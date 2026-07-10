Reniec advierte que el déficit presupuestario pone en riesgo la entrega del DNI y obliga a suspender la atención los fines de semana

La falta de recursos para afrontar las actividades vinculadas a los procesos electorales volvió a encender las alertas en el Reniec. La entidad reiteró que atraviesa un déficit presupuestario que ya obligó a suspender la atención presencial durante los fines de semana y advirtió que, si no recibe el financiamiento solicitado, otros servicios podrían restringirse en los próximos meses.
La preocupación cobra mayor relevancia porque el país se prepara para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso que incrementa la demanda de trámites relacionados con el DNI electrónico, la actualización del padrón electoral y la entrega de documentos de identidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
PUBLICIDAD
Durante una entrevista en TV Perú Noticias y mediante comunicados oficiales, el Reniec informó que requiere más de S/52 millones para garantizar sus funciones electorales. Mientras espera una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya empezó a aplicar medidas de contingencia que afectan la atención al público.
Reniec advierte que los recursos asignados no alcanzan para afrontar las elecciones
El asesor de la jefatura nacional del Reniec, Iván Torres Chávez, explicó en TV Perú Noticias que la institución no recibió un presupuesto específico para atender las actividades extraordinarias de este año, pese a que el Perú afronta las Elecciones Regionales y Municipales, además de las elecciones de autoridades de centros poblados.
PUBLICIDAD
Según indicó, el organismo solo dispone del presupuesto regular de funcionamiento, insuficiente para asumir el incremento de labores que implica un año electoral. Entre ellas figuran la emisión del DNI electrónico, la depuración del padrón electoral, campañas de documentación y otras acciones destinadas a garantizar que todos los ciudadanos puedan votar.
La entidad precisó que, hace nueve meses, solicitó una asignación adicional de S/49.905.733 para las actividades electorales y otros S/2.880.142 para procesos de consulta popular. Sin embargo, aseguró que no fue incluida en el crédito suplementario enviado al Congreso.
La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, señaló además que la institución enfrenta un déficit superior a S/52 millones y advirtió que el 96 % de su presupuesto anual ya se encuentra comprometido, lo que limita la contratación de personal y el financiamiento de campañas de documentación.
PUBLICIDAD
¿Qué servicios ya fueron suspendidos y cuáles podrían verse afectados?
Como primera medida, el Reniec suspendió la atención presencial los sábados, domingos y los horarios ampliados que venía habilitando durante los procesos electorales para facilitar los trámites y el recojo del DNI.
Esto significa que los ciudadanos ya no podrán realizar gestiones presenciales ni recoger su documento de identidad durante los fines de semana, debiendo acudir únicamente dentro del horario regular de atención.
La institución también alertó que, si no recibe los recursos solicitados, podría quedarse sin tarjetas de policarbonato para imprimir el DNI electrónico desde septiembre. De igual forma, evalúa retirarse de los 18 Centros MAC del país y cerrar 64 agencias de atención debido a la falta de presupuesto para contratar personal.
PUBLICIDAD
Otra consecuencia ya visible es la cancelación de más de 200 campañas de documentación, una medida que, según informó el organismo, afecta a alrededor de 30 mil personas en condición de vulnerabilidad que esperaban acceder a estos servicios.
Falta de presupuesto impactaría en la atención de ciudadanos
El Reniec advirtió que la reducción de servicios podría complicar el acceso oportuno al DNI, especialmente en los meses previos a las Elecciones Regionales y Municipales, cuando aumenta considerablemente la demanda por renovación, duplicado y entrega del documento.
Durante la entrevista con TV Perú Noticias, Iván Torres recordó que en las elecciones generales llegaron a entregar más de 100 mil DNIs en un solo día gracias a los horarios extendidos y la atención extraordinaria. Sin esos recursos, sostuvo, será imposible repetir ese nivel de atención.
PUBLICIDAD
La entidad también recordó que el DNI es indispensable para acceder a diversos servicios públicos, como salud, educación, programas sociales y otros trámites administrativos, además de constituir el documento necesario para ejercer el derecho al sufragio.
Asimismo, alertó que la falta de presupuesto también podría afectar tareas vinculadas al padrón electoral, como visitas domiciliarias para combatir el denominado voto golondrino y otras actividades técnicas previas a los comicios.
Más Noticias
ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final
Con un gol a lo Maradona, el ‘vendaval celeste’ dio el golpe de visita y sigue en la lucha por el título del torneo nacional
Laura Spoya confiesa ‘sin sabor’ por cancelación de ‘Al Sexto Día’: “El valor de mi equipo no se mendiga”
La conductora desmintió que el último programa sea este 11 de julio y afirmó que ya hay soluciones para el equipo de producción: “Jamás se van a quedar sin comer”.
Censo Nacional 2025: Lima Metropolitana concentra el mayor crecimiento poblacional
El INEI reporta que la capital peruana supera los 9,6 millones de habitantes, mientras nuevas cifras confirman el avance urbano y la dinámica migratoria en todo el país
Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026
El delantero ecuatoriano inició la acción desde su propio campo y finalizó con una definición precisa frente a Ítalo Espinoza, estableciendo el 1-0 a favor de los tarmeños
Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
Atlético Grau y ADT ya se clasificaron a los cuartos de final. Sport Boys se enfrenta a Comerciantes FC por la noche
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD