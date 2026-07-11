Perú

Así son los nuevos buses que conectarán Villa María del Triunfo con el Cercado de Lima

Los buses están preparados para integrar sistemas de recaudo digital, lo que permitirá implementar pagos con billeteras electrónicas y la tarjeta interoperable de la ATU

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La ruta 1464 conecta Lima sur con el centro de la capital, al recorrer vías como la Panamericana Sur, la avenida Circunvalación, Grau, Alfonso Ugarte y República de Argentina - Créditos: ATU.
La ruta 1464 conecta Lima sur con el centro de la capital, al recorrer vías como la Panamericana Sur, la avenida Circunvalación, Grau, Alfonso Ugarte y República de Argentina - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reforzó el servicio de la ruta 1464 con la incorporación de cuatro buses de última generación, una medida que busca mejorar las condiciones de viaje de los pasajeros que diariamente se trasladan entre Villa María del Triunfo y el Cercado de Lima. Las nuevas unidades cuentan con tecnología orientada a fortalecer la seguridad y forman parte del proceso de renovación de la flota que impulsa la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La incorporación responde a la estrategia de modernización del transporte público que desarrolla la institución mediante el Plan Regulador de Rutas y la entrega de títulos habilitantes a los operadores formales. Estas herramientas brindan estabilidad jurídica a las empresas y facilitan el acceso a financiamiento para reemplazar vehículos antiguos por otros con mejores estándares tecnológicos y ambientales.

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Estos vehículos empezarán a operar en la ruta 1464, administrada por la empresa Red Lima Móvil S.A., que enlaza Villa María del Triunfo con el centro de la capital. El recorrido parte desde ese distrito del sur de Lima, continúa por la Panamericana Sur, sigue por la avenida Circunvalación, atraviesa la av. Grau y la av. Alfonso Ugarte, hasta concluir en la av. República de Argentina.

La renovación de la flota forma parte del Plan Regulador de Rutas, que impulsa la modernización del transporte público mediante títulos habilitantes para operadores formales - Créditos: ATU.
La renovación de la flota forma parte del Plan Regulador de Rutas, que impulsa la modernización del transporte público mediante títulos habilitantes para operadores formales - Créditos: ATU.

Con esta renovación, miles de usuarios que utilizan diariamente ese servicio dispondrán de unidades equipadas con cámaras de videovigilancia, una característica destinada a fortalecer la protección de pasajeros y conductores durante el trayecto. Además, los buses ofrecen condiciones que apuntan a brindar un desplazamiento más eficiente y acorde con los objetivos de sostenibilidad promovidos por la autoridad.

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Otro de los aspectos previstos en estas unidades es la posibilidad de incorporar sistemas de recaudo digital. Esta preparación permitirá implementar, en una etapa posterior, mecanismos de pago electrónicos, entre ellos billeteras digitales y la tarjeta interoperable promovida por la ATU para facilitar la integración entre los distintos servicios de transporte público de Lima y Callao.

La implementación de estas tecnologías forma parte de un proceso gradual orientado a simplificar la experiencia de los viajeros, reducir el uso de dinero en efectivo y avanzar hacia un sistema con mayores niveles de integración entre buses, corredores y otros medios de transporte masivo.

Las nuevas unidades incorporan cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad de pasajeros y conductores durante los recorridos - Créditos: ATU.
Las nuevas unidades incorporan cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad de pasajeros y conductores durante los recorridos - Créditos: ATU.

La ATU destacó que la llegada de estos cuatro vehículos se suma al proceso de renovación que ya se desarrolla en diferentes rutas de la capital y el primer puerto. Hasta el momento, más de 700 unidades modernas circulan como resultado de las acciones emprendidas junto con operadores formales para mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía.

El organismo también señaló que la meta consiste en continuar ampliando progresivamente la flota renovada durante los próximos años, con el propósito de superar las 9.000 unidades modernas en Lima y Callao. La iniciativa busca consolidar un sistema con mejores condiciones de seguridad, mayor eficiencia operativa, menor impacto ambiental y una conectividad más adecuada para atender la creciente demanda de movilidad en la ciudad.

La incorporación de estas nuevas unidades representa un paso adicional dentro del proceso de transformación del transporte urbano, cuyo objetivo es ofrecer alternativas de desplazamiento con mejores estándares de calidad y responder a las necesidades de miles de ciudadanos que utilizan diariamente el servicio público para movilizarse entre Lima sur y el centro de la capital.

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