La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

Cuarto Poder reveló irregularidades en el sistema de visitas del penal de Barbadillo, con privilegios que favorecen a Pedro Castillo. (Infobae Perú)

La vigilancia en el penal de Barbadillo, ubicado al este de Lima, quedó bajo la lupa tras revelaciones sobre la existencia de privilegios y excepciones en los controles de visitas, especialmente hacia el expresidente Pedro Castillo. Según reportó Cuarto Poder, lo que debería ser un sistema regulado y estricto presenta numerosas irregularidades que favorecen a determinados internos.

El reportaje documentó el constante flujo de personas que acceden al penal, algunas respetando los controles y otras eludiendo los procedimientos. Las cámaras del medio captaron a visitantes ingresando en días no autorizados, saliendo fuera de horario y atravesando los portones sin la identificación correspondiente.

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“Las reglas dependen del visitante y, sobre todo, de a quién se quiere visitar”, relató la unidad investigativa del canal.

El sábado 6 de junio, por ejemplo, Víctor Vallejos Tinoco, autodenominado presidente de las rondas urbanas, ingresó sin inconvenientes a Barbadillo en un día reservado para las visitas femeninas. Nadie detuvo su ingreso inesperado.

De acuerdo con Cuarto Poder, en Barbadillo existen días específicos para las visitas según el género: los miércoles y sábados se reservan para mujeres, mientras que los domingos se destinan a hombres. Pese a la claridad del protocolo, las cámaras mostraron que estas normas se vulneran con frecuencia cuando se trata de visitas para Pedro Castillo.

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Ingresos irregulares

Otros nombres también aparecen en los registros de ingresos fuera del reglamento. Richard Hidalgo Moreno, excandidato al Parlamento Andino, accedió al penal el sábado 13 de junio, igualmente un día exclusivo para visitas femeninas.

Dunken Wilfredo Hilario Ayala, persona cercana a Castillo, fue visto saliendo del penal en una fecha reservada solo para mujeres. Según los registros revisados por Cuarto Poder, este acompañó a la familia de Castillo en más vuelos que la propia primera dama, Lilia Paredes.

El horario de visitas oficial inicia a las nueve de la mañana y concluye a las cuatro de la tarde. Sin embargo, Cuarto Poder reportó que vehículos, bolsas, cajas y visitantes ingresan en horarios especiales, superando las normas establecidas. Entre los rostros recurrentes destacan las hermanas de Pedro Castillo, quienes suelen entrar sin portar objetos, aunque la situación cambia al momento de su salida.

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Pedro Castillo desde el Penal de Barbadillo se defiende en audiencia

Excepciones y flexibilidad

El medio de investigación señaló que en Barbadillo, donde cumplen condena cuatro expresidentes —Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo—, el sistema de visitas presenta un carácter irregular y flexible. Las autoridades colocan los cronogramas de visitas en las paredes del penal, pero la aplicación de las normas varía según el interno, considerando que se trata de expresidentes.

Existen excepciones amparadas por el reglamento penitenciario: los congresistas pueden ingresar en cualquier momento para cumplir funciones parlamentarias. Entre los visitantes frecuentes se encuentran la senadora Margot Palacios, el senador Jaime Quito, el exministro Iber Maraví y la excandidata a la vicepresidencia Brígida Kuro. Cuarto Poder detalló que muchos de estos ingresos son precedidos por la toma de fotografías en la puerta del penal.

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El reportaje de Cuarto Poder expuso casos donde las reglas de vestimenta y control de identidad tampoco se aplican de manera uniforme. Katherine Palomino ingresó al penal sin presentar su documento de identidad y, en una ocasión, acompañada de un menor, a pesar de la prohibición explícita.

En Barbadillo, donde están recluidos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, la aplicación de las normas de visita varía según el interno. (Cuarto Poder)

En otros casos, algunas mujeres debieron buscar una falda para ingresar, mientras que otras lo hicieron con pantalón sin problemas. La norma exige que las mujeres utilicen falda y los hombres eviten el uso de gorros que oculten el rostro. No obstante, el cumplimiento depende de la discrecionalidad de los agentes de seguridad.

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Un entrevistado por el canal explicó que todas las normas, incluidas las de vestimenta, buscan garantizar la seguridad y restringir el ingreso de artículos prohibidos como celulares. Según afirmó, “todas las normas tienen un propósito y se pensaron en un porqué, no solamente para este caso, sino para todos los casos”.

Actividad política

Durante los días de visita, especialmente miércoles, sábados y domingos, Pedro Castillo recibe numerosas visitas. Entre quienes han sido vistos en el penal figuran la exasistente Violeta Romero y Rosario Fernández, hermana del exalcalde de Trujillo y candidata regional. De acuerdo con el reporte de Cuarto Poder, los privilegios de los que goza el exmandatario contrastan con la experiencia del resto de los 120 mil internos en el país.

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El expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo de Ate por su intento de golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

Barbadillo, el penal mejor implementado del sistema penitenciario peruano y con el mayor índice de fiscalización, alberga a expresidentes sentenciados principalmente por delitos vinculados a la corrupción, mientras que Castillo cumple una condena de once años, cinco meses y quince días por conspiración para la rebelión.

Un entrevistado resumió la situación: “Pedro Castillo es un expresidente de la República y por eso está en Barbadillo, es un preso más en el país, es un preso con una sentencia en primera instancia por conspiración para la rebelión, una sentencia de once años, cinco meses y quince días, y como tal, debe cumplir las mismas reglas, los mismos protocolos que cualquier preso en el país”.

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