Sismo en Lima: ¿Por qué las alarmas no se activaron previo al temblor de 4.3 grados?

Teléfonos móviles muestran las alertas de emergencia desactivadas sobre una mesa de madera, con las luces de la ciudad de Lima y Callao de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del viernes, un sismo de magnitud 4.3 sacudió Lima y Callao, dejando a muchos residentes sorprendidos por la ausencia de alertas en sus teléfonos móviles. El evento ocurrió a las 23:42, con un epicentro ubicado a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, según reportes oficiales. Aunque algunos dispositivos cuentan con sistemas de advertencia, las alarmas no se activaron en la mayoría de los celulares, lo que generó inquietud y preguntas en redes sociales.

Esto se debería a que los mecanismos no funcionan como un pronóstico, sino que dependen de la detección de las primeras ondas del sismo. El margen de tiempo entre la detección y la llegada de las ondas más intensas fue prácticamente inexistente debido a la cercanía del epicentro, por lo que los usuarios no recibieron advertencias previas al movimiento.

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Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de las alertas sísmicas en celulares

Las funciones de alerta temprana en Android y iPhone están diseñadas para advertir sobre sismos únicamente cuando existe un lapso suficiente entre el inicio del evento y la llegada de las ondas más fuertes. Su tecnología se basa en identificar las ondas sísmicas iniciales, que suelen causar menos daño, y emitir una notificación si el sistema detecta que hay tiempo para alertar antes de que se perciba el temblor.

El epicentro tan próximo a los distritos afectados de Lima y Callao eliminó la posibilidad de una advertencia anticipada. En este tipo de situaciones, la diferencia entre la detección y la percepción del sismo puede ser de solo unos segundos o incluso menos. Por ese motivo, los sistemas no emiten avisos si no pueden aportar tiempo útil para actuar.

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Usuarios de redes sociales expresaron su sorpresa por la falta de notificaciones, a pesar de tener activadas las funciones correspondientes. La explicación radica en las limitaciones técnicas de los sistemas de alerta, que solo actúan bajo condiciones muy específicas: la magnitud del evento, la distancia al epicentro, la intensidad estimada y el tiempo disponible para emitir el aviso.

Una persona sostiene un teléfono inteligente con la pantalla encendida y sin alertas visibles, con edificios iluminados de Lima de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos para recibir alertas sísmicas

No todos los celulares pueden recibir este tipo de alertas. Es indispensable disponer de un dispositivo compatible, mantener activadas las opciones de ubicación y emergencia, y contar con acceso a internet o a la red móvil en el momento en el que se genera la advertencia. Además, el sistema operativo debe estar actualizado para que estas funciones funcionen correctamente.

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Las notificaciones de alerta sísmica son un servicio tecnológico proporcionado por las empresas que desarrollan los sistemas operativos de los teléfonos. Google y Apple operan sus propias redes de detección y notificación, independientes de la infraestructura nacional. Estos sistemas complementan, pero no reemplazan, los mecanismos oficiales de alerta implementados por el Estado.

En Perú, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) está encargado de emitir avisos mediante sirenas y dispositivos instalados en áreas vulnerables. No obstante, el SASPe también depende del margen temporal entre la detección del sismo y la llegada de las ondas destructivas para alertar a la población.

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Tres teléfonos inteligentes muestran la interfaz de alerta sísmica inactiva para sistemas como Google, Apple y SASPe, indicando su disponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no se emitieron notificaciones en esta ocasión?

La respuesta central a la inquietud de los usuarios es técnica: cuando el epicentro de un sismo se localiza muy cerca de una zona densamente poblada, la advertencia temprana se vuelve inviable. El temblor puede sentirse casi de inmediato, sin que exista un intervalo suficiente para que el sistema detecte el evento, procese la información y envíe una alerta útil.

Según los especialistas, los sistemas de alerta en celulares no están diseñados para predecir terremotos, sino para advertir sobre movimientos lejanas con suficiente antelación. Los criterios de activación incluyen no solo la magnitud, sino también la posibilidad real de enviar la notificación antes de que se perciba el temblor. En Lima, la proximidad del epicentro redujo esa ventana a cero.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que esta situación es común en eventos superficiales y cercanos a grandes ciudades. “La alerta sísmica no es infalible ni universal; depende de factores físicos y tecnológicos que varían en cada caso”, señaló uno de los voceros de la institución.

Un cartel digital en una ciudad peruana muestra una alerta sísmica del IGP mientras tres personas consultan sus teléfonos y llevan mochilas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre sistemas tecnológicos y avisos oficiales

Las alertas que aparecen en algunos teléfonos forman parte de un servicio adicional, independiente del Sistema de Alerta Sísmica Peruano. Mientras los dispositivos móviles dependen de la infraestructura y software de compañías internacionales, el SASPe utiliza sensores nacionales e infraestructura propia para intentar advertir a la población.

Ambos sistemas comparten una limitación fundamental: la necesidad de un margen temporal mínimo entre la detección y la llegada de las ondas sísmicas más fuertes. Si ese margen no existe, ni los teléfonos ni las sirenas pueden emitir una advertencia a tiempo.

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Especialistas recomiendan mantener siempre al día las funciones de emergencia en los celulares y estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales tras un evento sísmico.

Una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú en Perú muestra múltiples pantallas con mapas, gráficos de actividad sísmica y una alerta visual roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y recomendaciones para la población

Aunque la tecnología de alerta temprana representa un avance importante en la reducción del riesgo, no sustituye la preparación personal y colectiva frente a un sismo. Las autoridades insisten en que la población debe conocer los protocolos de evacuación y tener listas las mochilas de emergencia.

El episodio en Lima resalta la importancia de comprender cómo funcionan estos sistemas y cuáles son sus limitaciones. La prevención y la educación siguen siendo herramientas clave para protegerse ante futuros movimientos sísmicos.

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