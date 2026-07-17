El sector agroexportador peruano ajusta sus estrategias ante El Niño Costero y la presión tributaria

Los arándanos son de los productos que más impulsan a la agroexportación peruana. Foto: SQM

Con anomalías climáticas persistentes y un contexto internacional complejo, el sector agroexportador peruano se enfrenta a desafíos que exigen cambios en sus estrategias operativas, fiscales y financieras. la capacidad de las empresas para transformar los datos climáticos en estrategia financiera será clave para su operación en los próximos meses.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente la alerta por El Niño Costero, fenómeno que, junto a las proyecciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), advierte sobre riesgos para la productividad y logística en hasta 7.3 millones de hectáreas agrícolas a nivel nacional. Cultivos como el arándano, la uva, el mango y la palta se encuentran ya bajo presión operativa.

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Fotografía de archivo de un mercado de verduras en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

“El panorama que se presenta en el sector agroindustrial no permite la improvisación. Las empresas del sector deben transitar hacia una gestión basada en pruebas y una planificación financiera dinámica. La anticipación siempre ha sido una ventaja competitiva en el agro; hoy, esa anticipación exige revisar los supuestos que sostienen nuestras proyecciones antes de que la realidad del campo nos obligue a hacerlo”, señala Denisse Ordóñez, directora de Asesoría Tributaria de KPMG en Perú.

La especialista tributaria destaca que, además del impacto operativo, las compañías deben blindar su posición fiscal ante la SUNAT. Para que las mermas o gastos extraordinarios derivados de la crisis climática puedan ser deducibles, es indispensable cumplir con la demostración de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad mediante informes técnicos robustos que complementen el sustento de cada operación.

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Manos de un agricultor peruano esparcen fertilizante granulado en un campo de cultivos jóvenes, destacando el apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar en los Andes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Documentar estos eventos con informes del Senamhi y mapas de riesgo del Cenepred sin duda abonaran en poner en contexto la necesidad de incurrir en determinados desembolsos, a fin de que estos puedan ser aceptados como deducibles. es imperativo evitar distorsiones en los estados financieros; una sobreestimación de rendimientos frente a una realidad de estrés hídrico puede inflar artificialmente el valor razonable de los cultivos, forzando ajustes negativos que golpean severamente la utilidad del ejercicio”, precisa Ordóñez.

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Para afrontar con éxito el cierre de 2026 e inicio de 2027, KPMG Perú recomienda a las organizaciones del sector agroindustrial priorizar cuatro líneas de acción:

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Industrialización de la papa abriría mejores mercados para más de 700.000 familias. (Foto: Agencia Andina)

Integración interdisciplinaria: Fortalecer la comunicación entre las áreas operativas agrarias, financieras y de planeamiento para actualizar proyecciones en tiempo real.

Valoración realista: Revisar periódicamente los supuestos de costos y productividad para asegurar que los estados financieros reflejen la realidad económica de la cadena.

Blindaje documentario: Implementar protocolos estrictos para el sustento de desmedros, pérdidas extraordinarias y precios de transferencia que reflejen la coyuntura actual.

Gestión de escenarios: Incorporar proyecciones climáticas alternativas en la estimación de rendimientos.