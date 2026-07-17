Gran campaña de salud para este domingo 19 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La campaña es importante porque facilita el acceso de las familias a atenciones médicas y servicios complementarios que ayudan a detectar y prevenir enfermedades de manera oportuna - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de Lince anunció que este domingo 19 de julio se realizará una gran campaña de salud gratis entre las 9 a. m. y la 1 p. m. en el parque Mariscal Ramón Castilla, a la altura de la cuadra 8 de la avenida César Vallejo.

La jornada ofrecerá atenciones médicas, servicios de cuidado personal, apoyo al diagnóstico y actividades informativas orientadas a la prevención. Además, se instalarán módulos para trámites y orientación sobre programas sociales.

El objetivo es acercar distintos servicios a los vecinos en un solo punto, con especial énasis en la detección temprana, el control de indicadores básicos y la orientación en salud. La municipalidad detalló que el acceso será gratuito durante el horario establecido.

PUBLICIDAD

Entre los servicios disponibles figuran consultas y especialidades médicas, así como áreas de evaluación y consejería. También se contemplan espacios de vacunación e iniciativas vinculadas a la educación en diabetes.

La campaña de salud comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Muncipalidad de Lince.

Atención médica y especialidades

Consultas médicas: orientación inicial y resolución de dudas de salud.

Medicina general: evaluación integral de síntomas y control general.

Triaje: toma de signos vitales y evaluación rápida previa a la atención.

Medicina interna: valoración clínica de afecciones en adultos.

Medicina familiar: control preventivo y seguimiento de salud por etapas.

Dermatología: evaluación de afecciones de la piel.

Traumatología: revisión de lesiones y problemas musculoesqueléticos.

Reumatología: atención de molestias articulares y enfermedades reumáticas.

Cardiología: control y evaluación básica del sistema cardiovascular.

Urología: orientación sobre salud del aparato urinario y reproductor masculino.

Gastroenterología: evaluación de molestias digestivas.

Ginecología: orientación y control de salud ginecológica.

Psicología: consejería y atención en salud emocional.

Terapia física: apoyo en recuperación funcional y movilidad.

Masoterapia: atención de relajación y alivio muscular.

Optometría: evaluación visual y orientación sobre salud ocular.

Odontología: revisión y orientación en salud bucal.

Podología: atención y cuidado de pies.

Nutrición: consejería y evaluación de hábitos alimentarios.

Esta iniciativa es importante porque reúne en un mismo espacio diversas especialidades médicas y servicios de apoyo - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Inmunizaciones, diagnóstico y pruebas

Inmunizaciones (vacunas): aplicación y actualización de vacunas.

Densitometría ósea: evaluación de la densidad ósea.

Electrocardiograma: registro de la actividad eléctrica del corazón.

Ecografía: evaluación mediante imágenes.

Laboratorio: apoyo para pruebas rápidas.

Hemoglobina: medición de niveles de hemoglobina.

Glucosa: control de azúcar en sangre.

Colesterol: medición de niveles de colesterol.

Educación y control en diabetes

La campaña incluirá un espacio de la Liga Peruana Contra la Diabetes, con los siguientes servicios:

Educación a la persona con diabetes: orientación y pautas de autocuidado.

Control de medidas antropométricas: mediciones corporales para seguimiento.

Evaluación nutricional: revisión del estado nutricional y recomendaciones.

Toma de glucosa: control puntual de glucosa.

Cuidado personal y servicios complementarios

Corte de cabello: servicio básico de arreglo personal.

Cosmiatría: cuidado estético y orientación de rutina.

Cuidado personal: atención general asociada a higiene y bienestar.

Charlas y actividades

Durante la mañana se desarrollarán acciones informativas y de orientación:

Charlas sobre prevención y cuidado en Salud Mental: recomendaciones y pautas.

Charlas de orientación: información general y guía para los asistentes.

Participación Artística de OMAPED: actividad artística en el marco de la jornada.

Módulos y stands informativos

La municipalidad informó que quienes necesiten actualizar su documento podrán acercarse al módulo de la Reniec para gestionar el DNI o realizar trámites similares. Asimismo, se instalarán stands informativos de programas sociales, entre ellos:

ULE: orientación sobre el programa.

Demuna: información y guía para atención de casos vinculados a niñez y adolescencia.

Vaso de Leche: información sobre el programa social.

Soyalín: orientación sobre el servicio.

La Municipalidad de Lima recomendó acudir dentro del horario programado para acceder a las atenciones y recibir información en los módulos habilitados en el parque Mariscal Ramón Castilla.

PUBLICIDAD