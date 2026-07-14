Jesse & Joy agotan su concierto en Lima: el sold out en Costa 21, la presión en redes y la incógnita de una segunda fecha

Jesse & Joy agotaron las entradas para su concierto en Lima del 30 de octubre en Multiespacio Costa 21 semanas antes del show.

El concierto de Jesse & Joy en Lima ya no tiene entradas disponibles. El dúo mexicano agotó la totalidad de las localidades para su presentación del 30 de octubre en Multiespacio Costa 21 semanas antes de la fecha, y la respuesta del público fue tan contundente que cientos de seguidores que se quedaron sin boletos reclaman en redes sociales una segunda función o la ampliación del aforo.

La velocidad con la que se agotaron las entradas tomó por sorpresa incluso a los más expectantes. Desde que se abrió la preventa, la demanda superó con claridad la capacidad del recinto, y el sold out llegó antes de lo previsto. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes en redes sociales de fanáticos que piden a los organizadores que evalúen habilitar nuevas localidades o confirmar una segunda fecha en la capital peruana.

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Sold out y el reclamo por una segunda fecha

Las redes sociales registraron desde el momento en que se anunció el agotamiento de entradas una reacción inmediata de los seguidores que no alcanzaron boletos. Los comentarios se repiten con una misma petición: que Jesse & Joy agreguen una segunda función en Lima o que el espectáculo se traslade a un recinto de mayor capacidad. Hasta el momento, ni el dúo ni los organizadores del evento han confirmado ninguna de esas posibilidades.

El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

El fenómeno no es nuevo para los hermanos Huerta. Cada visita del dúo al Perú ha estado marcada por una respuesta masiva del público limeño, que desde el debut de la agrupación en el país en 2006 ha mantenido un vínculo sostenido con su música. Canciones como “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “Dueles”, “La de la mala suerte”, “Chocolate” y “3 A.M.” forman parte del repertorio que varias generaciones de seguidores peruanos conocen de memoria.

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El concierto del 30 de octubre incluirá un recorrido por sus grandes éxitos y los temas de su más reciente álbum, Lo que nos faltó decir, el séptimo de su discografía, grabado en Estados Unidos y recibido con elogios por la crítica especializada en México y el extranjero. La gira que trae al dúo a Lima también contempla paradas en Buenos Aires, La Paz y Montevideo.

Quiénes son Jesse & Joy y por qué agotan entradas en el Perú

Jesse y Joy Huerta son dos hermanos mexicanos que construyeron una de las carreras más consistentes del pop en español en las últimas dos décadas. Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, el dúo se ha instalado como referente de la música latina en América y Europa.

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Ni Jesse & Joy ni los organizadores confirmaron hasta ahora una segunda función en Lima ni un cambio a un recinto de mayor capacidad.

Su palmarés incluye seis Latin Grammy —entre ellos el de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? en 2012— y un Grammy anglo por Mejor Álbum de Pop Latino en 2017 con Un besito más. Esos reconocimientos respaldan una trayectoria que ha sabido mantenerse vigente frente a los cambios del mercado musical.

Más allá de la música, el dúo amplió su presencia mediática con el lanzamiento del documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos en HBO Max, una serie de cuatro episodios que repasa los momentos más relevantes de su carrera y el proceso creativo detrás de sus álbumes. La producción fue realizada por Mandarina Contenidos y generó interés tanto entre sus seguidores como en la prensa musical especializada.

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Joy Huerta, por su parte, sumó un reconocimiento individual al ser nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves, una distinción que la posiciona en la escena del teatro musical internacional y que amplía el alcance del dúo más allá de los escenarios de conciertos.

El concierto de Jesse & Joy en Perú incluirá grandes éxitos como “¡Corre!”, “Espacio Sideral” y “Dueles”, junto con temas de Lo que nos faltó decir.

El sold out en Lima se produce en el marco de una gira latinoamericana que consolida la presencia de Jesse & Joy en los mercados donde el pop romántico mantiene una audiencia fiel. La organización del evento en Costa 21 no ha emitido comunicado oficial sobre una posible segunda fecha.

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