Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por vuelta de final de Liga Femenina 2026.

El desenlace de la final de la Liga Femenina 2026 se disputará hoy, viernes 17 de julio, en el estadio Monumental, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal llegan igualadas tras un empate 2-2 en la ida. La expectativa crece a medida que se acerca el partido que definirá a las nuevas campeonas del fútbol peruano.

Ambos equipos llegan con la motivación intacta. Para la ‘U’, jugar la revancha en casa y con el apoyo de su público representa una oportunidad clave para inclinar la balanza a su favor. Y es que el primer duelo, jugado en el estadio Alberto Gallardo, dejó emociones desde el inicio. Tamara Alves fue la gran protagonista para las ‘celestes’, al anotar los dos goles de su equipo y ponerlas en ventaja en ambas ocasiones. Sin embargo, las ‘leonas’ respondieron con carácter gracias a Scarleth Flores, quien igualó el marcador en una primera instancia, y a Pierina Núñez, que convirtió un penal y selló la paridad definitiva.

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El resultado de la ida mantiene la serie completamente abierta. La igualdad obliga a ambas escuadras a buscar la victoria en el recinto deportivo de Ate, ya que si vuelven a empatar, la definición será por penales, evitando el tiempo suplementario. El dato es claro: quien gane el viernes se quedará con el máximo título nacional.

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

El Universitario vs Sporting Cristal, correspondiente a la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026, será transmitido por el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, Bicolor+, el cual se puede acceder por los diversos dispositivos (smartphones, tablets y laptops).

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De la misma manera, el portal web de Infobae Perú te traerá el seguimiento de la contienda mediante las incidencias, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .

Para llegar a esta instancia, Universitario eliminó a Alianza Lima en semifinales, mientras que Sporting Cristal hizo lo propio con Atlético Andahuaylas. Ambas campañas han sido sólidas y muestran equipos que supieron sortear dificultades para instalarse en la final.

Precio de entradas para la final vuelta entre Universitario y Sporting Cristal

El partido de vuelta espera una gran asistencia de público en el estadio Monumental. En esa línea, Universitario habilitó entradas desde 5 soles en Norte hasta 30 soles en Occidente, y la opción de experiencia premium agotada. El respaldo de la afición ‘crema’ se perfila como un factor determinante.

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- Norte: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 12.00 soles

- Occidente: S/. 30.00 soles

- Experiencia Las Leonas: S/. 150.00 soles (AGOTADO)

- Promoción Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles

Precios de entradas para Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026.

Horario de Universitario vs Sporting Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal se disputará el viernes 17 de julio, con inicio programado para las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 21:00 horas.

Los aficionados en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrán seguir el partido desde las 22:00 horas, mientras que en México el inicio está fijado para las 19:00 horas. En España, el evento deportivo podrá verse a partir de las 03:00 horas de la madrugada del sábado 18 de julio.

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Universitario vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

Universitario: Gabriela Borquez, María Alejandra Espejo, Fabiola Herrera, Daiana Farías, Esthefany Espino, Karen Araya, Claudia Domínguez, Cindy Novoa, Pierina Núñez, Luz Campoverde y María Sofía Oxandabarat. DT: Carlos Véliz

Sporting Cristal: Fernanda Lizárraga, Enica Fasabi, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo, Yormary Álvarez, Fabiana Oribe, Rubí Acosta, Melany Moncada, Tamara Alves, Giovanna Soares y Alessia Sanllehi. DT: Vivian Ayres