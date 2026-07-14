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Romeo Santos y Prince Royce causan furor en España con sus éxitos bachateros y buscan repetirlo en Perú

El dúo bachatero alcanzó el sold out en Barcelona y ahora se prepara para dos conciertos en Lima, donde el 80% de las entradas para la segunda fecha ya están vendidas

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Romeo Santos y Prince Royce causan furor en Europa y esperan repetir el plato en Perú.
Romeo Santos y Prince Royce causan furor en Europa y esperan repetir el plato en Perú.

El fenómeno de la bachata atraviesa fronteras con fuerza en 2026. Romeo Santos y Prince Royce lograron recientemente un lleno total en el RCDE Stadium de Barcelona, donde presentaron su gira conjunta “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” ante miles de seguidores. El éxito en territorio español refuerza la expectativa por su inminente llegada a Lima, donde ambos artistas se preparan para marcar un nuevo hito en el Estadio Nacional.

La presentación en Barcelona reunió a un público entusiasta que coreó temas emblemáticos del repertorio individual y conjunto de los intérpretes. Durante cerca de dos horas, los artistas, ambos nacidos en el Bronx, ofrecieron un espectáculo que combinó éxitos como “La Diabla”, “Eres mía”, “Lokita”, “Darte un beso” y “Propuesta indecente”. La interacción constante con los asistentes y el despliegue escénico generaron una atmósfera de euforia, que se vio reflejada en las redes sociales y medios especializados.

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El momento más emotivo de la noche en Barcelona surgió durante una sesión de DJ dedicada a los grandes hits de Aventura, el grupo que catapultó a Romeo Santos a la fama internacional. Este segmento despertó la nostalgia del público y transformó el estadio en un coro multitudinario.

La emoción del público español marca el inicio de una gira que también promete récords en Lima
La emoción del público español marca el inicio de una gira que también promete récords en Lima

Esperan repetir el éxito en Perú

Tras el éxito en España, la atención se centra ahora en Perú, donde la “Romeroysmanía” ha tomado impulso. El 80% de las entradas para la segunda fecha del concierto en Lima ya se encuentran vendidas, mientras que la primera función alcanzó el sold out en tiempo récord. El espectáculo, programado para el sábado 12 de septiembre en el Estadio Nacional, promete reunir a miles de seguidores en una celebración sin precedentes del género caribeño.

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La respuesta del público en España, donde el RCDE Stadium registró un lleno absoluto, sirve como antesala del entusiasmo que se vive en Lima. Los artistas han expresado su agradecimiento por la recepción internacional y han manifestado su deseo de repetir la experiencia de un estadio completamente colmado en la capital peruana, por el gran cariño que le tienen a sus fans. Por su parte, el público limeño, que agotó rápidamente las entradas para la función del viernes 11 de septiembre, ha respondido con igual entusiasmo ante la oportunidad de una segunda fecha.

El impacto de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” se manifiesta tanto en la venta de entradas como en la interacción digital. Las redes sociales registran un aumento en publicaciones, comentarios y videos relacionados con los conciertos, mientras los organizadores anticipan que el sold out definitivo para la función del sábado será anunciado en los próximos días. Las últimas localidades permanecen disponibles a través de la plataforma Teleticket.

El arrastre de Romeo Santos y Prince Royce en Perú se explica por la solidez de la base de seguidores de la bachata en el país. El género ha conquistado un espacio privilegiado en la cultura musical peruana, y la presencia simultánea de ambos artistas representa un acontecimiento que trasciende generaciones.

La emoción del público español marca el inicio de una gira que también promete récords en Lima
La emoción del público español marca el inicio de una gira que también promete récords en Lima

La gira conjunta no solo rememora los grandes éxitos de ambos intérpretes, sino que también propone una experiencia renovada para el público. El repertorio previsto para Lima incluirá clásicos y nuevas colaboraciones, así como momentos dedicados a la interacción con los asistentes. La producción del evento ha señalado que el horario oficial será anunciado próximamente y que se coordinan detalles logísticos con las autoridades para garantizar la seguridad y el acceso ordenado al Estadio Nacional.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” se perfila como uno de los espectáculos más relevantes del calendario musical en América Latina. La combinación de romanticismo, intensidad y fusión de estilos que caracteriza a Romeo Santos y Prince Royce asegura una velada inolvidable para quienes consigan un lugar en el Estadio Nacional.

Romeo Santos y Prince Royce listos para su próximo concierto. (Prince Royce)
Romeo Santos y Prince Royce listos para su próximo concierto. (Prince Royce)

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