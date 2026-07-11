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La Oficina de la Presidenta Electa: cuando la transición también comunica

Desde la comunicación política, esta decisión es especialmente eficaz porque ocupa un espacio que suele estar dominado por el ruido, la especulación y la incertidumbre

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Mujer con micrófono y hombre de pie frente a podios. Fondo blanco con texto "Oficina de la Presidenta Electa Keiko Fujimori" y el escudo de Perú.
Keiko Fujimori, con una cucarda peruana, habla frente a un micrófono en un evento político donde el cartel de fondo menciona la "Oficina de la Presidenta Electa" junto al escudo de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de la Oficina de la Presidenta Electa Keiko Fujimori representa un hecho relevante para el análisis de la comunicación política en el Perú. Su novedad no radica únicamente en la existencia de un equipo de transferencia —algo que puede tener antecedentes en procesos anteriores—, sino en la decisión de convertir esa transición en una marca pública, visible y comunicacionalmente ordenada. En otras palabras, no solo se organiza el cambio de gobierno: se comunica el cambio de gobierno.

El gobierno entrante quiere proyectar orden antes incluso de asumir formalmente el poder. La oficina aparece como una instancia encargada de conducir la transferencia gubernamental, recopilar información sectorial, coordinar con ministerios y preparar diagnósticos para el inicio del nuevo mandato.

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Desde la comunicación política, esta decisión es especialmente eficaz porque ocupa un espacio que suele estar dominado por el ruido, la especulación y la incertidumbre. Entre la proclamación electoral y la toma de mando existe un periodo breve, pero políticamente decisivo. Es el momento en que quien ganó debe dejar de ser candidato y empezar a comportarse como jefe de Estado. En ese tránsito, los símbolos, los gestos y la puesta en escena son tan importantes como las decisiones técnicas.

La Oficina de la Presidenta Electa funciona, por ello, como una herramienta de construcción de presidencialidad. Su mensaje central puede resumirse en una idea simple: “ya estamos trabajando”. Esa frase, explícita o implícita, resulta poderosa porque comunica preparación, disciplina, método y sentido de urgencia. En un contexto de alta polarización y de desconfianza hacia la política, proyectar capacidad de organización no es un detalle menor; es una necesidad estratégica.

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La operación también permite iniciar una transición de identidad para Keiko Fujimori. Durante años, su figura estuvo asociada a la competencia electoral, la oposición, la polarización y la marca partidaria de Fuerza Popular. La creación de esta oficina intenta mover ese eje: ya no habla solo la lideresa de un partido, sino la presidenta electa que se prepara para asumir el Estado. Ganar una elección no implica automáticamente ser percibida como jefa de Estado; esa percepción debe construirse mediante actos, lenguaje, vocerías, diseño y símbolos.

En ese sentido, el nombre mismo de la oficina es una decisión comunicacional acertada. “Oficina de la Presidenta Electa” tiene una carga institucional fuerte. No remite a una campaña, ni a un comando político, ni a una estructura partidaria. Remite a una autoridad próxima a gobernar. Esa denominación contribuye a legitimar simbólicamente el nuevo rol de Fujimori y a marcar el paso de la lógica electoral hacia la lógica gubernamental.

La activación de canales digitales propios también es relevante. Permite separar, al menos parcialmente, la comunicación de campaña, la comunicación partidaria y la comunicación de transición. Después de una elección, el mensaje ya no puede estar dirigido únicamente a los simpatizantes; debe empezar a hablarle al país completo, incluyendo a quienes no votaron por la opción ganadora. En esa tarea, contar con una plataforma institucional diferenciada ayuda a ordenar el relato y ampliar el alcance político del mensaje.

Desde la perspectiva de identidad visual, la propuesta también merece atención. La gráfica asociada a la Oficina de la Presidenta Electa parece apostar por una estética sobria, republicana e institucional. El uso de símbolos nacionales, composiciones limpias, fondos claros y una tipografía formal busca transmitir autoridad, serenidad y orden. No se trata de una gráfica de campaña ni de movilización emocional; es una gráfica de transición y de poder institucional.

En política, el diseño nunca es neutral. La identidad visual comunica jerarquía, tono, valores y aspiraciones. En este caso, el lenguaje gráfico parece alejarse del registro partidario y acercarse a los códigos del Estado. La sobriedad reemplaza a la consigna. Los símbolos republicanos desplazan al color de campaña. La composición ordenada transmite formalidad antes que confrontación. Todo ello refuerza una narrativa clara: la campaña terminó y empieza una nueva etapa.

Sin embargo, esta apuesta también tiene riesgos. En un país polarizado, el uso anticipado de símbolos de autoridad puede ser leído por algunos sectores como triunfalismo o apropiación prematura de la institucionalidad. Por eso, la eficacia de esta identidad dependerá no solo de su diseño, sino del tono con el que sea utilizada. Si la oficina comunica con prudencia, transparencia y enfoque técnico, puede fortalecer la idea de una transición responsable. Si comunica con soberbia o exceso de celebración, puede generar resistencias innecesarias.

Si promete orden, diagnóstico y preparación, deberá demostrarlo con hechos: equipos solventes, prioridades claras, vocerías disciplinadas y señales concretas de apertura. La comunicación puede instalar percepciones favorables, pero solo la gestión puede sostenerlas.

Aun así, la creación de la Oficina de la Presidenta Electa es una jugada inteligente. Convierte un periodo normalmente burocrático en una oportunidad de posicionamiento. Transforma la transición en el primer capítulo narrativo del gobierno. Ordena las vocerías, profesionaliza la puesta en escena y permite ensayar una imagen presidencial antes del inicio formal del mandato.

Su valor está en entender que la transición no es un tiempo muerto. Es el momento en que se define el tono, se marcan prioridades y se empieza a construir confianza. En términos de comunicación política, la decisión funciona porque combina institucionalidad, anticipación y control narrativo. En términos de identidad visual, funciona porque viste esa narrativa con sobriedad gráfica, símbolos de Estado y distancia respecto del lenguaje partidario.

La gran pregunta será si esa promesa visual y comunicacional se traducirá luego en una práctica política coherente. Porque una marca de transición puede abrir bien un gobierno, pero no puede reemplazarlo. Puede ordenar la percepción inicial, pero no sustituye la construcción cotidiana de legitimidad. Por ahora, la Oficina de la Presidenta Electa deja una señal clara: el nuevo gobierno entiende que comunicar también es gobernar. El desafío será demostrar que gobernar no será solo comunicar.

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