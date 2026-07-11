Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’ busca mudarse tras ataque de vecino: “Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”. Latina: Arriba mi gente.

Mario Augusto León Cruzado, recordado por interpretar a "Armandito" en la serie ‘Mil oficios’, aseguró que quiere mudarse tras la agresión que denunció públicamente, pero afirmó que no cuenta con dinero suficiente para hacerlo.

El actor, quien atribuye el ataque a un episodio de presunta homofobia, explicó que atraviesa un momento de preocupación y que, pese a tener trabajo, sus ingresos no alcanzan para pagar un nuevo lugar donde vivir.

“Yo tengo que irme, pero no tengo los medios. Ahorita estoy mortificado porque no gano lo suficiente, pero gracias a Dios tengo trabajo, que es lo más importante. Puedo subsistir porque hace tiempo que no me dedico a la actuación”, reveló en una entrevista en el magazine de ’Arriba mi gente’.

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Actualmente, vive en una quinta de Lince, y según su relato el propietario del inmueble es familiar del presunto agresor. En ese contexto, el actor sostuvo que ya le han comunicado que deberá desalojar y que no le pueden garantizar que no vuelva a ser atacado.

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, no tiene dinero para mudarse tras agresión. Latina: 'Arriba mi gente'.

“Quieren que yo me vaya”: el actor dice que le pidieron desalojar

Mario León relató que la tensión con sus vecinos no es reciente y que, según su versión, ya le venían pidiendo que se retire desde el año pasado. En Arriba mi gente, sostuvo que su respuesta siempre fue que se iría cuando pudiera, pero que no estaba en condiciones económicas de hacerlo de inmediato.

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“Quieren que yo me vaya. Desde el año pasado ya me lo venían diciendo. Yo les respondía que sí iba a salir, pero cuando pudiera, porque ahorita no puedo”, declaró.

El actor también explicó que el dueño de la quinta le informó que tiene que desalojar, porque no puede asegurarle que su familiar no lo agreda nuevamente.

El ataque que denunció: “Me dijo: ‘Te voy a matar’”

En el mismo testimonio, Mario León relató cómo habría ocurrido la agresión. Dijo que el hermano del dueño del inmueble se encontraba en la entrada y, al pedirle que se moviera, se produjo el altercado.

“No se movía y me miraba con una cara de odio. Le pedí que se moviera y empezó a insultarme. Yo iba caminando de espaldas porque veía que tenía algo en la mano. Él ha querido matarme. Me dijo: ‘Te voy a matar’”, afirmó.

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León aseguró que el agresor lo golpeó con una piedra en la frente y que terminó con una lesión sangrante. “Sentí que se me partía algo acá en la frente. Comenzó a salir sangre por todos lados. Me rompió la camisa, me tiró al piso y yo no le pegué en ningún momento porque no sé defenderme”, relató.

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia. FB

La cadena de oro: “Mi mamá me la regaló antes de morir”

Además de la agresión, el actor denunció la pérdida de un objeto personal de alto valor sentimental: una cadena de oro que, según dijo, fue un regalo de su madre antes de fallecer y que desapareció durante el forcejeo.

“Yo no me sé defender porque nunca me he pegado con nadie. Me ha forcejeado. Agarró la camisa y con mi cadena. Yo tenía una cadena de oro de mi mamá que me regaló antes de morir y se la ha llevado”, declaró.

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Más adelante, reforzó el vínculo emocional con esa pertenencia: “Mi mamá me la regaló unos meses antes de morir. Es un recuerdo enorme que yo tenía”.

Presunta homofobia y hostigamiento: “Eso es homofobia”

Mario León sostuvo que el ataque estaría relacionado con insultos por su orientación sexual y que desde antes venía recibiendo agresiones verbales.

“Cuando yo pasaba me decía ‘maricón’. Eso es homofobia. Yo nunca le hice nada. Siempre tuve un comportamiento correcto y estoy al día con mis pagos”, afirmó.

En una denuncia previa, el actor también había señalado que sufría hostigamientos como el lanzamiento de basura y cenizas hacia su vivienda y que, según él, cuenta con videos de esos hechos. En esa misma línea, dijo que llegó a recibir amenazas de muerte.

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El actor afirmó que terminó con una herida en la frente tras el ataque que atribuye a un episodio de homofobia. FB

“En la TV no me llaman”: por qué no logra reunir dinero para mudarse

El actor explicó que, aunque no le falta trabajo, no tiene ingresos suficientes como para asumir los gastos de una mudanza y un nuevo alquiler. Según contó, hace tiempo se alejó de la actuación y no recibe propuestas de televisión.

“(En la TV) Hay trabajo, pero siempre están con las mismas personas. No me llaman. En algún momento voy a hacer teatro, porque es parte de mi vida”, aseguró.

En ese punto, León dejó claro que evalúa volver al teatro para generar más recursos y poder salir del lugar donde vive, pero remarcó que, por ahora, se encuentra limitado económicamente.

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En medio de esta situación, Mario León también agradeció el respaldo que viene recibiendo de compañeros artistas. Dijo que no esperaba tanta respuesta, pero que con los días vio una “unidad” que lo sostuvo anímicamente.

“Pensé que no tenía a nadie a mi lado, pero conforme han pasado los días he visto esta unidad. Les agradezco infinitamente a todos los compañeros artistas que se han unido para apoyarme”, concluyó.

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia. FB