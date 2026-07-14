Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ en Lima, domingo 19 de julio: ruta y cómo participar en el evento gratuito

La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” 2026 volverá a convocar a la ciudadanía este domingo 19 de julio en Lima, luego de haber sido reprogramada tras la suspensión de la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa prevista para la fecha inicial del evento. La jornada deportiva se desarrollará en el Circuito Mágico del Agua y espera reunir a más de 15 000 jóvenes, familias, estudiantes, deportistas y corredores aficionados.
La actividad gratuita busca promover estilos de vida saludables, incentivar la práctica deportiva y reforzar el mensaje de prevención frente al consumo de drogas mediante espacios de integración y convivencia. La iniciativa es organizada por el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
PUBLICIDAD
Nueva fecha, lugar y recorrido en Lima
Tras la reprogramación anunciada por los organizadores, la Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” se realizará finalmente este domingo 19 de julio en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.
La competencia contará con un circuito urbano de 7 kilómetros que recorrerá importantes vías de la capital. La ruta contempla el paso por el Circuito Mágico del Agua, la avenida Arequipa, la calle La Habana y zonas aledañas, para luego retornar al punto de partida.
Los participantes podrán completar el recorrido corriendo, trotando o caminando, de acuerdo con sus condiciones físicas y preferencias. De esta manera, el evento busca convertirse en una actividad abierta para distintos públicos, desde atletas con experiencia hasta familias que desean participar en una jornada recreativa.
PUBLICIDAD
La organización recordó que las inscripciones realizadas previamente mantienen su vigencia, por lo que las personas que ya contaban con un registro no necesitan realizar un nuevo proceso para participar en la nueva fecha.
Jóvenes, familias y deportistas participarán en categorías inclusivas
La Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ está dirigida a diversos sectores de la población y contará con categorías para damas y varones. Entre ellas se encuentran la categoría libre, dirigida a participantes de 18 a 39 años; la categoría máster, para personas de 40 a 64 años; además de categorías destinadas a personas con discapacidad física y discapacidad visual.
Los organizadores destacaron que la competencia busca promover la inclusión y generar espacios seguros donde niños, jóvenes y adultos puedan participar a través del deporte.
PUBLICIDAD
El presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, resaltó que este tipo de actividades permiten acercar el mensaje preventivo a la ciudadanía de una manera positiva, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo colectivo.
“Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una estrategia que busca reforzar la prevención del consumo de sustancias ilegales mediante actividades que incentiven el bienestar físico y emocional, especialmente entre los jóvenes.
En ese sentido, la jornada transmite un mensaje central: la prevención se construye con hábitos saludables, participación ciudadana, comunidad y entornos seguros para las nuevas generaciones.
PUBLICIDAD
Carrera “Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una iniciativa internacional
La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo y tráfico ilícito de drogas, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio.
La iniciativa nació en 2011 en Guayaquil, Ecuador, y con el paso de los años se extendió a diferentes países de la región, consolidándose como una actividad deportiva con enfoque preventivo.
En Perú, la competencia ha logrado convocar a miles de participantes en sus diferentes ediciones. Durante 2025, la Carrera 7K reunió a más de 10 000 personas y se desarrolló también de manera simultánea en regiones como Huánuco, Ucayali, Puno, Ayacucho, Cusco, Pasco, Loreto y Junín.
PUBLICIDAD
Además, la actividad tuvo presencia internacional en países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay, fortaleciendo una red regional que utiliza el deporte como una herramienta para promover una vida saludable y alejada del consumo de drogas.
Más Noticias
¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?
Esta conmemoración otorgará descanso remunerado obligatorio a trabajadores del sector público y privado, en una jornada creada por la Ley 31822, promulgada en 2023
Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026
Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento
Dos pacientes cusqueños vuelven a ver tras exitosos trasplantes de córnea
La solidaridad de una familia hizo posibles ambas cirugías, luego de autorizar la donación de órganos y tejidos que permitió devolver la esperanza a los pacientes
Las Fiestas Patrias impulsan la economía: estos son los sectores que más crecerán durante la campaña de julio
El pago de la gratificación, el incremento de los viajes y las campañas promocionales impulsarán el consumo durante julio, mientras las MYPE buscan convertir este repunte estacional en una oportunidad para fortalecer sus ventas y fidelizar clientes
‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta
Del Barrio Producciones cerró un acuerdo con los fundadores de la orquesta de Monsefú para contar en la pantalla chica más de tres décadas de una aventura familiar y musical que marcó la cumbia peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD