Horacio Melgarejo pidió disculpas por sus polémicas declaraciones tras la eliminación de Cienciano: “Tampoco maté a nadie”

El entrenador argentino reconoció en una entrevista que se excedió al cuestionar a la Federación Peruana de Fútbol y al juez Bruno Pérez luego de caer en la Copa de la Liga y pidió perdón (Cienciano)

El entrenador argentino Horacio Melgarejo dio marcha atrás con las polémicas declaraciones que lanzó tras la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga.

En una entrevista con Estudio Fútbol, el técnico cusqueño admitió que sus palabras contra la Federación Peruana de Fútbol y contra el árbitro Bruno Pérez resultaron inapropiadas para el momento, y extendió disculpas públicas a ambas partes.

El DT también reconoció que reaccionó con la temperatura del resultado encima y que ese tipo de salidas no contribuyen al desarrollo del fútbol peruano, un país en el que, según dijo, aspira a dejar una huella positiva. Con ese capítulo cerrado, el plantel ya pone la vista en el Torneo Clausura y en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

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Las disculpas: entre la autocrítica y el contexto

Horacio Melgarejo reconoció que se equivocó con sus declaraciones tras la eliminación de Cienciano y ofreció disculpas públicas a la FPF, además de asumir una autocrítica por sus palabras. (Cienciano)

Melgarejo fue directo al abrir la conversación. Admitió que, más allá de que algunas de sus percepciones sobre la organización del torneo pudieran mantenerse, no era su lugar expresarlas de esa manera ni en ese tono. “Primero que nada, pedir disculpas por mis declaraciones, tanto a la Federación Peruana de Fútbol como a toda la gente que está trabajando detrás de este torneo. Creo que no fueron las declaraciones apropiadas en el momento", sostuvo el entrenador.

El técnico fue más allá y explicó por qué esas palabras lo incomodan en retrospectiva: su vínculo con el fútbol peruano no es circunstancial. "Si en algún momento me tengo que ir de Perú, quiero dejar algo en el fútbol peruano, quiero mejorar o intentar mejorar algunas cosas y estas declaraciones no ayudan para nada", señaló. También mencionó que muchas veces los padres escuchan ese tipo de comentarios junto a sus hijos, y que los niños no deberían estar expuestos a ese lenguaje.

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Con autocrítica y algo de humor, Melgarejo relativizó la gravedad de sus palabras sin eludir la responsabilidad: “Tampoco maté a nadie”, bromeó, aunque reconoció que las formas importan y que eso fue precisamente lo que falló.

El cruce con el árbitro y el balance del receso

El técnico de Cienciano reconoció que su discusión con Bruno Pérez no fue adecuada, aunque defendió el trabajo realizado por su equipo durante la pausa de la competencia oficial. (Cienciano)

Las disculpas no se limitaron a la dirigencia. Melgarejo también se refirió al intercambio de palabras que mantuvo con el árbitro Bruno Pérez en la zona de vestuarios al término del partido. El técnico admitió que ese cruce tampoco estuvo a la altura y que es un aspecto de su conducta que debe corregir. “También aprovecho para pedir disculpas: cuando terminó el partido, hubo un intercambio de palabras que no fueron las adecuadas con el árbitro, más allá de que sigo sosteniendo que no tuvo una buena tarde, pero al final es un ser humano como nosotros que nos equivocamos todos los días", afirmó.

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El entrenador aclaró que su reacción no estuvo motivada por la derrota en sí —consideró que ADT ganó con mérito— sino por una acumulación de situaciones vinculadas a la organización del torneo que lo sacaron de sus casillas. Recordó, como ejemplo, una situación con el balón al término del primer tiempo que calificó como algo que no le había ocurrido en cuatro décadas dentro del fútbol.

Más allá del episodio puntual, Melgarejo trazó un balance favorable del trabajo realizado durante el receso. Si bien los amistosos y la Copa de la Liga no arrojaron los resultados esperados, subrayó que el plantel utilizó esas semanas para ganar solidez física y colectiva de cara al reinicio de la competencia oficial. Destacó además el aporte de los futbolistas más jóvenes del grupo, a quienes consideró una variable importante para sostener el nivel cuando se acumule la carga de partidos. En su esquema, sostuvo, no existen jerarquías por edad ni por procedencia: todos compiten bajo las mismas exigencias.

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Clausura y Copa Sudamericana: dos frentes sin complejos

Superada la polémica, Horacio Melgarejo enfoca a Cienciano en el inicio del Clausura y en la serie ante Lanús, con la convicción de competir sin importar las diferencias económicas. (Cienciano)

Con la vista puesta en lo que viene, Melgarejo marcó prioridades. La primera es el arranque del Torneo Clausura ante FBC Melgar, rival al que el propio técnico reconoció como superior en el duelo del Apertura. Para revertir esa tendencia, advirtió que Cienciano deberá mantener el orden táctico y la concentración desde el primer minuto.

El otro frente es la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús, actual campeón del certamen continental. Melgarejo no esquivó la diferencia de recursos entre ambas instituciones, pero tampoco la usó como excusa.

“Lanús tiene un presupuesto cinco o seis veces más grande que el nuestro, pero eso no me frena. Voy a muerte con mi grupo y con mi equipo. Cuando entramos a jugar al fútbol nadie entra con la cartera o la tarjeta de crédito; somos once contra once“, sentenció el entrenador, con la convicción de que Cienciano puede medirse de igual a igual en ambas competencias.

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