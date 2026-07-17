A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal se enfrenta a Deportivo Garcilaso por el inicio del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

El Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso abrirá fuegos en el Torneo Clausura 2026. El duelo, a llevarse a cabo en el estadio Alberto Gallardo, demostrará si los dueños de casa han adoptado otra versión tras la llegada de Hernán Barcos, llamado a ser el nuevo referente en ataque.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El partido se jugará hoy, viernes 17 de julio, a las 15:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Entretanto, en Bolivia, Venezuela o Miami, el duelo empezará a las 16:15 horas, mientras que en Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 17:15 horas.

Podrás seguir el duelo que correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026 por L1MAX, L1 Play y Fanatiz. Consignar que los mejores momentos y el resumen del partido aparecerán en la website Infobae Perú.

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Canal TV de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 202

Los partidos del campeonato peruano podrán seguirse exclusivamente a través de L1MAX y la aplicación Liga 1 Play, operadas por la FPF junto a 1190 Sports. Estas señales están disponibles en DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Los usuarios también pueden acceder mediante plataformas digitales desde celulares o computadoras.

Así llega Sporting Cristal al debut del Torneo Clausura 2026

La primera parte del año dejó una imagen muy preocupante: Sporting Cristal atrapado en un contexto de malos resultados, que originó su peligroso acercamiento a la zona de descenso de la Liga 1 2026. No había sucedido nada igual en el Rímac desde hace más de una década.

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La delicada situación hizo reaccionar a la directiva con una serie de variantes. A nivel técnico, se le enseñó la puerta de salida a Zé Ricardo y su lugar ha sido ocupado por Roberto Mosquera, un viejo conocido de la entidad que posee pergaminos necesarios para revertir la crisis que preocupa a los simpatizantes ‘celestes’.

El siguiente paso fue reestructurar el plantel con incorporaciones de jerarquía. La llegada de Hernán Barcos acaso es la más importante y resonante, porque pese a su veteranía se encuentra en óptimas condiciones para afianzarse como líder en el aparato ofensivo. También se sumaron Juan Cuesta y Michael Hoyos, quienes aumentarán la competitividad en un club obligado a recuperarse.

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Hernán Barcos influyó en la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Sporting Cristal

Así llega Deportivo Garcilaso al debut del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso ha experimentado una evolución significativa durante la Liga 1 2026. El equipo inició el campeonato mostrando un rendimiento muy por debajo de las expectativas, situación que generó dudas sobre su capacidad de recuperación a medida que avanzaban los meses.

La llegada de Sebastián Domínguez a la dirección técnica marcó un punto de inflexión en el club cusqueño. El entrenador logró implementar rápidamente su propuesta de juego y optimizó el desempeño de jugadores como Beto da Silva y Christopher Olivares.

En la actualidad, Garcilaso se encuentra en una posición destacada dentro de la clasificación, lo que refleja el impacto positivo de los cambios realizados en el cuerpo técnico. Más allá de su desempeño en el campeonato, el elenco también ha demostrado un desempeño adecuado en la Copa de la Liga 2026, aunque en su última aparición perdió a manos de CD Moquegua.

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Christopher Olivares lo viene haciendo muy en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por fecha 1° del Torneo Clausura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez: Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Gabriel Santana, Catriel Cabellos; Hernán Barcos.

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Claudio Torrejón, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Christopher Olivares.