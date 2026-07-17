Reniec lanza campaña gratuita a nivel nacional para tramitar el DNI electrónico sin costo hasta el 19 de julio

Un funcionario atiende a ciudadanos de diversas edades y perfiles en un centro de Reniec, durante una jornada de inclusión digital en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una megacampaña que permitirá tramitar el DNI electrónico (DNIe) de manera gratuita para ciudadanos en situación de vulnerabilidad, hasta el 19 de julio, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. Esta acción se implementará en distintos puntos del país, según informó la entidad, con el objetivo de reducir los niveles de indocumentación y ampliar el acceso a servicios estatales.

La iniciativa, dirigida a grupos priorizados, busca promover el uso del DNI electrónico y facilitar la inclusión digital para sectores históricamente relegados. Según Reniec, el beneficio estará disponible únicamente para recién nacidos, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, población en condición de pobreza o pobreza extrema, y miembros de comunidades indígenas u originarias.

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Alcance de la campaña y criterios de selección

Reniec precisó que la megacampaña nacional responde a la necesidad de garantizar el derecho a la identidad en el marco de los compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de inclusión social. El organismo subrayó la importancia de eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden el acceso a la documentación básica, especialmente entre los sectores más afectados por la desigualdad.

Según los lineamientos institucionales, la jornada se enfocará en localidades con mayores índices de vulnerabilidad, seleccionadas a partir de datos oficiales sobre pobreza y acceso a servicios. El registro y trámite del DNIe no tendrá costo para los beneficiarios durante el periodo señalado, de acuerdo con la información publicada por Reniec.

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Pobladores de una comunidad rural en los Andes de Perú forman fila para recibir atención en un vehículo móvil de Reniec estacionado entre casas de adobe y montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos beneficiados y cobertura regional

La gratuidad del trámite se otorgará a recién nacidos, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, y ciudadanos pertenecientes a comunidades indígenas u originarias. También podrán acceder quienes acrediten estar en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

El operativo se desarrollará en centros de atención establecidos en las principales ciudades y zonas rurales de todos los departamentos. Cada región contará con puntos y horarios de atención diferenciados, para asegurar la llegada de los equipos móviles de Reniec a distintas provincias y distritos. La entidad habilitó una plataforma digital donde los ciudadanos pueden consultar el archivo Excel con la relación de lugares y horarios específicos.

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Una mano de adulto mayor sostiene en primer plano un DNI electrónico peruano con su escudo nacional y un chip dorado visible, sobre una mesa con documentos y un bolígrafo en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetivos del Plan Nacional de Identidad

El Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 contempla acciones coordinadas entre varias entidades estatales para erradicar la indocumentación en el Perú antes del cierre de la década. La campaña de DNIe gratuito forma parte del primer eje estratégico, orientado a la universalización del derecho a la identidad legal.

Según explicó Reniec, el acceso al DNI electrónico representa una herramienta clave para la inclusión digital y la participación en servicios estatales, como salud, educación y programas sociales. El organismo remarcó que el nuevo documento permite validar identidad de forma segura en trámites presenciales y digitales.

La infografía explica los usos, requisitos y el proceso de renovación del certificado digital del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en Perú, incluyendo costos y canales de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento y requisitos para el trámite

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán acercarse a los centros de atención señalados en su región dentro del plazo establecido. Reniec recomendó revisar previamente el archivo con la información por provincia y distrito, disponible en el enlace oficial publicado en su portal institucional.

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Los requisitos varían según el grupo poblacional: los padres o tutores de recién nacidos y menores deberán presentar partida de nacimiento y documentos de identidad. En el caso de adultos mayores o personas con discapacidad, se requerirán constancias médicas o certificaciones oficiales que acrediten la condición. Para la población en pobreza, será necesario mostrar la clasificación vigente en el Sisfoh.

Joven recibe su DNIe en una sede de RENIEC

Impacto esperado y canales de consulta

El organismo proyecta que la campaña beneficiará a miles de ciudadanos que aún no cuentan con documentación vigente o que requieren migrar al formato electrónico. Reniec destacó que la actualización de los registros facilitará la implementación de políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables y contribuirá a cerrar brechas históricas de acceso.

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Para resolver dudas y obtener asistencia, la entidad puso a disposición sus canales de atención telefónica y virtual, además de la consulta personalizada en los centros habilitados. Se espera que la jornada marque un avance significativo en la cobertura documental nacional.