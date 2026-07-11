¿Qué pasó un 11 de julio?: hechos clave de Perú, del quiebre con Ecuador al Día Mundial de la Población

Una composición visual recopila efemérides significativas del 11 de julio, destacando eventos deportivos, culturales y científicos de Perú y del resto del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de julio reúne hechos relevantes en la historia peruana y conmemoraciones de alcance global, con episodios políticos, judiciales, cult urales y deportivos que atravesaron el siglo XX y llegaron hasta el presente.

En Perú, la fecha quedó asociada a la política exterior, a figuras del fútbol y la literatura, a decisiones judiciales que impactaron en la agenda pública y a hitos de infraestructura en Lima. También se conmemora el Día del Docente Universitario, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de quienes forman a los futuros profesionales del país.

En el calendario internacional, cada 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, promovido por la ONU desde 1989 para sensibilizar sobre temas demográficos y el derecho a planificar las familias, con énfasis en el acceso a información y servicios, especialmente para jóvenes y poblaciones marginadas.

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(ONU)

Conflicto Perú - Ecuador

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador ocurrió el 11 de julio de 1921, en el marco de tensiones territoriales que ambos países arrastraban desde el siglo XIX por disputas limítrofes no resueltas tras la independencia. Según el recuento histórico, la situación se agravó cuando Ecuador envió una nota al gobierno peruano cuestionando el Tratado García-Herrera (1887), considerado por Perú como un acto hostil.

Ese quiebre diplomático fue uno de los episodios previos al conflicto armado de 1941, y se inscribe en una cadena de disputas que marcaron la relación bilateral durante décadas, con repercusiones políticas y estratégicas en la región.

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El territorio demandado por Ecuador en los conflictos con Perú. Crédito: Veteranos.

Nacimientos y conmemoraciones

En el plano deportivo, el 11 de julio de 1928 nació Marcos Calderón Medrano, futbolista y director técnico peruano que luego sería identificado como el entrenador más exitoso del fútbol peruano. Nacido en Lima, jugó como mediocampista antes de iniciar una carrera como entrenador.

Calderón dirigió a Universitario, Alianza Lima, Sport Boys y Sporting Cristal, con los que obtuvo diez títulos nacionales. Con la selección peruana logró el campeonato de la Copa América de 1975 y la clasificación al Mundial de 1978, con una trayectoria descrita por su disciplina y liderazgo.

Su historia personal también quedó marcada por la tragedia: el texto fuente señala que falleció el 8 de diciembre de 1987 en un accidente aéreo, junto con el plantel de Alianza Lima, en el caso del avión Fokker en Ventanilla.

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En 1928 vino al mundo Marcos Calderón, el entrenador que condujo a la selección peruana a grandes logros, consolidando una trayectoria marcada por la disciplina y los títulos. (Andina)

Otra figura vinculada a esta fecha es María Magdalena Portal Moreno, conocida como Magda Portal, quien murió el 11 de julio de 1989. El registro la describe como poeta, narradora, periodista, activista por los derechos de la mujer y figura influyente del vanguardismo literario latinoamericano, con una trayectoria de participación política y cultural.

Portal abandonó estudios comerciales y se formó de manera autónoma en la Universidad de San Marcos, donde ganó un concurso literario en 1923 con un poema que luego rechazó ante la presencia del dictador Leguía. En 1924 fundó la revista Flechas junto a los hermanos Bolaños y, según el texto, se unió al APRA en 1930, colaboró con José Carlos Mariátegui y sufrió exilios y persecuciones.

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El verdadero nombre de Magda Portal era María Magdalena Julia Portal Moreno. Ella fue una poeta, narradora, y activista política peruana. (BNP)

Sucesos políticos

En el ámbito judicial y político, el 11 de julio de 2007 el juez chileno Orlando Álvarez emitió un fallo de primera instancia que rechazó la solicitud de extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori, requerida por el Estado peruano para ser procesado por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. El magistrado consideró que no existían pruebas suficientes que justificaran la extradición por los casos presentados, según la descripción incluida en el borrador.

La decisión provocó una reacción fuerte en Perú, tanto en el ámbito político como en la opinión pública, y fue interpretada como un revés en los intentos para que Fujimori enfrentara a la justicia en su país.

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El 11 de julio de 2011, el entonces presidente Alan García Pérez inauguró oficialmente la Línea 1 del Metro de Lima, un sistema de tren eléctrico diseñado para mejorar el transporte urbano en la capital. El texto detalla que el tramo inicial recorrió 9,2 kilómetros por un viaducto elevado y atravesó nueve distritos, desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima.

La obra fue presentada como una alternativa para miles de ciudadanos que enfrentaban diariamente problemas de tránsito en la ciudad. El borrador también añade que la Línea 1 cubre 34,6 km con 26 estaciones y conecta a once distritos, con una inauguración en dos fases: un primer tramo en 2011 y un segundo en 2014.

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Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

En las efemérides deportivas recientes, el texto señala que en 2022 murió Víctor “Conejo” Benítez Morales, descrito como el primer peruano en ganar la Champions League. El recuento lo presenta como futbolista, lateral y volante defensivo, con una carrera que incluyó a Alianza Lima, Boca Juniors y clubes de Italia como AC Milan, AS Roma, Venezia e Inter de Milán.

Día del docente universitario

En Perú, además, cada 11 de julio se celebra el Día del Docente Universitario, establecido oficialmente por la resolución N.° 234-2009-ANR de la antigua Asamblea Nacional de Rectores, publicada el 5 de marzo de 2009. La jornada destaca la labor en enseñanza, investigación y desarrollo curricular, y la realización de actividades y reconocimientos en universidades del país.

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Sucesos del mundo en 11 de julio

En el mundo, la fecha suma una larga lista de hechos históricos. Entre ellos figuran la excomunión a Enrique VIII por Clemente VII (1533), el cambio de nombre de Cristianía a Oslo (1924), la primera emisión vía satélite con Telstar 1 (1962), el lanzamiento de “Space Oddity” por David Bowie (1969) y el inicio del Mundial de Ajedrez entre Boris Spasski y Bobby Fischer (1972). También aparecen tragedias aéreas y atentados, reformas políticas, decisiones religiosas y acontecimientos deportivos como el Mundial de fútbol ganado por Italia en 1982 y el título de España en 2010.

FILE PHOTO: A woman leaves a bouquet at a mural of David Bowie in Brixton, south London, January 11, 2016. David Bowie, a music legend who used daringly androgynous displays of sexuality and glittering costumes to frame legendary rock hits "Ziggy Stardust" and "Space Oddity", has died of cancer. REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo

La nómina de nacimientos y fallecimientos del 11 de julio incluye, entre otros, a Giorgio Armani (1934), Suzanne Vega (1959) y muertes como las de Alfonso López Michelsen (2007), Tommy Ramone (2014) y Satoru Iwata (2015), según el listado consignado.

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