San Marcos celebrará su tradicional almuerzo especial por Fiestas Patrias: conoce cómo acceder al menú para estudiantes y docentes

La UNMSM celebrará Fiestas Patrias con la entrega del tradicional Menú Especial Sanmarquino.

Las celebraciones por Fiestas Patrias también forman parte del calendario de actividades de las universidades públicas, donde distintas iniciativas buscan reunir a la comunidad académica en espacios de convivencia. En ese contexto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos alista una nueva edición de una de sus actividades más conocidas entre estudiantes y docentes.

La jornada moviliza a distintas áreas de la institución debido al volumen de asistentes previsto y a la logística necesaria para distribuir alimentos en varias sedes universitarias. La organización contempla la entrega previa de tickets, el despliegue de personal y la coordinación de los servicios de alimentación.

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Cada año, la actividad genera expectativa entre los alumnos de pregrado, quienes participan de una tradición que forma parte de la vida universitaria. La planificación incluye medidas para ordenar el acceso y evitar inconvenientes durante la distribución de las raciones.

La Oficina General de Bienestar Universitario informó que la edición correspondiente a las celebraciones patrias alcanzará a miles de integrantes de la comunidad sanmarquina mediante desayunos y almuerzos preparados especialmente para la fecha.

UNMSM distribuirá miles de raciones por Fiestas Patrias

Almuerzo especial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mediante la Oficina General de Bienestar Universitario, anunció la entrega del tradicional Menú Especial Sanmarquino con motivo de las Fiestas Patrias. Según la información oficial, la actividad contempla la distribución de 7 800 almuerzos y 2 750 desayunos destinados a estudiantes y docentes de las diferentes sedes universitarias.

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El jefe de la Oficina de Alimentación, Guillermo Sotomayor Ríos, explicó que la entrega de tickets en la Ciudad Universitaria se efectuará un día antes de la actividad. “El jueves 16 de julio instalaremos varios módulos en la puerta N.° 1 de la Ciudad Universitaria para entregar los tickets, que serán válidos para las dos meriendas: desayuno y almuerzo. En la sede principal se distribuirán 5 000 tickets para estudiantes, que darán acceso a 1 900 desayunos y 5 000 almuerzos. Asimismo, se habilitarán 1 000 almuerzos para los docentes”, precisó.

La universidad indicó que la distribución comenzará desde las 3:00 p. m. mediante módulos ubicados en el acceso principal del campus, con el objetivo de facilitar la entrega de los boletos a los beneficiarios.

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Distribución prevista para las sedes universitarias

Además de la Ciudad Universitaria, la programación incluye otras sedes de la UNMSM. De acuerdo con Guillermo Sotomayor Ríos, en el local de Cangallo se entregarán 700 desayunos, 1 000 almuerzos para estudiantes y 200 almuerzos para docentes.

La Facultad de Medicina Veterinaria recibirá 150 desayunos y 300 almuerzos, mientras que la sede de San Juan de Lurigancho contará con 300 almuerzos para los estudiantes.

La Oficina de Alimentación señaló que cada sede atenderá únicamente a quienes obtengan su ticket en ese mismo lugar, con el propósito de mantener el orden durante la jornada.

Requisitos para acceder al beneficio

La actividad está dirigida a todos los estudiantes de pregrado de la universidad. La institución recordó que el ticket será personal e intransferible y que el ingreso se realizará según el orden de llegada de los asistentes.

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Guillermo Sotomayor Ríos remarcó que cada estudiante deberá acudir exclusivamente a la sede donde recibió su boleto. “Si un estudiante recoge su ticket en la Ciudad Universitaria, no podrá acceder al Menú Especial en otra sede”, enfatizó.

Con estas disposiciones, la universidad busca organizar el ingreso de los participantes y distribuir las raciones de acuerdo con la capacidad prevista para cada local.

Desayuno y almuerzo preparados para la celebración

San Marcos: almuerzo especial para los estudiantes

La programación especial por Fiestas Patrias incluye un desayuno compuesto por un vaso de chocolate caliente, panetón con pasas y frutas, un tamal y una fruta de temporada.

El almuerzo estará conformado por un cuarto de pollo, una porción de cerdo, un chorizo a la parrilla, una papa sancochada, un choclo, una botella de refresco de naranja, una fruta de temporada, un yogurt, sachet de cremas y una sorpresa para los asistentes.

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La Oficina General de Bienestar Universitario presentó esta propuesta alimentaria como parte de la celebración tradicional que organiza cada año para la comunidad sanmarquina.

Preparativos y apoyo para la organización

El jefe de la Oficina de Alimentación informó que el personal de cocina se encuentra dedicado a las labores previas necesarias para atender la demanda prevista durante la actividad.

La organización también contará con la participación de estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de Nutrición de la Facultad de Medicina, quienes colaborarán en la distribución de los alimentos y en la atención de los asistentes.

Según indicó Guillermo Sotomayor Ríos, “La celebración está garantizada. Hemos preparado todo para que nuestros estudiantes y docentes disfruten de esta tradición sanmarquina en un ambiente de orden y confraternidad, por ello, exhortamos a los alumnos a recoger su ticket de manera ordena y concurran temprano a recoger sus raciones”.

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