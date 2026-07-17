Rescatista denuncia que helicóptero de la FAP para el Huascarán está inservible y retrasa el auxilio

Este es un reportaje de noticias en vivo que cubre la búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán. Se muestra a una presentadora de noticias y a un entrevistado, quien participa en una videollamada desde la zona. Las pantallas secundarias exhiben imágenes de un helicóptero en un terreno, un paisaje montañoso nevado con tiendas de campaña, y un retrato compuesto de tres hombres. La información en pantalla destaca la situación de un helicóptero inoperativo en la región andina.

Los equipos de búsqueda de Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán —tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán, en la región Áncash— afrontan serias limitaciones operativas que ralentizan las labores de rescate. Un integrante del equipo de rescate, identificado como Mali Salazar, reveló en una transmisión en vivo para ATV que un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) permanece inoperativo en el refugio de base, a 4.600 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que obliga a los rescatistas a cubrir tramos a pie en condiciones de alta montaña.

El reporte de Salazar, emitido durante la segunda noche consecutiva de operaciones, expuso una cadena de fallas logísticas que van desde la demora en el traslado aéreo del segundo grupo de rescate hasta la ausencia de una explanada adecuada para el aterrizaje de aeronaves en las inmediaciones del refugio. El apoyo prometido por la FAP desde las 5:00 a.m. no llegó a tiempo, y la aeronave que finalmente operó no pudo posarse en el punto exacto del refugio, lo que obligó a los refuerzos a descender caminando con víveres, alimentos y herramientas adicionales.

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Un grupo de rescate asiste a un andinista indio en camilla en el nevado Huascarán, después de que un derrumbe lo sorprendiera junto a su guía y porteador.

Esa demora tuvo consecuencias directas. Según Salazar, el retraso forzó el tránsito por la montaña durante las horas de mayor radiación solar, cuando el hielo pierde estabilidad y aumenta el riesgo de desprendimientos. Esa situación derivó en un nuevo accidente alrededor de las 8:30 a.m., en el que un guía oficial, su porteador cocinero y un cliente resultaron involucrados durante su propia expedición.

La búsqueda de los tres andinistas, quienes perdieron contacto el martes 15 de julio cuando comunicaron por WhatsApp que se habían extraviado en el tramo entre el Campo 1 y el Campo 2, a aproximadamente 6.000 msnm, se desarrolla bajo condiciones extremas. La temperatura en el refugio, a 4.600 msnm, rondaba los 6 y 7 grados Celsius (42 a 45 grados Fahrenheit) al momento del reporte nocturno, una cifra que Salazar calificó como relativamente cálida para esa altitud.

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Al momento de la transmisión, el equipo en el refugio se había reducido a unas diez personas: tres guías oficiales, estudiantes y aficionados a la montaña, más efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del cuerpo de bomberos. La presencia de estas instituciones responde a protocolos de emergencia, aunque Salazar subrayó que la organización del operativo recae principalmente en amigos, compañeros y familiares de los desaparecidos.

El guía Rolando Morales informó que la brigada llegó hasta los 6.500 metros, cerca de las coordenadas de los montañistas desaparecidos. FacebooK: Lenin Ramirez

Drones con inteligencia artificial y el plan para el amanecer

Para las primeras horas del día siguiente, el equipo planificó conformar un grupo de avanzada con los tres guías experimentados disponibles, con el objetivo de partir a primera hora de la madrugada, cuando la montaña presenta condiciones de mayor solidez en el hielo. La meta es superar los 6.000 msnm y sobrepasar el Campo 2, el último punto conocido de los desaparecidos.

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El operativo incorporó también drones equipados con inteligencia artificial para el reconocimiento del terreno, con el fin de sondear zonas de difícil acceso antes del ascenso. Salazar indicó que los grupos de avanzada ya estaban siendo definidos con base en el análisis de las imágenes obtenidas por estos dispositivos, en un proceso de planificación que busca compensar la reducción de personal que sufrió el operativo.

Un helicóptero inservible y la denuncia de negligencia estatal

Uno de los señalamientos más directos de Salazar apuntó a la situación del equipamiento aéreo disponible en el refugio. Un helicóptero de la FAP se encontraba inoperativo en el lugar, lo que convierte cualquier intento de acercamiento aéreo en una operación de alta complejidad: el terreno ofrece explanadas limitadas, y la presencia de la aeronave averiada reduce aún más las opciones de aterrizaje para otros aparatos.

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Imagen del Nevado Tocllaraju en Áncash, donde una avalancha sepultó a tres montañistas, dejando dos fallecidos y al guía Floriano herido, esperando un urgente rescate a más de 6.000 metros.

Ante la pregunta sobre la falta de recursos especializados para emergencias en alta montaña, Salazar fue explícito: señaló que desde el año anterior se venían registrando accidentes similares y que las demandas de respuesta inmediata no obtuvieron eco en el Ministerio del Interior. “Esta negligencia del mismo Estado, del Ministerio del Interior, me hace pensar en la corrupción, porque simplemente no están interesados en proteger y salvaguardar la vida de los peruanos”, afirmó el rescatista en declaraciones a ATV.

El turismo de aventura y la deuda del Estado

El caso pone en evidencia una tensión de fondo en el turismo de aventura en Perú: el Estado habilita el acceso al Huascarán como parte de un circuito de turismo de montaña, pero no garantiza la infraestructura mínima para atender emergencias a gran altitud. Salazar remarcó que el andinismo no es solo una actividad de ocio: para guías, porteadores y cocineros de expedición, se trata de un trabajo formal que genera ingresos en la región de Huaraz.

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La actividad requiere equipamiento especializado —botas de alta montaña, ropa térmica, arneses, sistemas de comunicación satelital— que los rescatistas voluntarios deben costear o conseguir por sus propios medios. En este operativo, la logística fue organizada por el círculo cercano de los desaparecidos, sin un respaldo institucional robusto desde el inicio.

Montañistas ascienden una empinada ladera nevada del Nevado Tocllaraju, donde una avalancha reciente sepultó a tres alpinistas, dejando dos fallecidos y un guía herido.

Tres emergencias en menos de dos meses en Áncash

El accidente en el Huascarán es la tercera emergencia registrada entre junio y julio de 2026 en los nevados de Áncash. La primera ocurrió en el nevado Tocllaraju, donde fallecieron dos montañistas y un tercero sobrevivió. La segunda se produjo en el nevado Jirishanca, con tres alpinistas españoles heridos. La acumulación de incidentes en temporada alta de montañismo reavivó los cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad vigentes y la capacidad de respuesta del sistema de rescate peruano.

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Según el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, los tres andinistas desaparecidos habrían logrado alcanzar la cumbre del Huascarán, pero calcularon mal el tiempo de descenso, situación que habría desencadenado la emergencia. Los equipos de rescate hallaron las carpas y parte del material del Campamento 1, pero sin rastro de los tres hombres. Las coordenadas registradas por el dispositivo Garmin de Ugarte Jordán, obtenidas por Infobae Perú, sitúan su última posición conocida a las 3:19 p.m. del martes 15 de julio, en las coordenadas 9°10′24.2″S 77°39′49.6″W.