Gran campaña de salud para este domingo 19 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La Municipalidad de Lince anunció que este domingo 19 de julio se realizará una gran campaña de salud gratis entre las 9 a. m. y la 1 p. m. en el parque Mariscal Ramón Castilla, a la altura de la cuadra 8 de la avenida César Vallejo.
La jornada ofrecerá atenciones médicas, servicios de cuidado personal, apoyo al diagnóstico y actividades informativas orientadas a la prevención. Además, se instalarán módulos para trámites y orientación sobre programas sociales.
El objetivo es acercar distintos servicios a los vecinos en un solo punto, con especial énasis en la detección temprana, el control de indicadores básicos y la orientación en salud. La municipalidad detalló que el acceso será gratuito durante el horario establecido.
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Entre los servicios disponibles figuran consultas y especialidades médicas, así como áreas de evaluación y consejería. También se contemplan espacios de vacunación e iniciativas vinculadas a la educación en diabetes.
Atención médica y especialidades
- Consultas médicas: orientación inicial y resolución de dudas de salud.
- Medicina general: evaluación integral de síntomas y control general.
- Triaje: toma de signos vitales y evaluación rápida previa a la atención.
- Medicina interna: valoración clínica de afecciones en adultos.
- Medicina familiar: control preventivo y seguimiento de salud por etapas.
- Dermatología: evaluación de afecciones de la piel.
- Traumatología: revisión de lesiones y problemas musculoesqueléticos.
- Reumatología: atención de molestias articulares y enfermedades reumáticas.
- Cardiología: control y evaluación básica del sistema cardiovascular.
- Urología: orientación sobre salud del aparato urinario y reproductor masculino.
- Gastroenterología: evaluación de molestias digestivas.
- Ginecología: orientación y control de salud ginecológica.
- Psicología: consejería y atención en salud emocional.
- Terapia física: apoyo en recuperación funcional y movilidad.
- Masoterapia: atención de relajación y alivio muscular.
- Optometría: evaluación visual y orientación sobre salud ocular.
- Odontología: revisión y orientación en salud bucal.
- Podología: atención y cuidado de pies.
- Nutrición: consejería y evaluación de hábitos alimentarios.
Inmunizaciones, diagnóstico y pruebas
- Inmunizaciones (vacunas): aplicación y actualización de vacunas.
- Densitometría ósea: evaluación de la densidad ósea.
- Electrocardiograma: registro de la actividad eléctrica del corazón.
- Ecografía: evaluación mediante imágenes.
- Laboratorio: apoyo para pruebas rápidas.
- Hemoglobina: medición de niveles de hemoglobina.
- Glucosa: control de azúcar en sangre.
- Colesterol: medición de niveles de colesterol.
Educación y control en diabetes
La campaña incluirá un espacio de la Liga Peruana Contra la Diabetes, con los siguientes servicios:
- Educación a la persona con diabetes: orientación y pautas de autocuidado.
- Control de medidas antropométricas: mediciones corporales para seguimiento.
- Evaluación nutricional: revisión del estado nutricional y recomendaciones.
- Toma de glucosa: control puntual de glucosa.
Cuidado personal y servicios complementarios
- Corte de cabello: servicio básico de arreglo personal.
- Cosmiatría: cuidado estético y orientación de rutina.
- Cuidado personal: atención general asociada a higiene y bienestar.
Charlas y actividades
Durante la mañana se desarrollarán acciones informativas y de orientación:
- Charlas sobre prevención y cuidado en Salud Mental: recomendaciones y pautas.
- Charlas de orientación: información general y guía para los asistentes.
- Participación Artística de OMAPED: actividad artística en el marco de la jornada.
Módulos y stands informativos
La municipalidad informó que quienes necesiten actualizar su documento podrán acercarse al módulo de la Reniec para gestionar el DNI o realizar trámites similares. Asimismo, se instalarán stands informativos de programas sociales, entre ellos:
- ULE: orientación sobre el programa.
- Demuna: información y guía para atención de casos vinculados a niñez y adolescencia.
- Vaso de Leche: información sobre el programa social.
- Soyalín: orientación sobre el servicio.
La Municipalidad de Lima recomendó acudir dentro del horario programado para acceder a las atenciones y recibir información en los módulos habilitados en el parque Mariscal Ramón Castilla.
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