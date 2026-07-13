Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado

Este video es una cobertura de un partido de fútbol de la Copa Perú. Se observa una controversia en el campo durante el minuto 77-79, con jugadores en uniformes verdes y negros y blancos y rojos. El equipo Domingo de Anderas reclama que un oponente portaba y arrojó un objeto. Las imágenes muestran discusiones entre jugadores y el árbitro, y una repetición en cámara lenta donde se ve a un jugador soltar un objeto. Un árbitro en camiseta verde recoge el artículo. La transmisión incluye un panel de tres comentaristas que analizan el incidente en vivo.

La Copa Perú volvió a quedar envuelta en una polémica luego de un episodio que generó indignación durante el partido entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas FC. Un futbolista del conjunto local habría ingresado al terreno de juego con una aguja en la mano, situación que fue advertida por los jugadores rivales y que provocó fuertes reclamos dentro del campo.

El incidente ocurrió en el minuto 77 del encuentro disputado en el Estadio Municipal de Marcona, después de una pausa de hidratación. Según las imágenes captadas por la transmisión en vivo, el futbolista Ricardo Jaramillo habría regresado al campo portando un objeto que despertó las sospechas de los integrantes del cuadro visitante.

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Tras notar la situación, varios futbolistas de Domingo Dianderas FC se acercaron inmediatamente para reclamarle al jugador rival y solicitar la intervención del árbitro. Los integrantes del equipo chinchano señalaron que el objeto que llevaba Jaramillo sería una aguja, algo que, de confirmarse, representaría una acción totalmente fuera de las normas del fútbol y un riesgo para la integridad de los protagonistas.

Las imágenes muestran momentos de tensión entre los jugadores, mientras el árbitro se aproximó para revisar lo ocurrido. El objeto terminó cayendo al terreno de juego cuando el futbolista se percató de que había sido descubierto, según las imágenes difundidas.

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La situación generó sorpresa entre los presentes, debido a que un elemento de esas características no tiene ninguna relación con la práctica deportiva y podría haber provocado una situación mucho más grave de haberse utilizado durante una disputa dentro del partido.

Grave episodio en la Copa Perú: futbolista habría llevado una aguja al terreno de juego y siguió disputando el partido. Crédito: Capturas

El árbitro permitió que continúe jugando

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la decisión arbitral tras el reclamo de los futbolistas. Ricardo Jaramillo continuó participando del compromiso pese a la acusación realizada por los jugadores de Domingo Dianderas.

El caso ahora deberá ser analizado por las autoridades correspondientes. La Comisión de Justicia de Ica tendrá la responsabilidad de revisar las imágenes de la transmisión, los informes arbitrales y cualquier elemento adicional para determinar si existió una infracción y si corresponde aplicar una sanción.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la intención del futbolista ni una resolución sobre lo sucedido. Sin embargo, el episodio ya generó cuestionamientos por la gravedad de la situación y por la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Domingo Dianderas rescató empate en Marcona

Más allá de la polémica, el partido terminó con empate 1-1 entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas FC. El equipo chinchano consiguió rescatar un punto en condición de visitante en un duelo que tuvo emociones hasta los minutos finales.

El conjunto edil golpeó primero apenas iniciado el compromiso. A los 4 minutos, el árbitro sancionó penal por una mano del defensor Danilo Navarro. El capitán de Defensor Municipal, Luis Santacruz, asumió la ejecución y venció al arquero Gonzalo Illescas para establecer el 1-0.

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Este video es una cobertura en formato de análisis deportivo que examina un incidente en un partido de fútbol de la Copa Perú. Se observan secuencias de jugadores en el campo de juego durante una confrontación, incluyendo a un jugador con uniforme blanco y rojo y banda roja. Simultáneamente, tres comentaristas sentados en una mesa con micrófonos, en un estudio con gráficas verdes, discuten los eventos. El incidente principal involucra un objeto en posesión de un jugador durante el encuentro, generando un reclamo en la cancha por parte de los equipos, uno con uniformes negros y verdes. El arbitraje es también un punto de debate.

Tras la ventaja, los locales tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero el arquero visitante respondió con intervenciones importantes. Domingo Dianderas también buscó el empate, aunque no logró concretar sus ocasiones en la primera mitad.

Para el segundo tiempo, el técnico Jorge Marquina realizó modificaciones que cambiaron la dinámica del equipo visitante. Los ingresos de Joe Martínez y Leonardo Herrera le dieron mayor presencia ofensiva a los chinchanos, que adelantaron sus líneas en busca de la igualdad.

Cuando parecía que Defensor Municipal se quedaba con la victoria, apareció Ronaldo Ramos en los descuentos. Tras una jugada de pelota parada, el atacante ganó la disputa aérea y encontró el balón dentro del área para definir y colocar el definitivo 1-1.

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El resultado dejó la serie abierta en lo deportivo, aunque la atención terminó centrada en el polémico episodio protagonizado por el jugador de Defensor Municipal, que ahora deberá ser investigado por los organismos correspondientes de la Copa Perú.