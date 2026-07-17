Universitario vs ADT: ¿Gianluca Lapadula viajará a Tarma pese a no estar al 100%?

¿Gianluca Lapadula viajará a Tarma pese a no estar al 100%? (Universitario)

La expectativa crece en torno al debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a ADT en Tarma este sábado 18 de julio Entre las principales dudas de los últimos días destacó la situación física de Gianluca Lapadula, luego de que Héctor Cúper mencionara que el delantero no se encuentra al cien por ciento.

Los comentarios del entrenador generaron especulaciones sobre la posible exclusión del ‘Bambino’ en la lista de convocados para el primer encuentro, provocando inquietud entre los hinchas. Finalmente, se confirmó que integrará la delegación que viajará a Tarma para el duelo ante el ‘vendaval celeste’.

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“La primera información tiene que ver con que Gianluca Lapadula viaja a Tarma; será parte de la delegación ‘crema’. Tuvo minutos con Millonarios; Lapadula no está para noventa, eso no significa que no esté para jugar. Es un tema físico, no es un tema de lesión”, aseguró Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

“Gianluca Lapadula tendrá 25 o 30 minutos”

Pese a que Gianluca Lapadula no está al máximo físicamente, se pudo conocer que tendrá minutos en el duelo contra ADT en Tarma. No será titular, pero esperará su debut oficial en la banca de suplentes. Gustavo Peralta puntualizó el tiempo que podría tener el ‘Bambino’ en cancha.

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“Gianluca Lapadula llegó diez días antes a la pretemporada a Universitario; después del primero de julio, tenía un viaje que estaba establecido hace meses. Entonces, en lo legal, no perdió días de pretemporada; simplemente recuperó los días. Desde que llegó no tenía ninguna lesión, físicamente muy bien, volvió bien. Físicamente, tal vez está pesado, todavía sin ese ritmo futbolístico que quiere Héctor Cúper, pero Gianluca Lapadula viaja a Tarma y va a tener 25 o 30 minutos y puede hacer su estreno oficial con la camiseta de Universitario“, informo el periodista deportivo.

Héctor Cúper revela que Gianluca Lapadula está lejos de su mejor versión. - Crédito: Diario Crema

Universitario vs ADT: día y hora del debut en el Torneo Clausura 2026

El regreso de la Liga 1 este fin de semana marca el arranque del Torneo Clausura tras la pausa por el Mundial, ofreciendo a los hinchas una nueva etapa cargada de expectativas. Universitario de Deportes se perfila como uno de los equipos llamados a pelear por el título, con el sueño intacto de alcanzar el tetracampeonato del fútbol peruano.

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El conjunto dirigido por Héctor Cúper enfrentará una prueba de alto nivel en su debut, ya que deberá visitar a ADT en la ciudad de Tarma. La altitud será un factor determinante, convirtiendo este primer partido en un verdadero reto físico y táctico para la plantilla crema.

El duelo está programado para el sábado 18 de julio a las 13:15 horas de Perú, en el estadio Unión Tarma, situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta cita servirá para medir las posibilidades reales de Universitario en la lucha por el campeonato, ante un rival que suele hacerse fuerte en su localía.

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Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

Canal TV para ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de la primera jornada del Torneo Clausura 2026 está garantizada para los hinchas en todo el territorio nacional. L1 Max se consolida como el canal exclusivo para la transmisión en vivo de todos los encuentros y podrá sintonizarse a través de los principales servicios de televisión por suscripción, entre ellos Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esto asegura que los aficionados tengan acceso a la señal independientemente de su proveedor.

Para quienes optan por el acceso digital, la aplicación oficial Liga 1 Play permite seguir los partidos desde teléfonos móviles y computadoras. Esta opción facilita que los seguidores disfruten de los encuentros desde cualquier lugar, adaptándose a quienes buscan movilidad o no utilizan el televisor convencional.

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Infobae Perú también ofrecerá una cobertura especial durante esta primera jornada. El portal proporcionará información previa a los partidos, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas clave, además de declaraciones de los protagonistas tras cada encuentro. Así, los hinchas contarán con múltiples alternativas para mantenerse al tanto de los acontecimientos más relevantes de la fecha, eligiendo el formato que mejor se ajuste a sus rutinas y preferencias.

Los 'cremas' visitarán al cuadro tarmeño por la fecha 1 del campeonato nacional. (L1 Max)