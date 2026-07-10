Laura Spoya confiesa ‘sin sabor’ por cancelación de ‘Al Sexto Día’: “El valor de mi equipo no se mendiga”

‘Al Sexto Día’ llega a su fin: Laura Spoya confirma el cierre y aclara rumores. Youtube: La Manada.

Laura Spoya confirmó que el programa ‘Al Sexto Día’, que conduce en Panamericana Televisión, llegará a su fin a fines de julio, e la reciente edición de ‘La Manada’.

El anuncio se produjo después de que el periodista Jhon Cano difundiera una versión sobre una presunta cancelación y una notificación a la producción, pero fue Spoya quien terminó por despejar las dudas al hablar del cierre, del “sinsabor” que le deja el desenlace y, sobre todo, de lo que ocurrirá con el equipo que la acompaña.

En medio de rumores sobre un final inmediato, la conductora aclaró que el último programa no será este 11 de julio, como se venía especulando en redes. “Finales todavía. No es como están diciendo por ahí, que mañana, no sé qué. No, todavía falta”, dijo en el diálogo con sus compañeros, y añadió que la despedida coincidirá con una fecha persona.

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Laura Spoya confiesa “sinsabor” con fin de ‘Al Sexto Día’

Tras la difusión de esa información, Laura Spoya abordó el tema en su programa de streaming ‘La Manada’ la mañana del 10 de julio. Aunque evitó detallar los motivos del cierre, sí confirmó que el programa termina y que su sensación principal no está centrada en ella, sino en el equipo.

“Pero, o sea, tengo un sinsabor porque obviamente, no tanto por mí, tengo sentimientos encontrados por mi gente, por mi equipo de trabajo”, afirmó.

Spoya también dejó entrever que no puede ofrecer más detalles de inmediato. “Sí hay motivo, pero ya van a saber el día de mañana (11 de julio)”, dijo al ser consultada, y luego respondió con un “No” cuando le pidieron que adelante información en ese momento.

Al Sexto Día’ se despide y la conductora soltó una frase clave sobre su equipo: “Mi lealtad nunca se negocia.

“El valor de mi equipo no se mendiga”: la línea roja de Spoya

En su pronunciamiento, la exreina de belleza insistió en que su prioridad fue no dejar desprotegidos a quienes trabajan con ella. En ese contexto, lanzó una de las frases más firmes de su descargo, vinculada a la lealtad y al respeto por el talento del equipo.

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“Lo único que voy a decir es que me siento tranquila porque mi lealtad con mi equipo de trabajo nunca se negocia”, sostuvo.

Y remarcó: “El talento de mi gente y el talento de la gente que trabaja conmigo siempre se tiene que respetar. Siempre tiene que valer y no se mendiga ni se negocia”.

En esa línea, Spoya reafirmó que, pese al cierre, no permitirá que el final del programa se traduzca en abandono para quienes la acompañaron durante la temporada.

¿Cuándo dejará de emitirse ‘Al Sexto Día’?

Laura Spoya desmintió la versión de un cierre inmediato y precisó que el final será a fines de julio. En su conversación, además, vinculó el último día del programa con su cumpleaños.

“Pero, pero estoy tranquila porque hemos hecho valer nuestra dignidad y respeto. El último día de Al sexto para mí, va a ser el día de mi cumpleaños, el mismo día. Finales (de julio) todavía”, afirmó.

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Con ello, la conductora colocó un marco temporal concreto: no se trata de un final súbito al día siguiente, sino de un cierre hacia finales de mes.

Laura Spoya confirmó que ‘Al Sexto Día’ llegará a su fin y aseguró que el cierre no será este 11 de julio. YouTube: La Manada.

¿Qué pasará con el equipo de producción?

El punto que más tensión generó en el diálogo fue el futuro del equipo. En la conversación, le dijeron: “Bien, no se van a quedar sin comer”, y Spoya respondió con una promesa directa: “Jamás”.

“Pero como ustedes saben, yo siempre soy una persona de soluciones. Y ya hay soluciones para el equipo de trabajo”, aseguró.

Sin especificar cuál será ese escenario, la conductora contó que ya tenía un plan alternativo que debió ajustar: “Yo ya tenía el plan B, solamente que he tenido que meterle, ochenta cambios, de revoluciones”.

En la práctica, su mensaje buscó transmitir que el equipo no quedará en el aire tras el cierre del programa, aunque no detalló qué proyectos o reubicaciones concretas se activarán.

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“Acá a nosotros no nos botaron. Nos fuimos”

Spoya también marcó distancia con la idea de una salida impuesta. En su remate, insistió en que no se trató de un despido directo, sino de una decisión asumida desde su lado, bajo términos que, según ella, resguardaron “dignidad y respeto”.

“Pero no, no, no, na. Acá a nosotros no nos botaron. Nos fuimos”, afirmó.

Con esa frase, la conductora dejó instalada una diferencia importante frente a la versión que circuló inicialmente: más allá de cómo se denomine el cierre —cancelación o salida—, Spoya sostiene que hubo una postura tomada y que su prioridad fue asegurar una salida ordenada para su equipos”.

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Laura Spoya confiesa ‘sin sabor’ por cancelación de ‘Al Sexto Día’: “El valor de mi equipo no se mendiga”. Youtube: La Manada.