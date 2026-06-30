Marcos Blanco y su plan para el futuro del vóley peruano: jóvenes de casi dos metros ya entrenan con la selección masculina

Estos seleccionados fueron captados por redes sociales - Crédito: Bloqueo y Punto.

Marcos Blanco, asumió el reto de encabezar el nuevo proceso de la selección peruana de vóley masculino a finales de marzo, tras la salida del cubano Juan Carlos Gala. Desde entonces, el técnico argentino no solo trabaja en la preparación del equipo absoluto, sino que también impulsa, junto con la Federación Peruana de Vóley (FPV), un ambicioso proyecto para identificar nuevos talentos en todo el país.

Durante una entrevista en el podcast de YouTube ‘Bloqueo y Punto’, Blanco reveló que ya viene coordinando un programa de desarrollo que busca reunir información de todos los voleibolistas masculinos del Perú y que, incluso, algunos adolescentes de gran estatura ya entrenan con la escuadra absoluta.

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“Yo coordino como ‘head coach’ todo lo que es el vóley masculino. De hecho, ayer tuvimos un Zoom con todas las ligas del país, porque hemos presentado un programa de desarrollo y captación de jugadores. Queremos tener el nombre, las edades, las alturas y el teléfono de absolutamente todos los jugadores del vóley masculino de Perú”, señaló.

El estratega reveló que la iniciativa ya fue presentada a representantes de 60 ligas del país y destacó la buena recepción que tuvo el proyecto. El objetivo es construir una base de datos que permita detectar jóvenes con condiciones físicas y deportivas para integrarlos al proceso de selecciones nacionales.

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“Hemos hablado con 60 ligas y la verdad que ha sido una linda presentación. Están superinteresados todos y yo trato de estar muy vinculado. Lamentablemente, me enganchas justo en un momento donde estoy entrenando, que me es difícil estar en provincia o viajar, pero sí estoy totalmente involucrado con todo el vóley masculino”, comentó.

Marcos Blanco contó que un adolescente de casi dos metros ya trabaja con la selección peruana masculina. Crédito: FPV

Adolescentes de casi dos metros ya entrenan con la selección

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la revelación de Marcos Blanco sobre la aparición de jóvenes con un importante biotipo para el alto rendimiento. El entrenador argentino contó que recientemente recibió información sobre adolescentes que rondan los dos metros de estatura y que uno de ellos incluso ya tuvo la oportunidad de entrenar junto a la escuadra absoluta.

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“Sin ir muy lejos, en la charla de ayer alguien me dijo: ‘Profe, tengo un nene de 14 años que mide 1,98 metros’. En ese mismo contexto, hace cuatro o cinco semanas atrás me llegó un dato por Instagram de un chico de 1,96 metros. Ya lo hicimos entrenar con la selección mayor. Entonces, tenemos que llegar”, reveló.

Para Blanco, experiencias como estas reflejan la necesidad de fortalecer la búsqueda de nuevos talentos en todo el país, trabajando de la mano con las ligas regionales para identificar a jóvenes con condiciones que puedan integrarse a futuro a los distintos combinados nacionales.

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Selección peruana de vóley masculino trabaja en Videna. Crédito: FPV

Las dificultades para recorrer el país

El técnico también explicó que su incorporación al proyecto de la selección peruana se produjo en un momento complicado del calendario deportivo, lo que limitó la posibilidad de realizar recorridos por distintas ciudades en busca de nuevos jugadores.

“Lamentablemente, mis conversaciones con la federación para esta temporada comenzaron a mediados de marzo y en abril ya estaba entrenando. No tenía tiempo, estaba en plena liga. Generalmente, el profesor Rizola hace su visita cuando están jugando la liga las chicas, porque después, una vez que comienzas a entrenar, tienes que estar en la cancha. Eso me complicó el momento. Pero igualmente estamos buscando alguna herramienta o un método para poder llegar a todo el país”, concluyó.

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