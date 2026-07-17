Perú

Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo

El impacto destruyó mamparas, mesas y la fachada del local, que llevaba menos de cinco meses en esa esquina de la avenida Aviación; el accidente ocurrió de madrugada y no dejó víctimas entre los comensales

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Un triple choque vehicular en San Borja dejó daños materiales significativos. Una camioneta se empotró en un restaurante ubicado en la intersección del jirón Simoni y la avenida Aviación. Las imágenes muestran dos camionetas con graves impactos frontales y el interior del local comercial con mamparas destruidas, mobiliario destrozado y vidrios esparcidos. Se observa la presencia policial resguardando la zona del accidente. Este video es una cobertura periodística del suceso.

Un triple choque ocurrido en la madrugada del viernes dejó una camioneta literalmente dentro de un restaurante ubicado en el cruce del jirón Simoni con la avenida Aviación, en el distrito de San Borja, en Lima. El impacto destruyó las mamparas de vidrio, mesas, sillas y adornos del local, que llevaba apenas entre cuatro y cinco meses de funcionamiento en ese punto.

El accidente se produjo durante las primeras horas de la mañana, cuando el establecimiento se encontraba cerrado y sin clientes. Según reportó en vivo Buenos Días Perú, una de las unidades involucradas terminó empotrada en el interior del local, mientras que otro vehículo quedó sobre la vereda con la parte delantera completamente dañada.

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El impacto fue de tal magnitud que las estructuras metálicas que sostenían los vidrios de las mamparas también cedieron. En el interior del restaurante quedaron esparcidos fragmentos de vidrio, macetas rotas y muebles destrozados. La puerta principal, también de vidrio, quedó inutilizada, al igual que una puerta metálica enrollable de la parte externa del local, que resultó doblada por la fuerza del choque.

Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo
Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo

Minutos antes de la transmisión en vivo, una grúa retiró la camioneta que había ingresado al restaurante. Hasta ese momento, el segundo vehículo permanecía sobre la vereda a la espera de ser trasladado. El cruce del jirón Simoni con la avenida Aviación continuaba acordonado por efectivos de la Policía Nacional del Perú a las 6:13 de la mañana, con motos policiales presentes en la zona.

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De acuerdo con el reporte de Panamericana TV, vecinos del sector indicaron que el restaurante tiene varios años de trayectoria, pero que se había mudado a esa esquina hace apenas cuatro o cinco meses. Toda la inversión realizada para la apertura del nuevo local quedó comprometida tras el siniestro.

Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo
Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo

Un cruce sin semáforo bajo investigación

La periodista Rivera precisó que el cruce del jirón Simoni con la avenida Aviación no cuenta con semáforo, lo que podría haber contribuido al accidente. Las causas exactas del choque aún no han sido determinadas por las autoridades. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figuran la velocidad excesiva y la posible ingesta de bebidas alcohólicas por parte de alguno de los conductores.

La Policía Nacional del Perú analizará las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia del siniestro. Según informó Panamericana TV, la Municipalidad de San Borja también podría aportar registros de sus propias cámaras de videovigilancia para contribuir a la investigación.

Camioneta se empotró en restaurante de San Borja tras triple choque en cruce sin semáforo
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El propietario deberá formalizar la denuncia

El dueño del restaurante tendría que presentarse ante la comisaría correspondiente para formalizar la denuncia por los daños materiales sufridos en su local. El monto de las pérdidas no fue precisado durante la transmisión en vivo, aunque la corresponsal de Panamericana TV señaló que el nivel de destrucción abarcó prácticamente toda la zona de atención al público: mamparas, mobiliario, adornos y accesos.

El hecho de que el accidente haya ocurrido de madrugada, con el local cerrado, evitó que hubiera víctimas entre los comensales. No se informó sobre heridos entre los ocupantes de los vehículos involucrados en el triple choque.

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