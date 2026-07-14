Felipe Vizeu, en pie de lucha: desea quedarse en Sporting Cristal pese a que dejó de entrar en la consideración del club

Felipe Vizeu, a un paso de marcharse de Sporting Cristal. - Crédito: Andrés Lino

Por más que Felipe Vizeu ha hecho hasta lo indecible por seguir en Sporting Cristal, los estamentos de la institución del Rímac lo consideran un futbolista residual en la estructura. De tal manera que el siguiente paso es que el ‘9’ se marche, tras sostener una reunión con la que se zanje su situación contractual.

Tal y como ha informado Radio Programas del Perú, Cristal está decidido en terminar la relación vigente con Vizeu, entre otras razones, porque su perfil no encaja dentro de los planes del entrenador Roberto Mosquera, quien prefiere apoyarse en otros delanteros con mejores virtudes en el área.

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Felipe Vizeu, en la rampa de salida de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

No obstante, el delantero brasileño agota todas sus intenciones para quedarse en La Florida. A pesar de que es consciente que su periplo con los ‘cerveceros’ ha entrado en una recta decisiva, quiere seguir sin importarle el rol que se le asigne. Esa es la idea que ha trasladado a los despachos, aunque no ha encontrado la respuesta esperada.

Antes del inicio del Torneo Clausura 2026 deberá hallarse la solución final con respecto a Vizeu, quien nunca pudo demostrar su máximo nivel como referente en ataque a pesar de las innumerables oportunidades que se le brindaron con distintos estrategas.

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El delantero brasileño erró una clara ocasión para anotar a favor de los 'celestes' en Colombia. (Video: ESPN)

Apuesta fallida

Debido a la salida de Martín Cauteruccio, acaso uno de los artilleros más prolíficos que pasó por el Rímac con una suma impactante de 39 goles en un año calendario, el área deportivo de Cristal se metió de lleno en el mercado de transferencias para hallar a un reemplazo.

Tras analizar distintas carpetas, los ‘cerveceros’ acordaron la contratación de Felipe Vizeu, quien aunque se encontraba muy lejos de su mejor versión, aún contaba con una hoja de vida interesante que lo respaldaba. Así las cosas, se abrochó su fichaje por más de una temporada.

Felipe Vizeu anotándole a Juan Pablo II College. - Crédito: Liga 1

El brasileño estaba llamado a ser el jerarca en ataque, pero con el avance del tiempo se atestiguó que no estaba en el nivel adecuado por un flojo estado de momento. Sus estadísticas en su primera aventura con Sporting Cristal fueron paupérrimas, lo que despertó preocupación entre los simpatizantes.

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Aun así, se cerraron filas con Vizeu para que saliera de esa preocupante espiral. Por un momento lo logró con un puñado de goles en el Apertura 2026 y Copa Libertadores, pero posteriormente volvió a caer en el vicio de los errores. Por ese motivo, durante el receso mundialista, se decidió recortarlo de la estructura y enseñarle la puerta de salida tras una era plomiza.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Modificaciones inmediatas

El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, insistió ante la directiva en la necesidad de reforzar la delantera tras la exclusión de Felipe Vizeu del plantel. Se planteó como prioridad la llegada de un goleador experimentado que aportara liderazgo y presencia en el vestuario.

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En respuesta a este pedido, las autoridades del club aceleraron los contactos con Hernán Barcos para sumarlo a la institución. El delantero argentino, de extensa trayectoria, no presentó objeciones y rápidamente llegó a un acuerdo para firmar un contrato de seis meses.

Hernán Barcos influyó en la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Sporting Cristal

Paralelamente, la dirigencia trabajó en la contratación de un refuerzo adicional para dotar de mayor jerarquía a la zona ofensiva. De ese modo, se confirmó la llegada de Michael Hoyos, quien desembarca en el equipo procedente de su reciente paso por Newell’s.

Con la incorporación de Barcos y Hoyos, Mosquera considera que cuenta con las piezas necesarias para consolidar su estructura táctica. La expectativa en el club es que, con estos refuerzos, el funcionamiento de Sporting Cristal mejore de manera progresiva.

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