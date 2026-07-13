Perú

Estado Peruano quitaría Beca 18 y ayuda económica a los estudiantes si no cumplen con estos requisitos que plantea la nueva norma

Jóvenes beneficiarios denuncian que el Gobierno busca modificar las reglas para mantener las becas, según la resolución planteada por el Ministerio de Educación

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Miles de estudiantes beneficiarios de programas como Beca 18 y Beca Permanencia alzan su voz de protesta ante los recortes presupuestarios y las nuevas y drásticas reglas que amenazan con quitarles la oportunidad de continuar sus estudios.| Video Punto Final

El Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha generado inquietud entre miles de estudiantes al proponer nuevas condiciones para conservar la Beca 18 y otras ayudas económicas. Según el reportaje de Punto Final, la modificación normativa plantea sanciones que podrían llevar a la pérdida inmediata de estos beneficios educativos.

El proyecto introduce cambios en el reglamento de Pronabec, el programa nacional que administra las becas universitarias, y afecta a quienes ya son beneficiarios y a quienes aspiraban a acceder a estos apoyos.

Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)
Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)

Nuevas reglas para conservar las becas

De acuerdo con el documento que difundió el citado medio, el Ministerio de Educación busca que los estudiantes becados cumplan requisitos más exigentes para mantener su financiamiento.

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  • Entre los puntos críticos figura la obligación de aprobar todos los cursos en cada ciclo académico. Un estudiante que desapruebe una asignatura podría quedar automáticamente excluido del programa.
  • El proyecto normativo también exige que los becarios se matriculen en el número de créditos previstos en la malla curricular de su carrera, limitando la posibilidad de adelantar o postergar materias según su situación personal.
  • Además, los estudiantes no podrán cambiar de carrera sin arriesgar la beca, lo que deja atrapados a quienes descubran que su vocación se encuentra en otra especialidad.

Uno de los cambios más polémicos del nuevo reglamento reside en el artículo 28. Allí se establece que los becarios deben mantener un trato respetuoso con los funcionarios de Pronabec y evitar conductas consideradas intimidatorias, agresivas o violentas. El incumplimiento podría derivar en la pérdida del beneficio, abriendo la puerta a interpretaciones amplias sobre qué se considera falta de respeto o protesta.

Críticas y cuestionamientos tras el anuncio de reingeniería en Beca 18: “Es una burla”, advierten organizaciones juveniles
Críticas y cuestionamientos tras el anuncio de reingeniería en Beca 18: “Es una burla”, advierten organizaciones juveniles| Foto: Renajuv/Andina

“Quitar la beca es una medida excesiva que afectará a muchos”, manifestó Renato Vilca, beneficiario de la Beca Permanencia.

Esta preocupación se extiende a quienes accedieron a la Beca 18, una de las modalidades que cubre estudios, alimentación, movilidad y, en algunos casos, alojamiento.

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Contexto de recortes y protestas

La crisis en Pronabec continúa y se ha extendido en medio de los recortes presupuestarios. El año pasado, el Estado peruano redujo la cantidad de vacantes y anuló el proceso de convocatoria para la Beca Generación Bicentenario, destinada a estudios de posgrado en universidades de élite internacional.

Una de las afectadas fue Ariana Figueroa, admitida a la Universidad de Oxford, pero perdió su cupo tras no poder acreditar el financiamiento necesario a tiempo, después de meses de incertidumbre.

Según Alexandra Ames, exdirectora de la Beca 18, sostiene que la tendencia apunta a reducir el alcance de Pronabec y a restringir el acceso a la educación superior para quienes más lo necesitan.

“Lo que está ocurriendo es que se quita presupuesto de una beca para intentar aumentar otra, pero al final se perjudica a los jóvenes más vulnerables”, manifestó.

Las propuestas de lMinisterio de Educación aún deben ser aprobadas, pero ya han encendido la alarma entre los más de 20 mil jóvenes que dependen de la Beca 18, la Beca Permanencia y demás programas del Pronabec. El debate sigue abierto en la Comisión Permanente del Congreso.

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