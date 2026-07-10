Perú

Censo Nacional 2025: Lima Metropolitana concentra el mayor crecimiento poblacional

El INEI reporta que la capital peruana supera los 9,6 millones de habitantes, mientras nuevas cifras confirman el avance urbano y la dinámica migratoria en todo el país

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Jirón de la Unión
Jirón de la Unión en la actualidad. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los resultados del Censo Nacional 2025 y confirmó que Lima Metropolitana continúa siendo la zona más poblada del país, con 9,6 millones de habitantes. Durante la exposición de los datos, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, subrayó el peso demográfico y económico de la capital.

“La ciudad de Lima Metropolitana y el Callao es la de mayor desarrollo tanto comercial como económico, el mayor potencial económico que tiene el país. Ha crecido Lima, pero también hay que buscar otros polos de desarrollo en el sur, como Arequipa y Tacna, o en Lambayeque, Piura y La Libertad”, puntualizó Morán Flores al inicio de la presentación.

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De acuerdo con el reporte del INEI, 27 provincias del país superan los 200 mil habitantes y cuatro de ellas —Lima MetropolitanaArequipaTrujillo y Callao— ya cuentan con más de un millón cada una.

Entre 2017 y 2025, 25 de estas provincias experimentaron crecimiento poblacional anual, encabezadas por Lambayeque (2,5%), seguida de Arequipa (2,0%) e Ica (1,8%). Por otro lado, San Román y Puno fueron las únicas provincias que reportaron una reducción en su número de habitantes.

El censo también resalta el avance moderado de Lima Metropolitana, que registró un crecimiento de 1,1% durante el periodo mencionado. Este dato, según explicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, evidencia una consolidación urbana que contrasta con la disminución de distritos rurales de menor tamaño.

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San Juan de Lurigancho lidera entre los distritos, migración y vivienda

En la revisión por distritos, el INEI identificó a San Juan de Lurigancho como el más poblado del Perú, con 1 millón 125 mil habitantes. Le siguen San Martín de PorresAteComas y Callao.

El organismo señaló que disminuyó la cantidad de distritos con rangos de población entre 500 y 4,999 personas, mientras aumentaron los que superan los 5 mil, lo que muestra una mayor concentración urbana.

Sobre la migración interna, los datos oficiales revelan que entre 2020 y 2025 la cantidad de personas que cambiaron de residencia dentro del país bajó de 1 millón 433 mil a 1 millón 227 mil.

“Esto refleja una menor movilidad poblacional vinculada al proceso de transición demográfica, al menor peso de la población joven y a los cambios en la dinámica económica y territorial del país”, explicó el jefe del INEI en la transmisión desde Miraflores.

En cuanto a infraestructura habitacional, la base de datos publicada por el INEI indica que actualmente existen trece millones ochocientas mil viviendas en el Perú, todas georreferenciadas.

“Estas viviendas están georreferenciadas, lo que nos permite saber exactamente dónde se ubican para poder atender cualquier emergencia y planificar mejor los servicios”, explicó Morán Flores. De ese universo, alrededor de diez millones se encuentran habitadas de forma permanente y el resto corresponde a usos transitorios, sobre todo en zonas agrícolas.

Población extranjera y desafíos sociales en la capital

El censo 2025 también arrojó que la población extranjera empadronada en el país supera el millón de personas, con un 65,5% residiendo en Lima Metropolitana. Dentro de este grupo, cerca de 900 mil son venezolanos.

“El 99% de la población venezolana no dispone de casa propia en el Perú, viven en casas alquiladas. Esto también revela la informalidad que existe en el país para el alquiler de viviendas y la dificultad para censar a quienes no cuentan con documentación formal”, indicó Morán Flores.

El INEI logró registrar a la mayoría ubicándose fuera de las viviendas hasta poder censar a los inquilinos. Parte de la información difundida permite al Estado identificar las características de los hogares respecto al acceso a servicios básicos y tecnología, datos que, en palabras de Morán Flores, “permiten focalizar políticas públicas para cerrar brechas sociales”.

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