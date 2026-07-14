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Nuevo caso de presunto abuso sexual en colegio de Comas: Padres denuncian a profesor de la I.E José Carlos Mariátegui

Según los padres de familia, el docente señalado fue retirado del colegio. La comunidad exige una investigación exhaustiva para determinar si existen otras víctimas

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Padres y madres del colegio 2048 José Carlos Mariátegui, en el distrito de Comas, enfrenta una situación de alarma tras la denuncia de presunto abuso sexual. De esta manera, se congregaron en las puertas del colegio para exigir acciones concretas y mayor protección para sus hijos, luego de que trascendiera la acusación contra el profesor de Religión, identificado como Víctor Gerardo Alama Barrenzuela.

El hecho habría ocurrido el 2 de julio y ha generado reclamos para que tomen las medidas correspondientes a las autoridades educativas y judiciales.

Padres denuncian a docente por presunto abuso en colegio de Comas
Padres denuncian a docente por presunto abuso en colegio de Comas| Foto: TV Perú/Defensoría del Pueblo

Padres denuncian falta de información y temor por la seguridad de los estudiantes

Desde la mañana del lunes 13 de julio, el ingreso al colegio estuvo marcado por la preocupación. Varios padres relataron que, tras la denuncia inicial realizada en la comisaría de San Carlos Villa el 3 de julio, no recibieron información clara sobre las medidas adoptadas ni sobre la situación del docente involucrado.

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Uno de los padres declaró que se enteró por terceros de la gravedad de los hechos días después de la denuncia.

“Yo como padre me siento indignado y preocupado, porque tengo dos hijos menores en el colegio José Carlos Mariátegui. El día de ayer hubo un plantón para exigir justicia”, explicó.
La acusación contra un docente de Religión por presuntos tocamientos a un alumno de cuarto de secundaria genera protestas, pedidos de justicia y cuestionamientos a las medidas adoptadas en el plantel de Comas
La acusación contra un docente de Religión por presuntos tocamientos a un alumno de cuarto de secundaria genera protestas, pedidos de justicia y cuestionamientos a las medidas adoptadas en el plantel de Comas| Foto: Diario Femenino.com

El profesor señalado habría dejado de asistir al colegio desde el 2 de julio, por lo que pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Antecedentes y otras denuncias en la institución

Durante la protesta, una madre de familia reveló que en 2024 se presentó otra denuncia por presunto acoso sexual contra el entonces subdirector del colegio, quien fue sindicado de acosar a una alumna de quinto de secundaria.

“Se puso una denuncia, pero como la madre de la víctima no quiso proceder, la denuncia quedó archivada”, aseguró la madre, quien también mencionó un antecedente similar en 2005 con el mismo docente.

Este nuevo caso ha reavivado la preocupación de los padres por la seguridad al interior del colegio.

Además, precisaron que los representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) acudieron al colegio para informar a los padres sobre las acciones tomadas. Según manifestaron, el profesor denunciado ha sido separado de la institución y el caso se encuentra en manos de la Fiscalía.

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Las familias reclamaron mayor atención y acompañamiento psicológico para la víctima, así como para el resto de estudiantes afectados por la situación.

El comité internacional exigió cambios legales y reparación integral para una niña víctima de abuso sexual, pero la mayoría de las acciones estatales permanecen sin ejecutarse mientras se agrava la situación nacional| Foto: Gemini IA
El comité internacional exigió cambios legales y reparación integral para una niña víctima de abuso sexual, pero la mayoría de las acciones estatales permanecen sin ejecutarse mientras se agrava la situación nacional| Foto: Gemini IA

Defensoría acude a colegio para verificar

A través de las redes, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte indicó que tras la denuncia acudió a la institución, donde sostuvieron una reunión con la dirección del colegio para obtener detalles sobre las medidas adoptadas y constatar que se hayan activado los protocolos de protección para la víctima.

Asimismo, instó a las autoridades a asegurar la protección integral de los estudiantes y a desarrollar una investigación expedita que evite cualquier tipo de revictimización. El organismo reafirmó su compromiso de mantener la supervisión del caso para garantizar el respeto de los derechos de niños y adolescentes involucrados.

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