¿Quién es Gabriela Burgos, la científica peruana que ganó un premio mundial por el desarrollo de papas y camotes?

Gabriela Burgos recibió el reconocimiento TAP por desarrollar papas y camotes biofortificados para la lucha contra la anemia y la malnutrición. (Facebook de Gabriela Burgos)

La científica peruana Gabriela Burgos fue reconocida recientemente por la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación por su trabajo pionero en el desarrollo de papas y camotes biofortificados para la lucha contra la anemia y otras formas de malnutrición.

Según detalló la agencia Andina, este reconocimiento, denominado Top Agri-food Pioneers (TAP), distingue a cuarenta investigadores destacados a nivel global por sus soluciones innovadoras frente a los desafíos alimentarios.

Durante más de veinte años, Burgos impulsó el uso de cultivos básicos como herramientas para mejorar la nutrición en poblaciones vulnerables. Su trabajo desde el Centro Internacional de la Papa (CIP) se enfocó en incrementar la concentración y biodisponibilidad de micronutrientes como el hierro, el zinc y la provitamina A en la papa y el camote, alimentos fundamentales en la dieta de millones.

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Gabriela Burgos impulsó desde el Centro Internacional de la Papa el aumento de hierro, zinc y provitamina A en la papa y el camote. (Andina)

Gabriela Burgos lideró los primeros estudios en humanos que verificaron la alta biodisponibilidad del hierro presente en la papa. Estos ensayos demostraron que las variedades biofortificadas pueden aportar hasta la mitad del requerimiento diario de este micronutriente en mujeres que residen en zonas donde el consumo de papa es elevado.

Lucha contra la anemia

El desarrollo de papas biofortificadas representa un avance significativo para combatir la anemia, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y niños en regiones andinas y otras áreas en desarrollo.

Según explicó la científica a Andina, “el reconocimiento en sí destaca mi rol durante todo el proceso del desarrollo de la papa biofortificada, pero en especial en la generación de la evidencia de que el hierro de la papa es absorbible para el humano”.

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Actualmente, Gabriela encabeza los esfuerzos para promover la adopción de estas variedades en la sierra central de Perú, donde la anemia constituye un grave problema de salud pública. Uno de los principales atributos de la innovación liderada por la investigadora es la facilidad de integración en las dietas locales: no requiere que las comunidades cambien sus hábitos alimentarios, solo que sustituyan las variedades convencionales por las biofortificadas.

Las variedades peruanas Kalpay Yauri y Puka Yauri fueron registradas en 2024 y contienen más hierro que las papas comerciales. (Aboutespanol)

Alto contenido de hierro

A Andina, Gabriela Burgos detalló: “Aquí tenemos las dos variedades biofortificadas que han sido ya registradas el 2024. Esta es la Kalpay Yauri, que es la papa fuerza, y esta es la Puka Yauri, que es la papa roja que da fuerza. Puka viene de roja en quechua”.

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Ambas variedades contienen más del cincuenta por ciento del hierro que poseen las papas comerciales y, según los estudios realizados, el hierro que aportan es altamente absorbible.

La científica peruana remarcó que, en zonas donde el consumo de papa es alto, la papa biofortificada puede llegar a cubrir el cincuenta por ciento del requerimiento diario de hierro de mujeres con bajas reservas. “Creemos que la papa biofortificada merece tener un lugar como parte de la estrategia en la lucha contra la anemia”, afirmó.

Cientos de personas exploran los variados stands repletos de papas de múltiples colores y formas, mientras degustan la gastronomía local bajo guirnaldas festivas en la Feria de la Papa en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento internacional

El reconocimiento de la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación integra a Gabriela Burgos en una red internacional de innovadores que contribuyen a la seguridad alimentaria mediante la ciencia y la tecnología.

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Según reportó Andina, la distinción resalta tanto los logros científicos como la visión de la investigadora, centrada en convertir cultivos tradicionales en sistemas sostenibles que suministren nutrientes esenciales.

El trabajo de Burgos continúa expandiéndose desde los campos experimentales hasta las mesas de las familias, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la salud y la nutrición en diversas comunidades.