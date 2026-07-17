Laura Spoya enfrenta reclamo de Derco por camioneta siniestrada: le exigen pagar US$ 4,230 tras accidente

Los documentos incluyen exigencias de pago por el deducible del vehículo, una penalidad por presunto incumplimiento de exclusividad, un saldo pendiente por campañas publicitarias y una advertencia de posibles acciones legales. ATV/ Magaly TV La Firme

El accidente vehicular protagonizado por Laura Spoya a inicios de año continúa generando consecuencias. Meses después del choque que terminó con la pérdida total de la camioneta que conducía, la empresa Derco Perú S.A. inició un reclamo formal para recuperar el dinero que, según sostiene, no fue cubierto por la póliza del seguro.

Los documentos difundidos muestran que la compañía remitió una carta notarial exigiendo el pago de US$ 4,230, monto correspondiente al deducible derivado del siniestro. La medida también alcanzó a la agencia de representación de la exMiss Perú debido a la figura de responsabilidad solidaria establecida en los acuerdos suscritos con la empresa.

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El caso vuelve a colocar bajo los reflectores el accidente ocurrido durante la madrugada del 12 de febrero, cuando la camioneta terminó completamente dañada y fue declarada pérdida total, generando una serie de obligaciones económicas que ahora buscan ser regularizadas.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

Derco reclama el pago del deducible tras la pérdida total de la camioneta

De acuerdo con la documentación difundida, Derco Perú S.A. sostiene que la camioneta GWM Haval H9, entregada a Laura Spoya como parte de su relación comercial con la marca, sufrió daños irreparables luego del accidente.

Al declararse la unidad como pérdida total, el seguro cubrió parte del siniestro; sin embargo, quedó un monto pendiente equivalente al deducible que la empresa ahora busca recuperar.

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Según el informe, ese importe asciende a US$ 4,230.

La empresa decidió formalizar el requerimiento mediante una carta notarial en la que solicita el pago dentro del plazo establecido.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

En el documento también se recuerda que tanto la conductora como la empresa que la representaba asumieron compromisos relacionados con este tipo de eventualidades.

El texto señala:

“Por lo expuesto, mediante la presente requerimos formalmente a H&M Corporación Moncada SAC para que, en su calidad de responsable solidario, cumpla con regularizar el pago de la suma de cuatro mil doscientos treinta dólares a favor de Derco Perú S.A. por concepto de deducible derivado del siniestro del vehículo dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados desde recibida la presente carta notarial.”

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Con ello, la empresa busca recuperar el monto restante derivado del accidente que dejó inutilizable la camioneta.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

El vehículo quedó declarado como pérdida total

El siniestro registrado durante la madrugada del 12 de febrero ocasionó importantes daños materiales.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

Según la información difundida, la camioneta no pudo ser reparada debido a la magnitud del impacto, motivo por el cual fue declarada pérdida total.

El vehículo había sido entregado a Laura Spoya como embajadora de la marca automotriz, una práctica frecuente dentro de los contratos de representación comercial con figuras públicas.

La pérdida definitiva de la unidad activó el procedimiento correspondiente con la aseguradora y posteriormente originó el reclamo económico efectuado por Derco.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

La carta también involucra a la agencia de representación

Aunque el accidente fue protagonizado por Laura Spoya, el requerimiento también fue dirigido a H&M Corporación Moncada S.A.C., empresa que mantenía la representación comercial de la exreina de belleza.

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La razón es que, según el documento, la agencia figura como responsable solidaria, por lo que la empresa automotriz solicita que regularice el pago del deducible si corresponde.

El plazo otorgado en la carta es de cinco días hábiles contados desde la recepción del documento.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

También reclaman el pago de una papeleta de tránsito

Además del deducible pendiente, la documentación difundida revela otra obligación económica relacionada con el accidente.

Se trata de una papeleta por infracción grave, cuyo importe asciende a S/ 1,380.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

Según el informe, la empresa trasladó el cobro de dicha multa al considerar que corresponde asumirla a quien conducía el vehículo al momento del accidente.

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De acuerdo con el detalle presentado, esta obligación es independiente del deducible reclamado por el seguro y forma parte de las consecuencias administrativas derivadas del siniestro.

Con ello, el monto que debería regularizarse aumenta, sumándose a los demás conceptos económicos vinculados al caso.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

El accidente sigue generando efectos meses después

Aunque el choque ocurrió hace varios meses, las consecuencias continúan desarrollándose.

La declaración de pérdida total de la camioneta abrió un proceso administrativo entre la empresa, la aseguradora y las partes involucradas en el contrato de representación.

Como resultado, ahora se busca recuperar el monto que la póliza no cubrió.

La emisión de la carta notarial representa un paso previo a otras posibles acciones si el requerimiento no es atendido dentro del plazo establecido.

En este tipo de procedimientos, las cartas notariales tienen como finalidad dejar constancia formal de la exigencia de pago antes de evaluar otras vías legales.

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Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

El reclamo económico supera el deducible

Aunque el documento principal difundido por Derco está centrado en los US$ 4,230 correspondientes al deducible, el caso no termina allí.

La documentación también hace referencia al pago de la multa de tránsito, por lo que las obligaciones económicas relacionadas con el accidente no se limitan únicamente al monto reclamado por la empresa automotriz.

De esta manera, el siniestro continúa generando repercusiones económicas meses después de ocurrido.

Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.

Un caso que aún no se cierra

La difusión de los documentos evidencia que el proceso derivado del accidente todavía no ha concluido.

La empresa mantiene vigente su reclamo para recuperar el dinero que considera pendiente tras la cobertura del seguro y ha formalizado esa solicitud mediante una carta notarial.

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A ello se suma la multa administrativa relacionada con la infracción de tránsito registrada tras el choque.

Hasta el momento de la difusión de estos documentos, el requerimiento se mantiene como parte del proceso iniciado por Derco Perú S.A. para obtener el pago del deducible y de las demás obligaciones derivadas del accidente que terminó con la pérdida total de la camioneta entregada a Laura Spoya como embajadora de la marca.

La controversia representa una nueva etapa dentro de las consecuencias que dejó el siniestro ocurrido en febrero y evidencia que los efectos del accidente aún continúan resolviéndose en el ámbito administrativo y contractual.

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Derco exige a Laura Spoya asumir parte de los costos del accidente de la camioneta Haval H9. Captura: Magaly TV La Firme.