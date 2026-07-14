Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ en Lima, domingo 19 de julio: ruta y cómo participar en el evento gratuito

Un grupo de corredores de diversas edades y géneros participa en un maratón en una calle urbana mojada, con varios dorsales y logotipos visibles en sus camisetas. (Devida)

La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” 2026 volverá a convocar a la ciudadanía este domingo 19 de julio en Lima, luego de haber sido reprogramada tras la suspensión de la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa prevista para la fecha inicial del evento. La jornada deportiva se desarrollará en el Circuito Mágico del Agua y espera reunir a más de 15 000 jóvenes, familias, estudiantes, deportistas y corredores aficionados.

La actividad gratuita busca promover estilos de vida saludables, incentivar la práctica deportiva y reforzar el mensaje de prevención frente al consumo de drogas mediante espacios de integración y convivencia. La iniciativa es organizada por el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

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Nueva fecha, lugar y recorrido en Lima

Tras la reprogramación anunciada por los organizadores, la Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” se realizará finalmente este domingo 19 de julio en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.

La competencia contará con un circuito urbano de 7 kilómetros que recorrerá importantes vías de la capital. La ruta contempla el paso por el Circuito Mágico del Agua, la avenida Arequipa, la calle La Habana y zonas aledañas, para luego retornar al punto de partida.

Los participantes podrán completar el recorrido corriendo, trotando o caminando, de acuerdo con sus condiciones físicas y preferencias. De esta manera, el evento busca convertirse en una actividad abierta para distintos públicos, desde atletas con experiencia hasta familias que desean participar en una jornada recreativa.

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Múltiples atletas con discapacidad se preparan para competir en una carrera inclusiva utilizando sillas de ruedas de competición, bajo un arco inflable con el hashtag #PonteEnModoDeVida, mientras espectadores y medios capturan el momento. (Devida)

La organización recordó que las inscripciones realizadas previamente mantienen su vigencia, por lo que las personas que ya contaban con un registro no necesitan realizar un nuevo proceso para participar en la nueva fecha.

Jóvenes, familias y deportistas participarán en categorías inclusivas

La Carrera 7K ‘Yo Vivo Sin Drogas’ está dirigida a diversos sectores de la población y contará con categorías para damas y varones. Entre ellas se encuentran la categoría libre, dirigida a participantes de 18 a 39 años; la categoría máster, para personas de 40 a 64 años; además de categorías destinadas a personas con discapacidad física y discapacidad visual.

Los organizadores destacaron que la competencia busca promover la inclusión y generar espacios seguros donde niños, jóvenes y adultos puedan participar a través del deporte.

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El presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, resaltó que este tipo de actividades permiten acercar el mensaje preventivo a la ciudadanía de una manera positiva, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo colectivo.

“Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una estrategia que busca reforzar la prevención del consumo de sustancias ilegales mediante actividades que incentiven el bienestar físico y emocional, especialmente entre los jóvenes.

En ese sentido, la jornada transmite un mensaje central: la prevención se construye con hábitos saludables, participación ciudadana, comunidad y entornos seguros para las nuevas generaciones.

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Carrera “Yo Vivo Sin Drogas” forma parte de una iniciativa internacional

La Carrera 7K “Yo Vivo Sin Drogas” tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo y tráfico ilícito de drogas, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio.

La iniciativa nació en 2011 en Guayaquil, Ecuador, y con el paso de los años se extendió a diferentes países de la región, consolidándose como una actividad deportiva con enfoque preventivo.

En Perú, la competencia ha logrado convocar a miles de participantes en sus diferentes ediciones. Durante 2025, la Carrera 7K reunió a más de 10 000 personas y se desarrolló también de manera simultánea en regiones como Huánuco, Ucayali, Puno, Ayacucho, Cusco, Pasco, Loreto y Junín.

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Además, la actividad tuvo presencia internacional en países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay, fortaleciendo una red regional que utiliza el deporte como una herramienta para promover una vida saludable y alejada del consumo de drogas.