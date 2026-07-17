Laura Spoya enfrenta cartas notariales tras choque de camioneta: Derco y su exmánager le reclaman más de US$ 20 mil, según Magaly

Magaly Medina revela en su programa los serios problemas que enfrenta Laura Spoya tras el accidente automovilístico que protagonizó. La ex Miss Perú debe pagar una fuerte suma de dinero a la empresa que le entregó el vehículo, ya que este fue declarado pérdida total y el seguro no cubre todos los gastos.

La situación de Laura Spoya volvió a ocupar titulares luego de que Magaly Medina revelara en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 16 de julio una serie de documentos relacionados con el accidente vehicular que protagonizó durante la madrugada del 12 de febrero.

Según el programa, la exMiss Perú afrontaría diversos reclamos económicos y legales derivados del siniestro, el cual terminó con la pérdida total de la camioneta que conducía y que le había sido entregada como embajadora de una reconocida marca automotriz.

Durante la emisión, la conductora aseguró haber tenido acceso a cartas notariales enviadas tanto a la exMiss Perú como a su exmánager, Hanna Moncada, en las que se les exige cumplir con diversos pagos relacionados con el accidente y con presuntos incumplimientos contractuales. Además, el informe incluyó detalles sobre el resultado del examen de alcoholemia practicado tras el choque y explicó por qué, según Magaly Medina, ello habría representado un inconveniente para la cobertura del seguro.

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Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.

Magaly Medina cuestiona el resultado del examen de alcoholemia

Antes de presentar el informe, Magaly Medina recordó que el accidente ocurrió en la madrugada y se refirió al examen de alcoholemia practicado a Laura Spoya varias horas después del impacto.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.

La conductora explicó que el peritaje policial registró 0.20 miligramos por litro, resultado obtenido alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el accidente se habría producido aproximadamente a las 3:35 a.m.

Según Medina, diversos especialistas consultados por medios de comunicación habían explicado anteriormente cómo el alcohol se metaboliza con el paso de las horas, por lo que consideró que el resultado debía analizarse tomando en cuenta el tiempo transcurrido.

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“En algún momento, en algún momento. Pues bien, así es que no cante victoria. Y vamos a este tema, que ahora hemos tenido acceso a unas cartas notariales y a un problema que al parecer todavía tiene Laura Spoya sobre el accidente que tuviera hace varios meses. Ella, como saben, según el peritaje de la policía, su prueba de alcoholemia dio 0.20 miligramos por litro. Eso fue porque le habían tomado a las seis y media de la mañana. Pero según hemos entendido, toda la prensa analizó ese resultado con médicos, con especialistas, con médicos legistas, de cómo el alcohol se va degradando en tu cuerpo, en tu sangre, a medida que pasan las horas.”

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.

La periodista agregó que, desde su punto de vista, las compañías de seguros también realizan ese tipo de evaluaciones al revisar un siniestro.

“Entonces, tampoco los seguros no son tontos y los seguros, pues habrían sacado. Si el reglamento de tránsito dice que si a las seis y media, el accidente fue tres y treinta y cinco de la mañana, si a las seis y treinta tú tienes 0.20, entonces el reglamento de tránsito dice que hay que sumarlo, que hay que multiplicarlo por 0.15 por hora. Y hecha esta operación, ¿qué sale? Más del límite permitido, por supuesto. Y eso, ante cualquier seguro, te va a ser un obstáculo.”

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El informe asegura que Derco reclama el pago del deducible

El reportaje sostuvo que el accidente provocó la pérdida total de la camioneta GWM Haval H9, vehículo que habría sido entregado a Laura Spoya como parte de su vínculo comercial con Derco Perú S.A.

Según el informe, la aseguradora no habría cubierto la totalidad del siniestro, motivo por el cual la empresa estaría reclamando el pago del deducible restante.

“Tras este aparatoso choque, que pudo haber sido mortal si alguien se cruzaba o incluso para la misma conductora, dio como resultado la pérdida total de la camioneta. Por eso, la empresa Derco S.A., empresa que le dio a Laura Spoya la camioneta GWM modelo Haval H9 como embajadora de la marca, está buscando que la integrante de La Manada le pague lo restante que no cubre el seguro. Un monto de cuatro mil doscientos treinta dólares.”

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El programa añadió que, al no obtener respuesta, la empresa habría optado por enviar una carta notarial.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.

La exmánager también habría recibido una carta notarial

Otro de los puntos desarrollados en el informe fue el papel de Jana Moncada, exrepresentante de Laura Spoya y propietaria de H&M Corporación Moncada S.A.C.

