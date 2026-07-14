Más de 1.700 escolares rurales de Espinar accederán a talleres y herramientas digitales

Alumnos de educación primaria y secundaria saludan frente al Bus Escuela Móvil del programa CREE Rural–Smartschool Móvil en Espinar, Cusco.

En las escuelas rurales de Espinar (Cusco), una laptop, una pantalla interactiva o un taller digital no forman parte de la rutina diaria para todos los estudiantes. Las distancias, el equipamiento limitado y las dificultades de conectividad reducen el acceso a recursos que en otras zonas ya son habituales.

Este año, un aula itinerante volverá a recorrer 32 instituciones educativas de la provincia para acercar talleres y herramientas tecnológicas a 1.750 escolares de inicial, primaria y secundaria.

Se trata del programa CREE Rural–Smartschool Móvil, conocido como Bus Escuela Móvil, que inició su recorrido 2026 en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Espinar.

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Un profesor imparte una clase de tecnología con una pantalla interactiva y tabletas a estudiantes dentro del Bus Escuela Móvil en una zona rural de Espinar, Cusco.

En cada visita, los estudiantes acceden a equipos y actividades prácticas orientadas a reforzar los aprendizajes. Las sesiones se desarrollan junto con los docentes de cada institución.

Paola Vargas, profesora de la Institución Educativa Independencia Americana, en el distrito de Pallpata, señaló que la llegada del bus suele generar expectativa entre los escolares.

Según explicó, los estudiantes conocen con anticipación las fechas de visita y muestran especial interés por los talleres debido a su formato dinámico y didáctico.

El Bus Escuela Móvil funciona desde 2017 y ya atendió a 8.145 estudiantes de comunidades rurales de Espinar.

Más de 1.700 estudiantes serán atendidos este año

Durante 2026, el programa llegará a 160 alumnos de educación inicial, 730 de primaria y 860 de secundaria.

El Bus Escuela Móvil funciona desde 2017 y, según sus responsables, ha atendido hasta la fecha a 8.145 estudiantes de comunidades rurales de Espinar.

La iniciativa es implementada por la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar (CREE) y financiada por Compañía Minera Antapaccay mediante recursos del Convenio Marco de Espinar.

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Alan Farfán, gerente de Desarrollo Sostenible de la empresa, indicó que el programa busca acercar nuevas herramientas educativas a las zonas rurales y reforzar el trabajo de la UGEL y los docentes de la provincia.

Estudiantes de escuelas rurales de Espinar, Cusco, atienden un taller de tecnología en el programa Bus Escuela Móvil, que les acerca herramientas digitales.

La mayoría de escuelas presenta problemas de infraestructura

La brecha que enfrenta el sistema educativo va más allá del acceso a tecnología. Según el diagnóstico del Ministerio de Educación para la programación de inversiones 2027-2029, el 87,07% de las instalaciones de educación inicial, el 89,75% de primaria y el 84,48% de secundaria funciona en condiciones inadecuadas.

En números absolutos, el problema alcanza a 21.951 instalaciones de educación inicial, 26.919 de primaria y 8.701 de secundaria en todo el país.

La brecha educativa en Perú y Cusco persiste por las condiciones inadecuadas de infraestructura escolar, servicios básicos, equipamiento y acceso a tecnología en zonas rurales. - Crédito: Andina

Cusco también registra una brecha elevada. En primaria, el 82,86% de las instalaciones educativas presenta condiciones inadecuadas, de acuerdo con el mismo documento.

Las deficiencias pueden incluir problemas en los locales escolares, servicios básicos, mobiliario, equipamiento y acceso a recursos tecnológicos. En las zonas rurales, las distancias y la dispersión geográfica complican todavía más el acceso constante a estas herramientas.

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Frente a esas limitaciones, el Bus Escuela Móvil funciona como un recurso complementario para acercar talleres y equipos a instituciones que no siempre cuentan con ellos de forma permanente.

Otros programas educativos en Espinar

La CREE también desarrolla programas como Colegios Conectados, Aprendo, Maestro Espinar, Acompáñame y Vacaciones Útiles, dirigidos a estudiantes y docentes de la provincia.

Estas iniciativas incluyen actividades de acompañamiento escolar, capacitación docente y acceso a recursos educativos.