laura Spoya, sino también a la empresa que la representaba cuando mantenía el convenio con la marca automotriz.
Los documentos también hacen referencia a la papeleta generada tras el accidente. El monto consignado asciende a S/ 1,380, importe que corresponde a la infracción de tránsito registrada luego del siniestro. Según el detalle expuesto, el pago de esa multa corresponde a la persona que conducía el vehículo al momento del accidente.
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La exagencia reclama una deuda superior a US$ 14 mil
Otra de las cartas notariales corresponde a H&M Corporación Moncada S.A.C.
En este documento, la empresa sostiene que, luego de realizar el cruce de obligaciones económicas, existe un saldo pendiente a favor de la agencia por US$ 14,240.20. La comunicación establece un plazo de 48 horas para efectuar el pago.
El texto señala: “Como resultado del cruce de obligaciones económicas existentes, usted mantiene un saldo pendiente a favor de la agencia por catorce mil doscientos cuarenta punto veinte dólares (...) Caso contrario, nos veremos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que correspondan.”
También reclama una penalidad por exclusividad
Otro de los puntos desarrollados en el documento está relacionado con una presunta vulneración de la cláusula de exclusividad. La agencia sostiene que no ha renunciado al cobro de las penalidades contempladas en el contrato.
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La carta indica: “La agencia no ha condonado ni renunciado al cobro de las penalidades y demás conceptos derivados del incumplimiento del contrato.”
Asimismo, precisa que reclama una penalidad inicial de US$ 2,000. El documento añade: “Cada transgresión de exclusividad acarrea una penalidad de dos mil dólares por campaña.”
Las campañas publicitarias forman parte del reclamo
La comunicación también menciona campañas desarrolladas para Atlantic City, Cochinola y Avon, indicando que forman parte del cálculo de las obligaciones económicas pendientes.
Aunque el documento no desglosa el monto correspondiente a cada campaña, sí señala que el saldo total deriva del cruce de dichas obligaciones comerciales.
La carta advierte sobre una posible denuncia por difamación
Uno de los apartados más llamativos del documento está relacionado con una presunta afectación a la reputación de la agencia.
Según la comunicación, la empresa fue informada de que Laura Spoya estaría realizando afirmaciones en las que la acusaría de estafadora. Por ello, exige el cese inmediato de esas expresiones.
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La carta señala: “De ser cierto los hechos, le exigimos que estos cesen de inmediato. Caso contrario, procederemos a iniciar las acciones legales que correspondan, incluyendo una denuncia penal por el delito de difamación.”
Los documentos fijan distintos plazos
Las comunicaciones también establecen plazos específicos para atender los requerimientos. Cinco días hábiles para regularizar el pago del deducible reclamado por Derco.
48 horas para cancelar el saldo pendiente reclamado por la agencia de Hanna Moncada. En ambos casos, los documentos advierten que el incumplimiento podría derivar en nuevas acciones legales.
Las cartas muestran el alcance de los reclamos
En conjunto, los documentos permiten conocer el alcance de los distintos requerimientos formulados contra Laura Spoya.
Mientras Derco Perú S.A. centra su reclamo en las consecuencias económicas derivadas del accidente de la camioneta, H&M Corporación Moncada S.A.C. incorpora presuntos incumplimientos contractuales, penalidades por exclusividad, campañas publicitarias pendientes y una advertencia por presunta difamación.
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Las cartas, además de fijar montos y plazos, constituyen requerimientos formales que buscan obtener el cumplimiento de las obligaciones señaladas antes de recurrir a otras instancias legales.
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