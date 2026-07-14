¿Quién es Gabriela Burgos, la científica peruana que ganó un premio mundial por el desarrollo de papas y camotes?

La científica peruana Gabriela Burgos fue reconocida recientemente por la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación por su trabajo pionero en el desarrollo de papas y camotes biofortificados para la lucha contra la anemia y otras formas de malnutrición.
Según detalló la agencia Andina, este reconocimiento, denominado Top Agri-food Pioneers (TAP), distingue a cuarenta investigadores destacados a nivel global por sus soluciones innovadoras frente a los desafíos alimentarios.
Durante más de veinte años, Burgos impulsó el uso de cultivos básicos como herramientas para mejorar la nutrición en poblaciones vulnerables. Su trabajo desde el Centro Internacional de la Papa (CIP) se enfocó en incrementar la concentración y biodisponibilidad de micronutrientes como el hierro, el zinc y la provitamina A en la papa y el camote, alimentos fundamentales en la dieta de millones.
PUBLICIDAD
Gabriela Burgos lideró los primeros estudios en humanos que verificaron la alta biodisponibilidad del hierro presente en la papa. Estos ensayos demostraron que las variedades biofortificadas pueden aportar hasta la mitad del requerimiento diario de este micronutriente en mujeres que residen en zonas donde el consumo de papa es elevado.
Lucha contra la anemia
El desarrollo de papas biofortificadas representa un avance significativo para combatir la anemia, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y niños en regiones andinas y otras áreas en desarrollo.
Según explicó la científica a Andina, “el reconocimiento en sí destaca mi rol durante todo el proceso del desarrollo de la papa biofortificada, pero en especial en la generación de la evidencia de que el hierro de la papa es absorbible para el humano”.
PUBLICIDAD
Actualmente, Gabriela encabeza los esfuerzos para promover la adopción de estas variedades en la sierra central de Perú, donde la anemia constituye un grave problema de salud pública. Uno de los principales atributos de la innovación liderada por la investigadora es la facilidad de integración en las dietas locales: no requiere que las comunidades cambien sus hábitos alimentarios, solo que sustituyan las variedades convencionales por las biofortificadas.
Alto contenido de hierro
A Andina, Gabriela Burgos detalló: “Aquí tenemos las dos variedades biofortificadas que han sido ya registradas el 2024. Esta es la Kalpay Yauri, que es la papa fuerza, y esta es la Puka Yauri, que es la papa roja que da fuerza. Puka viene de roja en quechua”.
PUBLICIDAD
Ambas variedades contienen más del cincuenta por ciento del hierro que poseen las papas comerciales y, según los estudios realizados, el hierro que aportan es altamente absorbible.
La científica peruana remarcó que, en zonas donde el consumo de papa es alto, la papa biofortificada puede llegar a cubrir el cincuenta por ciento del requerimiento diario de hierro de mujeres con bajas reservas. “Creemos que la papa biofortificada merece tener un lugar como parte de la estrategia en la lucha contra la anemia”, afirmó.
Reconocimiento internacional
El reconocimiento de la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación integra a Gabriela Burgos en una red internacional de innovadores que contribuyen a la seguridad alimentaria mediante la ciencia y la tecnología.
PUBLICIDAD
Según reportó Andina, la distinción resalta tanto los logros científicos como la visión de la investigadora, centrada en convertir cultivos tradicionales en sistemas sostenibles que suministren nutrientes esenciales.
El trabajo de Burgos continúa expandiéndose desde los campos experimentales hasta las mesas de las familias, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la salud y la nutrición en diversas comunidades.
Más Noticias
¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?
Esta conmemoración otorgará descanso remunerado obligatorio a trabajadores del sector público y privado, en una jornada creada por la Ley 31822, promulgada en 2023
Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026
Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento
Dos pacientes cusqueños vuelven a ver tras exitosos trasplantes de córnea
La solidaridad de una familia hizo posibles ambas cirugías, luego de autorizar la donación de órganos y tejidos que permitió devolver la esperanza a los pacientes
Las Fiestas Patrias impulsan la economía: estos son los sectores que más crecerán durante la campaña de julio
El pago de la gratificación, el incremento de los viajes y las campañas promocionales impulsarán el consumo durante julio, mientras las MYPE buscan convertir este repunte estacional en una oportunidad para fortalecer sus ventas y fidelizar clientes
‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta
Del Barrio Producciones cerró un acuerdo con los fundadores de la orquesta de Monsefú para contar en la pantalla chica más de tres décadas de una aventura familiar y musical que marcó la cumbia peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD