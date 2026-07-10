Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero.

Alianza Lima enfrenta un nuevo reclamo ante la FIFA. Un club argentino presentó una queja ante el organismo internacional por una deuda pendiente relacionada con el traspaso del futbolista Alan Cantero al equipo peruano.
El abogado argentino Marcelo Bee Sellares informó sobre la situación a través de su cuenta de X (antes Twitter). “FIFA deberá resolver un nuevo conflicto por el mecanismo de solidaridad”, publicó junto a una fotografía del delantero de 28 años.
“El Club Sportivo Peñarol (San Juan, Argentina) presentó un reclamo ante la FIFA contra Alianza Lima (Perú), reclamando el pago del mecanismo de solidaridad como club formador derivado de la transferencia internacional de Alan Cantero”, precisó en su mensaje.
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Bee Sellares indicó que será la FIFA quien determine si Alianza Lima debe abonar al Club Sportivo Peñarol el monto correspondiente por la formación de Alan Cantero, un proceso que podría extenderse en el tiempo.
“El expediente obligará a determinar si el club argentino reúne los requisitos para percibir el porcentaje que corresponde a los clubes formadores conforme al Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores”, concluyó el abogado.
Alianza Lima compró a Alan Cantero
A comienzos de 2026, Alianza Lima anunció la incorporación definitiva de Alan Cantero, tras alcanzar un acuerdo para la compra de su pase a Godoy Cruz. El delantero argentino, que ya había formado parte del plantel en la temporada anterior, inició la pretemporada en Lima y firmó contrato hasta 2028, consolidándose como una de las apuestas ofensivas de Pablo Guede para este año.
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Al término de la Liga 1 2025, el futuro de Cantero generó incertidumbre, ya que el club no confirmó de inmediato su continuidad pese a sus actuaciones destacadas. Durante ese periodo, el futbolista regresó a Argentina y evaluó distintas posibilidades, entre ellas una oferta de Universitario de Deportes, actual campeón peruano, que lo consideró una opción para reforzar su plantel.
Finalmente, Alianza Lima oficializó la compra de su pase y detalló que Godoy Cruz retiene el 20% de los derechos económicos ante una futura venta. En el anuncio, el club de La Victoria subrayó la decisión del jugador de permanecer en la institución: “No es cuestión de ofertas, es convicción”.
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