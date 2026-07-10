Camilo sorprendió al público peruano al interpretar “El humo del cigarrillo”, el tema popularizado por Armonía 10, durante su participación en el programa argentino de YouTube Un poco de ruido. La aparición se emitió el 8 de julio y no tardó en viralizarse por un detalle particular: el cantante colombiano se animó a una versión “villera” de una de las canciones de desamor más reconocidas del repertorio cumbiambero.
El gesto no pasó desapercibido. En redes, la escena se leyó como un guiño directo a Perú, justo cuando el artista está por llegar al país para ofrecer conciertos en Lima y Arequipa. En ese contexto, la elección de una canción asociada a la cumbia peruana —y, en especial, a la identidad musical del norte— se convirtió en una sorpresa que conectó con un público que no esperaba escuchar a Camilo en ese registro.
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Camilo y su versión “villera” del tema
La participación de Camilo en Un poco de ruido se caracterizó por el tono relajado del formato, donde los artistas suelen interpretar canciones en vivo y experimentar con versiones distintas. En ese marco, el colombiano interpretó “El humo del cigarrillo” con un giro “villero”, lo que terminó por potenciar el impacto del momento: no se trató solo de cantar un clásico, sino de hacerlo desde un estilo asociado a otro circuito musical.
La interpretación se volvió uno de los fragmentos más comentados del programa tras su emisión del 8 de julio, especialmente por la carga simbólica de elegir una canción que en Perú mantiene vigencia en fiestas, radios y repertorios de cumbia.
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Camilo sorprende al cantar “El humo del cigarrillo” de Armonía 10 en un programa argentino
“El humo del cigarrillo”: el origen del clásico que popularizó Armonía 10
“El humo del cigarrillo”, también conocida como “Pagarás”, fue compuesta por el músico trujillano Manuel Mantilla. Con los años, el tema quedó marcado como un himno de desamor dentro de la cumbia peruana, y fue Armonía 10 quien la llevó a un lugar emblemático en el cancionero popular.
La canción se consolidó en la memoria colectiva gracias a la interpretación de Percy Chapoñay junto a la agrupación, cuya voz terminó por asociarse directamente con el tono dolido y frontal de la letra. En esa combinación —autor, historia, y una interpretación que pegó en el público— el tema se convirtió en una referencia inevitable para quienes crecieron escuchando cumbia.
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Que Camilo haya elegido ese título, y no otro, fue lo que elevó el gesto: no se trató de una canción genérica, sino de una con identidad reconocible y con un peso emocional particular para el público peruano.
El guiño a Perú antes de sus shows en Lima y Arequipa
La escena en el programa argentino llegó en un momento clave: Camilo está por regresar a Perú como parte de su “Camilo Worldwide Tour 2026”, una gira internacional que incluye presentaciones en Europa, México y Estados Unidos.
A pocos días de su arribo, el cantante envió un saludo a sus fanáticos peruanos y manifestó su felicidad por volver al país para reencontrarse con su público. En redes, ese entusiasmo se reflejó en el movimiento de los seguidores y en la expectativa por el setlist.
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El tour contempla dos conciertos en territorio peruano: el primero en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y una segunda fecha en Lima, en el Multiespacio Costa 21. Con ello, el artista busca acercarse tanto al público del sur como al de la capital, en un formato de show que suele apoyarse en la conexión directa con los asistentes.
Precios y entradas: lo que se sabe hasta ahora
De acuerdo con la información disponible, todavía quedan entradas para los conciertos de Camilo tanto en Lima como en Arequipa.
En Lima, los precios van desde S/110 hasta S/430, con localidades distribuidas en Tribuna Norte, Tribunas Oriente y Occidente, Platea General, Platinium, Diamante y Primeras Filas.
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En Arequipa, los boletos están entre S/120 y S/430, y las zonas habilitadas son Tribuna Norte, Tribunas, VIP y Platinium.
Para la compra de entradas, se indicó que el canal oficial es la plataforma de Teleticket, donde se debe seguir el procedimiento de adquisición establecido por el sistema.
Un momento viral que amplía el puente entre pop latino y cumbia
La interpretación de “El humo del cigarrillo” en un programa argentino sumó un elemento inesperado al recorrido promocional previo a los conciertos en Perú. Más allá del momento musical, el clip funcionó como un puente entre universos: el pop latino que representa Camilo y una canción con raíces cumbiamberas que Armonía 10 convirtió en emblema.
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En la práctica, el gesto se leyó como una señal de cercanía con el público peruano en la previa del tour. Y, al mismo tiempo, devolvió al centro de la conversación a un tema clásico que sigue circulando con fuerza, ahora impulsado por una versión diferente y una vitrina internacional.
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