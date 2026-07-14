Perú

Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ en Lima, domingo 19 de julio: ruta y cómo participar en el evento gratuito

La convocatoria reúne a estudiantes, deportistas y familias en una jornada que combina actividad física, integración y prevención

Guardar
Google icon
Corredores de diversas edades en una maratón urbana sobre calle mojada. Visten ropa deportiva, algunos con dorsales y edificaciones al fondo
Un grupo de corredores de diversas edades y géneros participa en un maratón en una calle urbana mojada, con varios dorsales y logotipos visibles en sus camisetas. (Devida)

La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” 2026 volverá a convocar a la ciudadanía este domingo 19 de julio en Lima, luego de haber sido reprogramada tras la suspensión de la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa prevista para la fecha inicial del evento. La jornada deportiva se desarrollará en el Circuito Mágico del Agua y espera reunir a más de 15 000 jóvenes, familias, estudiantes, deportistas y corredores aficionados.

La actividad gratuita busca promover estilos de vida saludables, incentivar la práctica deportiva y reforzar el mensaje de prevención frente al consumo de drogas mediante espacios de integración y convivencia. La iniciativa es organizada por el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

PUBLICIDAD

Nueva fecha, lugar y recorrido en Lima

Tras la reprogramación anunciada por los organizadores, la Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” se realizará finalmente este domingo 19 de julio en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.

La competencia contará con un circuito urbano de 7 kilómetros que recorrerá importantes vías de la capital. La ruta contempla el paso por el Circuito Mágico del Agua, la avenida Arequipa, la calle La Habana y zonas aledañas, para luego retornar al punto de partida.

Los participantes podrán completar el recorrido corriendo, trotando o caminando, de acuerdo con sus condiciones físicas y preferencias. De esta manera, el evento busca convertirse en una actividad abierta para distintos públicos, desde atletas con experiencia hasta familias que desean participar en una jornada recreativa.

PUBLICIDAD

Vista frontal de tres atletas en sillas de ruedas de competición en la línea de salida sobre una calle mojada. Un arco inflable blanco con letras azules y público observando
Múltiples atletas con discapacidad se preparan para competir en una carrera inclusiva utilizando sillas de ruedas de competición, bajo un arco inflable con el hashtag #PonteEnModoDeVida, mientras espectadores y medios capturan el momento. (Devida)

La organización recordó que las inscripciones realizadas previamente mantienen su vigencia, por lo que las personas que ya contaban con un registro no necesitan realizar un nuevo proceso para participar en la nueva fecha.

Jóvenes, familias y deportistas participarán en categorías inclusivas

La Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ está dirigida a diversos sectores de la población y contará con categorías para damas y varones. Entre ellas se encuentran la categoría libre, dirigida a participantes de 18 a 39 años; la categoría máster, para personas de 40 a 64 años; además de categorías destinadas a personas con discapacidad física y discapacidad visual.

Los organizadores destacaron que la competencia busca promover la inclusión y generar espacios seguros donde niños, jóvenes y adultos puedan participar a través del deporte.

El presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, resaltó que este tipo de actividades permiten acercar el mensaje preventivo a la ciudadanía de una manera positiva, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo colectivo.

“Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una estrategia que busca reforzar la prevención del consumo de sustancias ilegales mediante actividades que incentiven el bienestar físico y emocional, especialmente entre los jóvenes.

En ese sentido, la jornada transmite un mensaje central: la prevención se construye con hábitos saludables, participación ciudadana, comunidad y entornos seguros para las nuevas generaciones.

Carrera “Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una iniciativa internacional

La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo y tráfico ilícito de drogas, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio.

La iniciativa nació en 2011 en Guayaquil, Ecuador, y con el paso de los años se extendió a diferentes países de la región, consolidándose como una actividad deportiva con enfoque preventivo.

En Perú, la competencia ha logrado convocar a miles de participantes en sus diferentes ediciones. Durante 2025, la Carrera 7K reunió a más de 10 000 personas y se desarrolló también de manera simultánea en regiones como Huánuco, Ucayali, Puno, Ayacucho, Cusco, Pasco, Loreto y Junín.

Además, la actividad tuvo presencia internacional en países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay, fortaleciendo una red regional que utiliza el deporte como una herramienta para promover una vida saludable y alejada del consumo de drogas.

Temas Relacionados

Carrera 7KDevidaperu-noticias

Más Noticias

¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?

Esta conmemoración otorgará descanso remunerado obligatorio a trabajadores del sector público y privado, en una jornada creada por la Ley 31822, promulgada en 2023

¿Por qué es feriado nacional este jueves 23 de julio en el Perú?

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Dos pacientes cusqueños vuelven a ver tras exitosos trasplantes de córnea

La solidaridad de una familia hizo posibles ambas cirugías, luego de autorizar la donación de órganos y tejidos que permitió devolver la esperanza a los pacientes

Dos pacientes cusqueños vuelven a ver tras exitosos trasplantes de córnea

Las Fiestas Patrias impulsan la economía: estos son los sectores que más crecerán durante la campaña de julio

El pago de la gratificación, el incremento de los viajes y las campañas promocionales impulsarán el consumo durante julio, mientras las MYPE buscan convertir este repunte estacional en una oportunidad para fortalecer sus ventas y fidelizar clientes

Las Fiestas Patrias impulsan la economía: estos son los sectores que más crecerán durante la campaña de julio

‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta

Del Barrio Producciones cerró un acuerdo con los fundadores de la orquesta de Monsefú para contar en la pantalla chica más de tres décadas de una aventura familiar y musical que marcó la cumbia peruana

‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

ENTRETENIMIENTO

‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta

‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta

Sheyla Rojas explica su ruptura con Sir Winston y afirma: "Tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo"

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

DEPORTES

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Ignacio Buse cayó ante Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad y quedó eliminado en primera ronda

Ricardo Gareca explotó contra Yoshimar Yotún por dar como favorito a Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: “Pensá”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”