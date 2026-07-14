Jesse & Joy agotan su concierto en Lima: el sold out en Costa 21, la presión en redes y la incógnita de una segunda fecha

El concierto de Jesse & Joy en Lima ya no tiene entradas disponibles. El dúo mexicano agotó la totalidad de las localidades para su presentación del 30 de octubre en Multiespacio Costa 21 semanas antes de la fecha, y la respuesta del público fue tan contundente que cientos de seguidores que se quedaron sin boletos reclaman en redes sociales una segunda función o la ampliación del aforo.
La velocidad con la que se agotaron las entradas tomó por sorpresa incluso a los más expectantes. Desde que se abrió la preventa, la demanda superó con claridad la capacidad del recinto, y el sold out llegó antes de lo previsto. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes en redes sociales de fanáticos que piden a los organizadores que evalúen habilitar nuevas localidades o confirmar una segunda fecha en la capital peruana.
PUBLICIDAD
Sold out y el reclamo por una segunda fecha
Las redes sociales registraron desde el momento en que se anunció el agotamiento de entradas una reacción inmediata de los seguidores que no alcanzaron boletos. Los comentarios se repiten con una misma petición: que Jesse & Joy agreguen una segunda función en Lima o que el espectáculo se traslade a un recinto de mayor capacidad. Hasta el momento, ni el dúo ni los organizadores del evento han confirmado ninguna de esas posibilidades.
El fenómeno no es nuevo para los hermanos Huerta. Cada visita del dúo al Perú ha estado marcada por una respuesta masiva del público limeño, que desde el debut de la agrupación en el país en 2006 ha mantenido un vínculo sostenido con su música. Canciones como “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “Dueles”, “La de la mala suerte”, “Chocolate” y “3 A.M.” forman parte del repertorio que varias generaciones de seguidores peruanos conocen de memoria.
PUBLICIDAD
El concierto del 30 de octubre incluirá un recorrido por sus grandes éxitos y los temas de su más reciente álbum, Lo que nos faltó decir, el séptimo de su discografía, grabado en Estados Unidos y recibido con elogios por la crítica especializada en México y el extranjero. La gira que trae al dúo a Lima también contempla paradas en Buenos Aires, La Paz y Montevideo.
Quiénes son Jesse & Joy y por qué agotan entradas en el Perú
Jesse y Joy Huerta son dos hermanos mexicanos que construyeron una de las carreras más consistentes del pop en español en las últimas dos décadas. Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, el dúo se ha instalado como referente de la música latina en América y Europa.
PUBLICIDAD
Su palmarés incluye seis Latin Grammy —entre ellos el de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? en 2012— y un Grammy anglo por Mejor Álbum de Pop Latino en 2017 con Un besito más. Esos reconocimientos respaldan una trayectoria que ha sabido mantenerse vigente frente a los cambios del mercado musical.
Más allá de la música, el dúo amplió su presencia mediática con el lanzamiento del documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos en HBO Max, una serie de cuatro episodios que repasa los momentos más relevantes de su carrera y el proceso creativo detrás de sus álbumes. La producción fue realizada por Mandarina Contenidos y generó interés tanto entre sus seguidores como en la prensa musical especializada.
PUBLICIDAD
Joy Huerta, por su parte, sumó un reconocimiento individual al ser nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves, una distinción que la posiciona en la escena del teatro musical internacional y que amplía el alcance del dúo más allá de los escenarios de conciertos.
El sold out en Lima se produce en el marco de una gira latinoamericana que consolida la presencia de Jesse & Joy en los mercados donde el pop romántico mantiene una audiencia fiel. La organización del evento en Costa 21 no ha emitido comunicado oficial sobre una posible segunda fecha.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Ignacio Buse sube en el ranking ATP y sigue como número uno de Perú: así quedaron los tenistas nacionales
‘Nacho’ mejoró un lugar y conserva el liderazgo peruano con 1.413 puntos. En la próxima parada, debutará este martes 14 de julio ante Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad
Felipe Vizeu, en pie de lucha: desea quedarse en Sporting Cristal pese a que dejó de entrar en la consideración del club
El delantero no desiste en su intención de mantenerse en La Florida, aunque la realidad dicta que es un efectivo reemplazable y con perfil distinto dentro de los planes del nuevo comando técnico
Ethel Pozo deja abierta una visita a Magaly Medina y no descarta sentarse con ella: “Ahora estoy libre”
La conductora contó que su contrato en América TV le impedía acudir al espacio de ATV, pero esa etapa terminó y ahora ve posible un encuentro televisivo que antes parecía impensado
El poderoso adjetivo que José Luis Carranza le colocó a Héctor Cúper en Universitario: “Por algo trae a los mejores”
El ‘Puma’ tuvo algunas palabras de elogio para el técnico argentino tras la victoria de Universitario por 2-0 sobre Millonarios de Colombia en el Estadio Monumental, el último fin de semana
Gisela Valcárcel activa la cuenta regresiva para su nuevo proyecto y deja una fecha clave: “Hay historias que toman tiempo”
La popular ‘Señito’ publicó un mensaje que despertó la ilusión de sus seguidores, quienes incluso especulan con un posible regreso a la televisión tras varios meses alejada de la pantalla
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD