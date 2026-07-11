Bryant Myers llega a Lima: fecha y venta de entradas para el concierto del pionero del trap latino

El pionero del trap latino Bryant Myers confirma concierto en Lima

El puertorriqueño Bryant Myers, considerado el pionero del trap latino, presentará un esperado show en Lima, noticia que anticipa una alta demanda de entradas y una convocatoria masiva de fanáticos.

Bryant Myers, cuyo nombre real es Bryan Robert Rohena Pérez, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música urbana en América Latina. Desde su irrupción en la escena musical de Puerto Rico, el artista supo abrirse paso entre los máximos exponentes del género.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El concierto de Bryant Myers se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cocos de Lince el 14 de agosto.

El público de Perú tendrá la oportunidad de escuchar en vivo un repertorio que incluye canciones que superan los cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Temas como “Pa Ti”, “Caile”, “Un Ratito Más”, “Me Mata”, “4 Babys” y “Gan-Ga” figuran entre los más populares de su discografía, y forman parte de la historia reciente de la música urbana. De acuerdo con datos recopilados por Billboard, Myers es uno de los artistas más escuchados en plataformas como Spotify y YouTube, acumulando millones de oyentes mensuales.

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En la imagen el puertorriqueño Bryant Myers. EFE/Giorgio Viera/Archivo

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

Según informaron los organizadores del evento, la preventa oficial de tickets comenzará el lunes 13 de julio, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una noche que promete ritmo, energía y éxitos internacionales.

La trayectoria de Bryant Myers también ha estado marcada por colaboraciones con algunos de los nombres más destacados de la industria urbana. El puertorriqueño ha grabado junto a artistas como Bad Bunny, Anuel AA, Maluma, Jhayco, Noriel, Miky Woodz, Plan B, Arcángel, Ñengo Flow, Darell y Rauw Alejandro, entre otros. Estas colaboraciones han reforzado su posición como uno de los referentes del trap y el reggaetón a nivel internacional.

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El anuncio del concierto generó una alta expectativa entre los seguidores locales, que aguardaban desde hace tiempo una nueva visita del artista a la capital peruana.

Voceros de la organización señalaron que el espectáculo contará con un despliegue audiovisual de primer nivel y un sistema de sonido profesional, lo que permitirá vivir una experiencia inmersiva y cercana al estándar de los grandes shows internacionales.

El fenómeno Bryant Myers se explica tanto por su aporte musical como por la influencia que ejerce sobre la nueva generación de artistas urbanos. La irrupción del puertorriqueño redefinió el panorama del trap latino, abriendo puertas a propuestas experimentales y colaboraciones inéditas dentro del género. Su llegada a Lima representa no solo un hito para el público local, sino también un reconocimiento al crecimiento de la escena urbana en Perú.

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El evento del 14 de agosto en el Centro de Convenciones Cocos de Lince reunirá a numerosos fanáticos que siguen la evolución del movimiento urbano.

La historia de Bryant Myers

Nacido en Loma Alta, un barrio humilde de Puerto Rico, Bryant Myers se convirtió en una de las voces más representativas del trap latino. Su infancia estuvo marcada por carencias y desafíos económicos, lo que lo motivó a buscar un mejor futuro para su familia a través de la música. “Quería que mi mamá se sintiera orgullosa del hijo que tiene”, contó el artista hace unos años cuando recordó sus inicios en una entrevista con Teleshow.

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Desde adolescente, Myers escribió sus primeras letras en la calle, inspirado por las realidades de su entorno. “A veces no teníamos para desayunar o para almorzar. Mi mamá no me podía comprar unas zapatillas. Eso me generó las ganas de hacer mucho dinero para tener bien a mi familia, y que nada le falte a mi mamá ni a mi hermano”, explicó el músico. Mientras estudiaba, desarrolló un estilo directo y explícito, abordando temas como drogas, armas y vida urbana, lo que generó apoyo, pero también reservas en su familia.

El lanzamiento de “Esclava” marcó un antes y un después en su carrera, dándole visibilidad y estabilidad económica. Con solo 19 años, Bryant Myers logró colaborar con figuras internacionales como Maluma y proyecta giras en Latinoamérica y Europa.

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El joven reconoce que vive un momento soñado. “Me siento muy feliz con todas las cosas que Dios está haciendo conmigo, con mi vida, a esta edad”, señaló en su momento. Su madre, testigo de su crecimiento, ahora se muestra orgullosa. Myers se define como pionero del trap y afirma: “Es un movimiento del que soy parte, y que yo empecé”.