Según Magaly TV La Firme, la empresaria mantenía una relación cercana con la exMiss Perú, ya que además del vínculo laboral también compartían una amistad. El programa mostró parte del contenido de la carta enviada por Derco a la agencia.

“Por lo expuesto, mediante la presente requerimos formalmente a H&M Corporación Moncada S.A.C. para que, en su calidad de responsable solidario, cumpla con regularizar el pago de la suma de cuatro mil doscientos treinta dólares a favor de Derco Perú S.A. por concepto de deducible derivado del siniestro del vehículo dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados desde recibida la presente carta notarial.”

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De acuerdo con el reportaje, en el documento se recuerda que tanto la agencia como Laura Spoya habrían asumido previamente la responsabilidad de responder por dicho monto.

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La agencia reclama penalidades por presunto incumplimiento contractual

El informe también reveló que la agencia de representación habría enviado una carta notarial a Laura Spoya exigiendo el pago de diversas obligaciones económicas.

Entre ellas figura una penalidad de US$ 2,000 por un presunto incumplimiento de la cláusula de exclusividad. El documento leído en el programa señala lo siguiente:

“Sobre la existencia de condonación o renuncia a la penalidad, dejamos constancia de que la agencia no ha condonado ni renunciado al cobro de las penalidades y demás conceptos derivados del incumplimiento del contrato. En ese sentido, la agencia exige el cobro de dos mil dólares por la penalidad derivada de su incumplimiento al haber transgredido su obligación de exclusividad. En forma adicional, le recordamos que cada transgresión de exclusividad acarrea una penalidad de dos mil dólares por campaña.”

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Según el informe, ese monto sería independiente del reclamo relacionado con el accidente vehicular.

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También se le reclama un saldo superior a los US$ 14 mil

El reportaje añadió que la exmánager Hanna Moncada también exige el pago de un saldo económico relacionado con campañas publicitarias realizadas para distintas marcas. Entre ellas se mencionan Atlantic City, Cochinola y Avon. La carta notarial difundida por el programa indica:

“Sobre el saldo pendiente a favor de la agencia. Como resultado del cruce de obligaciones económicas existentes, usted mantiene un saldo pendiente a favor de la agencia por catorce mil doscientos cuarenta punto veinte dólares. En consecuencia, se le requiere formalmente que cumpla con cancelar dicho saldo dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Caso contrario, nos veremos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que correspondan.”

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Sumando los distintos conceptos mencionados en el informe, el monto reclamado superaría los US$ 20 mil, sin considerar otros posibles pagos adicionales.

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Derco también reclama el pago de una papeleta

El programa indicó que la empresa también trasladó a Laura Spoya el pago correspondiente a una multa de tránsito derivada del accidente.

Según el informe, la infracción asciende a S/ 1,380, monto que, de acuerdo con el reportaje, correspondería asumir a la persona que conducía el vehículo al momento del choque.

Asimismo, se mostró un cuadro elaborado por el estudio jurídico donde, según el programa, aparecen detalladas las distintas obligaciones económicas reclamadas tanto por Derco como por la agencia de representación.

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La agencia advierte sobre una presunta difamación

Otro de los aspectos revelados durante el informe es que la agencia también habría advertido a Laura Spoya sobre presuntas expresiones que afectarían su reputación.

En la carta notarial se señala: “Sobre una posible difamación y daño reputacional. La agencia ha sido informada por diversas fuentes del medio que usted estaría realizando acciones difamatorias, acusándola de estafadora. Así las cosas y de ser cierto los hechos, le exigimos que estos cesen de inmediato. Caso contrario, procederemos a iniciar las acciones legales que correspondan, incluyendo una denuncia penal por el delito de difamación.”

Con ello, el conflicto entre ambas partes no solo estaría relacionado con aspectos económicos, sino también con posibles acciones legales por presunta afectación al honor.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.

Magaly Medina asegura que es un año complicado para Laura Spoya

Al finalizar el informe, el programa sostuvo que estos nuevos reclamos se suman a otros episodios que han marcado el 2026 para Laura Spoya.

Durante la presentación, Magaly Medina comentó que la conductora también habría enfrentado la cancelación de su programa, una disminución en el rendimiento de su pódcast y una reducción de campañas publicitarias como influencer. “Todo esto sería por no cumplir con los pagos que no cubría el seguro. Una raya más al tigre en la larga lista de chongos que tiene la Spoya solo este 2026.”

Las afirmaciones difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ corresponden al contenido del reportaje emitido por el programa y a los documentos mostrados durante la emisión. Hasta el momento de la difusión del informe, Laura Spoya no había emitido un pronunciamiento público en ese espacio respecto de los nuevos señalamientos y los reclamos económicos expuestos por el programa.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.