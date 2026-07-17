Sismo de magnitud 7,4 en México: Perú intensifica vigilancia por posible riesgo de tsunami en el litoral nacional

Un letrero de advertencia de tsunami en una zona costera y un mapa de América que localiza un sismo en Chiapas, México, el origen de la alerta para Perú. (Composición: Infobae Perú)

Un sismo de magnitud 7,4 Mw registrado la mañana de este viernes en México, precisamente frente a las costas de Chiapas, llevó a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú a activar sus protocolos de monitoreo ante un posible riesgo de tsunami para el litoral peruano.

De acuerdo con el boletín oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:48:44 (hora local) y tuvo su epicentro a 86 kilómetros al oeste de Suchiate, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. La información fue proporcionada por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y analizada por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina.

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Aunque el fuerte terremoto ocurrió a miles de kilómetros del Perú, este tipo de eventos son monitoreados de forma permanente debido a que se producen en la cuenca del Pacífico, donde un sismo de gran magnitud podría generar un tsunami. Por ello, la DHN aclaró que mantendrá el seguimiento constante del fenómeno mientras recopila nueva información de los organismos internacionales especializados.

La Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú difunde información sobre un sismo de 7.4 Mw registrado frente a Chiapas, México, el 26 de julio, que activa protocolos de vigilancia por tsunami. (Captura)

Marina del Perú intensifica vigilancia tras fuerte sismo en México

En el Boletín de Sismo Tsunami N.° 20-2026-1, la Marina del Perú informó que el evento sísmico ocurrió a 86 kilómetros al oeste de Suchiate, Chiapas (México) y alcanzó una magnitud de 7,4 Mw, con una profundidad de 10 kilómetros.

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La institución señaló que los datos fueron recibidos del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y posteriormente evaluados por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

“Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento: INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”, indica el boletín emitido.

En la Ciudad de México se registró un sismo; sin embargo no sonó la alerta sísmica. (Infobae México/Jenifer Nava)

Hasta la publicación del comunicado, la autoridad marítima no había emitido una alerta ni una alarma de tsunami para el litoral peruano, sino que mantenía el monitoreo preventivo del fenómeno.

¿Qué significa que la Marina del Perú “intensifique la vigilancia”?

La expresión “se intensifica vigilancia” corresponde a una fase de seguimiento preventivo que forma parte de los protocolos del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.

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Esta medida implica que los especialistas continúan analizando la información sísmica y oceanográfica para determinar si el terremoto reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami que pueda afectar a otros países de la cuenca del Pacífico, incluido el Perú.

Personal de la Marina supervisa el litoral peruano tras la alerta emitida por posible tsunami. Composición Infobae Perú

La propia Marina ha explicado anteriormente que existe una diferencia entre una vigilancia, una alerta y una alarma de tsunami. La vigilancia se activa cuando existe la posibilidad de que un sismo haya generado un tsunami y se requiere recopilar más información antes de determinar el nivel de riesgo.

En cambio, una alerta de tsunami supone que existe una amenaza potencial y activa medidas preventivas específicas, mientras que una alarma de tsunami confirma la inminencia del fenómeno y obliga a ejecutar los planes de evacuación en las zonas costeras que puedan resultar afectadas.

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¿Por qué Perú monitorea sismos ocurridos en otros países del Pacífico?

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a esta ubicación, la Marina de Guerra del Perú mantiene un monitoreo permanente de los terremotos que ocurren tanto en el territorio nacional como en otros puntos del océano Pacífico.

No todos los terremotos generan tsunamis. Para que ello ocurra, el sismo suele producirse bajo el mar, superar una magnitud importante y provocar un desplazamiento vertical del fondo oceánico capaz de mover grandes volúmenes de agua.

Una fotografía satelital de Sudamérica muestra a Perú resaltado en colores vivos junto a las líneas luminosas del Cinturón de Fuego del Pacífico, por el Instituto Geofísico del Perú el 28 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, la DHN recibe información de organismos internacionales como el Pacific Tsunami Warning Center, evalúa cada evento mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y comunica oportunamente cualquier cambio en el nivel de riesgo para las costas peruanas.

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Mientras continúe el análisis del sismo de magnitud 7,4 en México, la autoridad marítima indicó que mantendrá la vigilancia permanente y difundirá nuevos boletines oficiales en caso de que la evaluación del evento registre alguna variación.