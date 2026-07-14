Ethel Pozo responde a Janet Barboza por llamarla “la exintegrante” de América Hoy: “Ese era mi programa”

Ethel Pozo volvió a 'Sin más que decir' para responder a Janet Barboza por la polémica sobre su salida de 'América Hoy'.

Ethel Pozo regresó este lunes 13 de julio al pódcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello en +QTV, para responder a las declaraciones de Janet Barboza tras la polémica desatada por su relato sobre la salida de ‘América Hoy’. Entre todos los comentarios que circularon en los últimos días, uno en particular le llegó más hondo que cualquier otro: que Barboza se refiriera a ella en el set del matinal como “la exintegrante”.

La frase, dicha en el mismo programa que Pozo condujo durante años, fue recibida por ella como una señal de que algo en esa amistad se rompió de manera definitiva. La tensión entre ambas conductoras escaló luego de que Pozo revelara el miércoles 8 de julio, también en ‘Sin más que decir’, que Barboza y Edson Dávila sabían que ella era la única que no renovaría contrato en ‘América Hoy’ a fines de 2025 y que ninguno de los dos se lo dijo.

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Barboza respondió en sus redes sociales y en el propio set del matinal, cuestionando la versión de su excompañera. Al hacerlo, la llamó “la exintegrante”, una expresión que Pozo no dejó pasar.

Ethel Pozo: “¿Cómo voy a ser la exintegrante?”

“No me gustó, sí me dolió. Ese era mi programa, ¿cómo voy a ser la exintegrante?”, dijo Pozo ante Copello, con evidente incomodidad. La conductora fue más allá y puso el comentario en perspectiva con ejemplos concretos: señaló que cuando Brunella Horna o Christian Domínguez dejaron el programa, nadie en el set los llamó “la excompañera” o “el excompañero”. “¿Por qué la exintegrante? Como si ya no recordara mi nombre. ¡Como si ellos estuviesen en otro nivel!”, cuestionó.

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Ethel Pozo rompe su silencio y cuenta todos los detalles sobre su salida de 'América Hoy'. ¿Qué pasó realmente con sus excompañeros Janet Barboza y Edson Dávila? Entérate de toda su versión aquí. Video: Instagram Sin más que decir

Pozo también evocó la historia compartida con Barboza y Dávila para subrayar el peso de esa expresión. “Además eran mis amigos. Yo digo Janet y Edson toda la vida. Hemos pasado desde mi matrimonio, cumpleaños de Janet. Yo tengo recuerdos muy bonitos”, recordó.

Y fue aún más específica al mencionar los mensajes que conserva: “Cuando yo me despedí me dijo: ‘Te quiero mucho’. Yo tengo los chats de Edson Dávila diciendo: ‘Te quiero mucho, no quiero que la amistad nunca se pierda’. ¿Cómo voy a ser la exintegrante?”

Sobre Dávila, Pozo mantuvo una postura más comprensiva que con Barboza. Dijo que él le ha escrito desde su salida del canal y que no entiende por qué Barboza habla también en nombre de él. “Yo creo que en algún momento él me va a decir: ¿por qué está avalando esto? No entiendo. Pero no va a dañar lo que yo lo quiero”, señaló.

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También fue clara al afirmar que, pese a todo, no dejará que la situación empañe los años que compartieron: “Yo decido seguir manteniendo los bonitos recuerdos de ellos”.

La versión de Barboza y la réplica de Pozo

El enfrentamiento entre ambas conductoras tiene como eje central una discrepancia de fondo: cuándo supo Pozo que no continuaría en ‘América Hoy’ y si su relato sobre ese proceso es exacto. Barboza sostuvo que la versión de su excompañera no coincide con los hechos y argumentó que la propia Pozo había publicado en Facebook que recibió la propuesta para conducir ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV en octubre de 2025.

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que ella sabía que ellos se quedaban en América TV. IG

Para Barboza el proyecto quedó confirmado en noviembre y que el 12 de diciembre viajó a México para conocer el formato antes de asumir la conducción. Con esos antecedentes, Barboza afirmó: “No dice la verdad cuando cuenta que se entera recién el día de grabación de Navidad que ella no iba a seguir en el canal”.

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Y agregó: “Siempre se actuó con la más absoluta transparencia, nunca se mintió a nadie, nunca se intentó dejar mal a ninguna persona”. Pozo respondió a esas acusaciones con firmeza, tanto en ‘Sin más que decir’ como en un mensaje enviado al programa digital ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre.

“Jamás he mentido. A mí no me gusta mentir. Entonces, Janet sale en sus historias a dar una versión con mi versión, ¿no? O sea, yo, Ethel con Ethel”, dijo. En su mensaje al espacio de Suárez, aclaró que no respondió de inmediato porque se encontraba en la actuación escolar de su hija, pero fue tajante: “¡Jamás como mentirosa!”

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La conductora también dejó en claro que no busca un enfrentamiento prolongado, pero que no permitirá que la hagan quedar como alguien que faltó a la verdad. “No voy a permitir que me hagan quedar como mentirosa. Sí les tengo cariño a Janet y a Edson, pero jamás he mentido”, afirmó.

Ethel Pozo se sincera y habla sobre la traición que sintió por parte de sus excompañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', en su etapa final frente al programa magazine de 'América Hoy'. Video: QTV / Sin más que decir

Una polémica que no para de crecer

El intercambio entre Pozo y Barboza se produce en un momento de alta exposición para todas las partes involucradas. Dávila cerró el sábado 12 de julio la primera temporada de ‘Edson pa’ qué más’ en América TV con una frase que también generó lecturas en clave de indirecta hacia Pozo: al agradecer la presencia de Jazmín Pinedo, Barboza, Valeria Piazza y Melissa Paredes en la emisión final, dijo que quería terminar la temporada “con amigas, que yo sí considero”.

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La expresión circuló en redes sociales como un guiño al distanciamiento con Pozo, aunque el conductor no la mencionó de manera explícita. Pozo, por su parte, sigue evaluando nuevas oportunidades laborales tras su paso como conductora de ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV y su incorporación como primera figura de La Meta, la agencia de gestión de talento fundada por el exproductor Armando Tafur.

Sobre su futuro profesional prefirió no dar detalles, aunque dejó en claro que la polémica no la detiene. “Lo entiendo, les deseo la mejor de las suertes, ellos están trabajando”, dijo sobre sus excompañeros, en un tono que mezcló la comprensión con la distancia que, a estas alturas, parece ya irreversible con Barboza.

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