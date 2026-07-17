Minedu adelanta el cierre del año escolar al 27 de noviembre por amenaza de un intenso Fenómeno El Niño en Piura

Clases escolares culminaran en noviembre por fenómeno El Niño en Piura (Foto: Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) acordaron adelantar el cierre del año escolar 2026 en la región ubicada al norte del Perú, como medida de prevención ante un inminente Fenómeno de El Niño que será de gran intensidad en los últimos tres meses del año.

Piura, al ser una de las regiones más expuestas a intensas lluvias, huaycos y desbordes, deberá culminar el periodo escolar el 27 de noviembre, tres semanas antes de lo indicado en el calendario escolar de este año, así lo establecieron las autoridades durante una mesa técnica en la que también se definieron estrategias para garantizar el cumplimiento del calendario académico sin afectar las horas de clase.

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Medidas establecidas

Elizabeth Mores Santos, directora de la UGEL Piura, explicó que con el fin de no afectar la educación de los menores, se ha decidido distribuir los 13 días lectivos previstos para diciembre mediante el uso de semanas de gestión y algunos feriados, con el propósito de cumplir los 160 días de clases y los 30 días de gestión exigidos por la normativa vigente.

La medida no implica que los escolares acudan a clases los días sábados, sino utilizar las semanas de gestión de julio, agosto y octubre, además de feriados como el 6 de agosto, 24 de septiembre y 8 de octubre.

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Cabe mencionar que estas medidas no solo aplican a los colegios públicos, sino también a los privados. Sin embargo, en el caso de estos últimos, el Minedu precisó que sus directivos podrán evaluar la continuidad de las clases, siempre que cuenten con infraestructura segura y existan condiciones que garanticen el desplazamiento de estudiantes y docentes.

Lo establecido se rige en el marco de las medidas de prevención que el Minedu trabaja conjuntamente con los gobiernos regionales y las UGEL con el fin de poner a buen recaudo a los menores y personal docente, tomando como antecedente los efectos de El Niño en años anteriores.

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Colegios de Piura en riesgo

Alrededor de 400 alumnos del colegio I.E. 14399 del C.P. El Sauce estudian en aulas de adobe e incluso que fueron construidas por sus propios padres. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En la meda técnica también se habló de la vulnerabilidad de la infraestructura educativa en Piura. Según las UGEL, más de 250 colegios requieren mantenimiento urgente o módulos temporales. Solo en la UGEL Piura, que administra 779 instituciones públicas, cerca del 25% está en condición de alto riesgo. En la UGEL Ayabaca, 54 colegios permanecen en alerta por deslizamientos y activación de quebradas, con unos 500 estudiantes en riesgo de quedar aislados. En tanto, la UGEL La Unión advirtió que 57 de sus 184 instituciones educativas podrían verse afectadas por lluvias e inundaciones.

¿Cuál será el impacto de El Niño a fines del 2026 en Perú?

Hacia finales de 2026, el Perú enfrentará dos fenómenos de El Niño de manera simultánea: el Niño Costero, que calienta las aguas frente al litoral peruano, y el Niño Global, asociado al calentamiento del Pacífico ecuatorial. Según el ENFEN, ambos eventos ya están en desarrollo y podrían prolongarse hasta el verano de 2027. Esta combinación incrementa la probabilidad de lluvias intensas, especialmente en la costa norte y parte de la costa central, así como de desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos. Aunque la NOAA elevó al 81 % la probabilidad de que el Niño Global alcance una intensidad fuerte entre octubre y diciembre, los especialistas advierten que aún no es posible determinar con certeza si finalmente será muy fuerte o extraordinario.

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Además de sus efectos sobre el clima, la presencia simultánea del Niño Costero y el Niño Global modificará las condiciones del mar peruano. El calentamiento del océano y la profundización de la termoclina desplazarán las aguas frías ricas en oxígeno y nutrientes, alterando la distribución de especies marinas y afectando actividades como la pesca, la agricultura y el turismo. Sin embargo, también podrían registrarse algunos efectos favorables, como una mayor presencia de recursos oceánicos, entre ellos atunes, barriletes, melva y otras especies de aguas cálidas. Frente a este escenario, el ENFEN, el CENEPRED y el INDECI mantienen el monitoreo permanente para fortalecer las acciones de prevención y respuesta.