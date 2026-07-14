Estas son las regiones con mayor incidencia de cáncer asociada a pesticidas, de acuerdo con una investigación del INEN

El uso de pesticidas en la producción agrícola volvió al centro del debate público tras la difusión de una investigación que vincula la exposición ambiental a estos compuestos con una mayor incidencia de cáncer en determinadas regiones del país. El informe también reavivó las preocupaciones sobre los controles aplicados a los alimentos que llegan diariamente a los mercados.
El consumo de frutas, verduras y legumbres forma parte de la alimentación cotidiana de millones de personas. Sin embargo, especialistas y representantes de organizaciones de consumidores advirtieron que la presencia de sustancias químicas prohibidas continúa como un problema que requiere mayor supervisión por parte de las autoridades competentes.
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La investigación identifica zonas con mayor incidencia de casos asociados a la exposición a pesticidas y plantea la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia en la producción agrícola. El tema también alcanza a los métodos utilizados para el control de plagas y al seguimiento de los productos antes de su comercialización.
Las advertencias difundidas por expertos coinciden con los reclamos de organizaciones civiles que desde hace varios años solicitan una regulación más estricta sobre el uso de agroquímicos y una mayor promoción de alternativas para proteger los cultivos sin recurrir a sustancias consideradas de alto riesgo.
Estudio identifica regiones con mayor incidencia de cáncer asociado a pesticidas
Un estudio elaborado por el Instituto Pasteur de Francia y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ubicó a Junín, Huánuco y Pasco entre las principales zonas críticas del país por la incidencia de cáncer asociada a la exposición ambiental a pesticidas.
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De acuerdo con la investigación, existe una relación entre la presencia de estos productos y la frecuencia de casos registrados en esas regiones. El documento señala que “el estudio revela una sólida asociación espacial entre el riesgo de exposición ambiental a pesticidas y la incidencia de cáncer”, resultado que alimenta el debate sobre el impacto del uso de agroquímicos en la salud pública.
La información también plantea que la exposición no solo alcanza a quienes trabajan directamente en las actividades agrícolas, sino que también podría involucrar a consumidores de alimentos producidos con pesticidas sin una fiscalización suficiente.
Organización de consumidores advierte presencia de sustancias prohibidas
El fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Jaime Delgado, manifestó su preocupación por los resultados obtenidos durante diversos monitoreos realizados por la organización.
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Según explicó, “en casi todos los monitoreos que hemos realizado encontramos sustancias químicas que incluso están prohibidas en el Perú, prohibidas en el mundo”. Además, indicó que dichos compuestos fueron detectados en productos como la fresa y el tomate.
Delgado también sostuvo que estas sustancias “están interfiriendo su capacidad reproductiva”, al referirse a los efectos atribuidos a determinados agroquímicos encontrados durante las evaluaciones efectuadas por la asociación.
Durante consultas realizadas a vendedores de mercados, algunos comerciantes reconocieron que el empleo de pesticidas forma parte de las prácticas habituales en distintos cultivos.
Ante preguntas sobre el uso de productos químicos en las verduras, una comerciante respondió: “Esa es la verdad”. Cuando fue consultada sobre las posibles consecuencias para la salud, añadió: “Cáncer, te van a alimentar. Todo son químicos. Todo. Zanahoria, col. Digamos, no dura la mercadería, no dura”.
Biopesticidas aparecen como una alternativa para el control de plagas
Frente al uso de pesticidas químicos, especialistas también mencionaron opciones de origen natural para combatir plagas en los cultivos.
Jaime Delgado señaló que algunas empresas agroexportadoras del norte del país utilizan biopesticidas elaborados con componentes naturales. Como ejemplo, mencionó los aceites esenciales de ortiga, cuyo efecto repelente permite controlar determinados insectos sin recurrir a productos químicos convencionales.
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El representante de la Asociación Peruana de Consumidores indicó que estas alternativas demuestran la existencia de métodos distintos para la protección de los cultivos, aunque sostuvo que su aplicación todavía resulta limitada dentro del sector agrícola.
Jaime Delgado también afirmó que existen iniciativas legislativas relacionadas con el control del uso de pesticidas y la protección de los consumidores.
Según explicó, algunos proyectos de ley fueron discutidos con osostuvo que la falta de medidas efectivas mantienerganizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, además de recibir aprobación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. No obstante, expresó críticas sobre el avance de esas propuestas al señalar: “A este Congreso no le importa la salud”.
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El representante de la Asociación Peruana de Consumidores expuesta a la población a riesgos asociados al uso prolongado de agroquímicos, mientras el estudio elaborado por el Instituto Pasteur de Francia y el INEN continúa como uno de los principales referentes sobre la relación entre la exposición ambiental a pesticidas y la incidencia de cáncer en el país.
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