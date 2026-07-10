Reniec advierte que el déficit presupuestario pone en riesgo la entrega del DNI y obliga a suspender la atención los fines de semana

Iván Torres Chávez, asesor de la jefatura nacional del Reniec, señaló que la entidad enfrenta un déficit presupuestario y pidió al MEF atender su solicitud de recursos adicionales para garantizar sus servicios. Fuente: TV Perú Noticias

La falta de recursos para afrontar las actividades vinculadas a los procesos electorales volvió a encender las alertas en el Reniec. La entidad reiteró que atraviesa un déficit presupuestario que ya obligó a suspender la atención presencial durante los fines de semana y advirtió que, si no recibe el financiamiento solicitado, otros servicios podrían restringirse en los próximos meses.

La preocupación cobra mayor relevancia porque el país se prepara para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso que incrementa la demanda de trámites relacionados con el DNI electrónico, la actualización del padrón electoral y la entrega de documentos de identidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

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Durante una entrevista en TV Perú Noticias y mediante comunicados oficiales, el Reniec informó que requiere más de S/52 millones para garantizar sus funciones electorales. Mientras espera una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya empezó a aplicar medidas de contingencia que afectan la atención al público.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Reniec advierte que los recursos asignados no alcanzan para afrontar las elecciones

El asesor de la jefatura nacional del Reniec, Iván Torres Chávez, explicó en TV Perú Noticias que la institución no recibió un presupuesto específico para atender las actividades extraordinarias de este año, pese a que el Perú afronta las Elecciones Regionales y Municipales, además de las elecciones de autoridades de centros poblados.

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Según indicó, el organismo solo dispone del presupuesto regular de funcionamiento, insuficiente para asumir el incremento de labores que implica un año electoral. Entre ellas figuran la emisión del DNI electrónico, la depuración del padrón electoral, campañas de documentación y otras acciones destinadas a garantizar que todos los ciudadanos puedan votar.

La entidad precisó que, hace nueve meses, solicitó una asignación adicional de S/49.905.733 para las actividades electorales y otros S/2.880.142 para procesos de consulta popular. Sin embargo, aseguró que no fue incluida en el crédito suplementario enviado al Congreso.

El Reniec multa a los ciudadanos que no tienen actualizada la dirección en su DNI. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, señaló además que la institución enfrenta un déficit superior a S/52 millones y advirtió que el 96 % de su presupuesto anual ya se encuentra comprometido, lo que limita la contratación de personal y el financiamiento de campañas de documentación.

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¿Qué servicios ya fueron suspendidos y cuáles podrían verse afectados?

Como primera medida, el Reniec suspendió la atención presencial los sábados, domingos y los horarios ampliados que venía habilitando durante los procesos electorales para facilitar los trámites y el recojo del DNI.

Esto significa que los ciudadanos ya no podrán realizar gestiones presenciales ni recoger su documento de identidad durante los fines de semana, debiendo acudir únicamente dentro del horario regular de atención.

La institución también alertó que, si no recibe los recursos solicitados, podría quedarse sin tarjetas de policarbonato para imprimir el DNI electrónico desde septiembre. De igual forma, evalúa retirarse de los 18 Centros MAC del país y cerrar 64 agencias de atención debido a la falta de presupuesto para contratar personal.

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DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Otra consecuencia ya visible es la cancelación de más de 200 campañas de documentación, una medida que, según informó el organismo, afecta a alrededor de 30 mil personas en condición de vulnerabilidad que esperaban acceder a estos servicios.

Falta de presupuesto impactaría en la atención de ciudadanos

El Reniec advirtió que la reducción de servicios podría complicar el acceso oportuno al DNI, especialmente en los meses previos a las Elecciones Regionales y Municipales, cuando aumenta considerablemente la demanda por renovación, duplicado y entrega del documento.

Durante la entrevista con TV Perú Noticias, Iván Torres recordó que en las elecciones generales llegaron a entregar más de 100 mil DNIs en un solo día gracias a los horarios extendidos y la atención extraordinaria. Sin esos recursos, sostuvo, será imposible repetir ese nivel de atención.

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Una pareja con su bebé interactúa con un agente frente a una sede de RENIEC en Perú, mientras otras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también recordó que el DNI es indispensable para acceder a diversos servicios públicos, como salud, educación, programas sociales y otros trámites administrativos, además de constituir el documento necesario para ejercer el derecho al sufragio.

Asimismo, alertó que la falta de presupuesto también podría afectar tareas vinculadas al padrón electoral, como visitas domiciliarias para combatir el denominado voto golondrino y otras actividades técnicas previas a los comicios.