Guillermo Salas vuelve al ruedo tras prolongada inactividad: dirigirá al Santos FC de Nazca de la Liga 2

El popular ‘Chicho’ sale de sus cuarteles de invierno para asumir la dirección técnica de la ‘máquina azul’, que en los últimos años ha luchado por el ascenso a la máxima categoría en Perú

Guillermo Salas alcanzó notoriedad en su campaña exitosa con Alianza Lima en 2022. - Crédito: Difusión

Guillermo Salas ha salido de sus cuarteles de invierno. Después de más de un año alejado de los banquillos en los campos de juego, ha aceptado una oferta interesante para volver a vestirse con un buzo en la parcela técnica. Iniciando la temporada 2026, trabajará como estratega del Santos FC del ascenso en Perú.

Así lo ha dado de conocer el club de Nazca en redes sociales: ¡BIENVENIDO A CASA, PROFESOR! El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Guillermo Salas, quien asume el reto como Director Técnico para la Temporada 2026. Con trabajo, liderazgo y convicción, iniciamos juntos un nuevo camino lleno de ilusión, compromiso y ambición. Creemos en el proceso, la idea y el objetivo".

Guillermo Salas asume las riendas del Santos FC en Liga 2 2026. - Crédito: Difusión

Que ‘Chicho’ se encontrase libre, desde mediados del 2024, facilitó el avance de las negociaciones. Una vez que se le presentó el proyecto de la ‘máquina azul’, el profesional peruano dio el visto bueno para cerrar el contrato. De esta manera, tendrá una oportunidad única para volcar la experiencia que ganó en la élite y así conducir a los suyos al profesionalismo.

El Santos FC es un club con constante presencia en la zona de competidores por plazas al ascenso en la Liga 2. Aunque no ha sido capaz de afianzarse en la cima de distintas clasificaciones, se ha presentado como un oponente complicado, sobre todo actuando en condición de local.

Su mejor participación en la división de plata en Perú fue en la campaña 2022, finalizando en la tercera plaza de la tabla de colocaciones acumulada solo por detrás de Unión Comercio y Cusco FC, a la postre los vencedores que se hicieron con los boletos respectivos para llegar a la Liga 1.

Dentro de la lista de entrenadores reconocidos que trabajaron en Santos FC destacan Juan Carlos Bazalar, José Soto, Orlando Lavalle, Francisco Pizarro y Nolberto Solano.

Santos FC suele ser un animador importante en Liga 2. - Crédito: Difusión

