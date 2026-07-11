A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Suiza en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El Mundial 2026 conocerá este sábado a su último semifinalista. Argentina y Suiza protagonizarán un atractivo duelo hoy, sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City con el objetivo de seguir soñando con el título. Ambas selecciones llegan luego de superar exigentes eliminatorias y ahora buscarán dar un paso más hacia la gloria.

El encuentro enfrentará dos estilos bien marcados. La vigente campeona del mundo, dirigida por Lionel Scaloni, intentará imponer la jerarquía de sus principales figuras para mantenerse en carrera por el bicampeonato. Enfrente estará la Suiza de Murat Yakin, un equipo ordenado, sólido defensivamente y que ya dio uno de los grandes golpes del torneo tras eliminar a Colombia en la tanda de penales.

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El vencedor de esta llave avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega por un boleto a la gran final del certamen.

A qué hora juega Argentina vs Suiza por cuartos del Mundial 2026

El compromiso entre Argentina y Suiza se disputará este sábado 11 de julio. Estos son los horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas.

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.

Los capitanes Lionel Messi de Argentina y Granit Xhaka de Suiza ilustran la previa mundialista entre ambas selecciones.

Canal TV de Argentina vs Suiza por cuartos del Mundial 2026

En Perú, el partido será transmitido en señal abierta por América TV y también podrá verse por DSports.

En Argentina, la cobertura estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, el choque se emitirá por DAZN y también podrá verse de forma gratuita a través de La 1 de RTVE.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

¿Cómo llegan ambos equipos?

Argentina ha debido superar más obstáculos de los previstos para instalarse entre los ocho mejores del torneo. La selección dirigida por Lionel Scaloni terminó en el primer lugar de su grupo, pero desde las rondas eliminatorias tuvo que sacar a relucir toda su jerarquía para mantenerse con vida.

En los dieciseisavos de final, la ‘albiceleste’ derrotó con muchas dificultades a Cabo Verde gracias a un gol de Lisandro Martínez en el tiempo suplementario. El panorama volvió a complicarse en los octavos de final frente a Egipto, que sorprendió al colocarse 2-0 arriba en el marcador.

Sin embargo, Argentina protagonizó una remontada memorable. Cristian ‘Cuti’ Romero descontó para devolver la esperanza, Lionel Messi igualó las acciones y, cuando el partido parecía encaminado al alargue, Enzo Fernández marcó un agónico gol que selló el 3-2 definitivo y desató la celebración de los campeones del mundo.

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Suiza también finalizó como líder de su grupo y ha demostrado ser una de las selecciones más competitivas del campeonato. En los dieciseisavos de final venció con autoridad por 2-0 a Argelia gracias a las anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye.

Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

Su gran golpe llegó en los octavos de final. Tras igualar en un intenso compromiso frente a Colombia en Vancouver, los dirigidos por Murat Yakin se mostraron más efectivos desde los doce pasos y eliminaron a uno de los candidatos sudamericanos, confirmando que cuentan con argumentos suficientes para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

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El último Argentina vs Suiza en Mundiales

El antecedente más recordado entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta a los octavos de final de Brasil 2014. Aquel encuentro, disputado en São Paulo, fue extremadamente parejo y se resolvió recién en el tiempo suplementario.

Cuando todo hacía pensar en una definición por penales, Lionel Messi lideró un rápido contragolpe y asistió a Ángel Di María, quien definió con un remate cruzado para decretar el 1-0 definitivo y clasificar a Argentina a los cuartos de final. Doce años después, argentinos y suizos vuelven a cruzarse en un Mundial con un boleto a las semifinales en juego y la ilusión intacta de seguir avanzando hacia el título.

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Ángel di María celebra su gol, sobre el final del alargue, para derrotar 1-0 a Suiza en Brasil 2014

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo.