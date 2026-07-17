Magaly Medina a Laura Spoya por cartas notariales tras accidente: “Lo quiso pasar por agua tibia y ahí están las consecuencias”

La conductora de televisión cuestionó la forma en que Laura Spoya manejó públicamente el accidente y consideró que ahora deberá afrontar las responsabilidades derivadas del siniestro, entre ellas pagos que, según señaló, superarían los US$ 20 mil. Captura: Magaly TV La Firme.

El accidente protagonizado por Laura Spoya continúa generando comentarios y repercusiones meses después de ocurrido. En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina volvió a referirse al caso y aseguró que las consecuencias económicas derivadas del choque todavía siguen apareciendo, luego de conocerse nuevos documentos relacionados con el siniestro.

La conductora cuestionó la manera en que, a su juicio, la exMiss Perú manejó públicamente el incidente y sostuvo que intentó restarle importancia. Además, afirmó que las empresas involucradas buscan recuperar los montos pendientes y estimó que las obligaciones económicas superarían los US$ 20 mil, considerando el deducible del seguro, penalidades contractuales, una multa de tránsito y otros conceptos.

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Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la explicación de Laura Spoya tras el accidente

Al iniciar el programa, Magaly Medina recordó el accidente y volvió a referirse al resultado del examen de alcoholemia practicado a Laura Spoya varias horas después del choque.

La periodista señaló que el caso fue ampliamente debatido por especialistas y sostuvo que el tiempo transcurrido entre el accidente y la prueba debía tomarse en consideración.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Vaya, definitivamente, pues le ha traído cola este accidente, esta irresponsabilidad de Laura Spoya, que ya ha tratado de minimizar de muchísimas formas, incluso cuando exhibieron la gente a su alrededor este informe de alcoholemia con 0.20, que era pues: ‘Ay, no, estoy muy cansada’”, comentó.

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Asimismo, añadió que, desde su punto de vista, las aseguradoras también evalúan esos aspectos antes de asumir un siniestro.

“Como supongo, el seguro ha averiguado y ha consultado a especialistas, a médicos, cómo es que el alcohol, cuando entra a tu sangre, cuánto tiempo tarda en irse. Claro, si a ti te hacen un examen no en el momento, sino pasadas más de tres horas, lógicamente que no vas a tener el mismo grado de alcohol”, sostuvo.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las empresas de seguros no se andan con chiquitas”

Durante su comentario, Magaly Medina afirmó que las compañías de seguros analizan cada caso antes de determinar la cobertura correspondiente.

En ese contexto, reiteró que las empresas no hacen distinciones por tratarse de una figura pública.

“Las empresas de seguros no se andan con chiquitas, no les interesa que tú seas Laura Spoya. Vas y ellos dicen: ‘Ya te pasaste y ya te vimos, así que ahora páganos’”, expresó.

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La conductora también recordó que el vehículo involucrado en el accidente había sido entregado a Laura Spoya como parte de su vínculo comercial con una marca automotriz.

“El carro se lo prestaron para que sea embajadora de la marca y la embajadora de la marca va y se estrella con alcohol en la sangre. O sea, discúlpame”, manifestó durante el programa.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly calcula que Laura Spoya afrontaría pagos superiores a los US$ 20 mil

Otro de los puntos abordados por la periodista fue el monto que, según explicó, tendría que afrontar la conductora a raíz de las distintas obligaciones derivadas del accidente y de otros compromisos contractuales.

Magaly enumeró cada uno de los conceptos que, según dijo, permanecen pendientes.

“A ella solo le están cobrando realmente cuatro mil doscientos treinta dólares, que es el deducible del seguro vehicular. No le están cobrando más, todo lo demás lo ha cubierto el seguro”, indicó.

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Posteriormente agregó:

“Tiene que pagar la penalidad por transgresión de exclusividad de una marca que tenía con su agencia, dos mil dólares; también un saldo pendiente por compensación, porque al parecer no grabó lo que tenía que hacer o no cumplió con lo pactado con la agencia que la manejaba, catorce mil doscientos cuarenta dólares. Tiene que pagar su papeleta de tránsito de mil trescientos ochenta soles y el deducible del vehículo. O sea, ahí tiene una deudita de más de veinte mil dólares”, afirmó.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pensó que el asunto estaba bajo la alfombra”

Para Magaly Medina, Laura Spoya creyó que el caso había quedado atrás; sin embargo, consideró que las nuevas revelaciones demuestran lo contrario.

“Ella bien gallita estaba pensando que ya este asunto estaba metido bajo la alfombra”, comentó.

La conductora sostuvo que los hechos terminan generando consecuencias cuando existen compromisos con empresas privadas.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cada cosa tiene responsabilidad en nuestra vida”

En la parte final de su intervención, Magaly Medina dejó un mensaje dirigido a Laura Spoya sobre las responsabilidades que, según indicó, acompañan a la exposición pública.

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“Para que veas, Laura, que cada cosa tiene responsabilidad en nuestra vida. El no saber estar bien ubicado cuando uno comienza a crecer y a subir, cuando uno comienza a tener el favor del público, como siempre digo, tiene cosas buenas y cosas malas”, expresó.

Asimismo, concluyó señalando que las empresas suelen hacer valer los compromisos asumidos mediante contratos.

“Esto que te pasó tú realmente lo quisiste hacer pasar por agua caliente y ahí están las consecuencias, porque hay empresas que no se van a permitir ningún tipo de jueguito con ellas”, finalizó.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.