Teletón 2026: Revelan meta millonaria y fechas para la jornada solidaria

La Teletón 2026 avanza en Perú con el anuncio de sus fechas oficiales y una meta de recaudación que busca superar el récord anterior. El evento solidario tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre y aspira a reunir nueve millones ciento sesenta y ocho mil quinientos diez soles.
Según informó Canal N, la organización presentó los detalles en el auditorio del Museo de Arte de Lima, convocando a la ciudadanía a participar en una campaña que, año tras año, moviliza a miles de personas en todo el país.
Durante la presentación, el CEO de la Teletón Perú, Sergio León, enfatizó la importancia de la solidaridad nacional para alcanzar el objetivo. “Queremos movilizar corazones, movilizar empatía y movilizar solidaridad. Necesitamos que todo el país se una para lograr esta meta”, afirmó León, citado por Canal N.
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El directivo subrayó que la mayor parte de la recaudación, cerca del setenta por ciento, proviene de donaciones ciudadanas. “Lo decimos con orgullo: el 70 % de la recaudación viene del aporte de la gente, del sol que dona cada peruano”, puntualizó durante el evento transmitido en vivo.
El evento no solo representa un desafío económico, sino también un compromiso social. De acuerdo con datos compartidos por la organización, la edición anterior logró superar los nueve millones de soles, cifra que ahora buscan rebasar por un margen simbólico de un sol.
El objetivo de la Teletón 2026 es sostener y ampliar los servicios de rehabilitación para niños, niñas y jóvenes que se atienden en la clínica San Juan de Dios, en el distrito de San Luis.
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Apuesta por serie digital e historias reales
Entre las novedades para este año, la Teletón Perú apuesta por una serie digital de seis capítulos, diseñada para sensibilizar a la población sobre la importancia de la rehabilitación infantil. Los episodios se difundirán a través de las plataformas oficiales de la Teletón, TVGO, América Multimedia y redes sociales, con el objetivo de expandir el mensaje solidario y sumar nuevas audiencias.
“Esperamos que las personas vean la serie, se emocionen con estas historias y se sumen a la campaña”, sostuvo León. El contenido audiovisual se centra en relatos de vida reales, mostrando el impacto de la solidaridad en la recuperación de los pacientes.
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La participación ciudadana se mantiene como eje central de la campaña. Los organizadores reiteran que el éxito de la Teletón 2026 depende del compromiso de la sociedad, destacando que siete de cada diez soles recaudados provienen de donaciones individuales. Este respaldo, según la organización, refleja la confianza de la población en el proyecto y su impacto en la vida de cientos de familias que acceden a terapias y servicios médicos.
La jornada solidaria contará, además, con la presencia de artistas nacionales e internacionales, cuya identidad será anunciada en las próximas semanas. “Estamos en plena convocatoria de artistas. Muy pronto anunciaremos las sorpresas que tendremos para esta Teletón”, adelantó León. La campaña también involucra a empresas, instituciones y medios aliados como TV Perú, que confirmó su participación en la cobertura y difusión del evento.
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