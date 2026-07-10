Juan Pablo Varillas impone condiciones ante Matheus Pucinelli y avanza a semifinales del Challenger de Bogotá

Juan Pablo Varillas venció al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida para instalarse en las semifinales del Challenger 75 de Canadá. Su siguiente reto será el local Nicolás Mejía, que lo apeó en la edición anterior. Crédito: Challenger TV/ATPerú.

Juan Pablo Varillas continúa confirmando su recuperación en el circuito. El tenista peruano firmó este viernes una de sus actuaciones más convincentes del año al derrotar al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 7-6(4) en los cuartos de final del Challenger de Bogotá, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del certamen colombiano y alcanzar la trigésima semifinal Challenger de su carrera.

El torneo, disputado en las canchas de arcilla del Club Los Lagartos, ha mostrado la mejor versión del limeño en varios meses. Luego de destacar en el Challenger de Quito la semana pasada, Varillas mantiene un nivel muy sólido en la gira por la altura sudamericana y ya suma siete victorias consecutivas en estas condiciones, una racha que alimenta su confianza de cara a la recta final del campeonato.

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Frente a Pucinelli, actual número 397 del ranking ATP, el peruano controló el compromiso durante buena parte del encuentro. En el primer parcial consiguió dos quiebres de servicio que le permitieron tomar distancia rápidamente y administrar la ventaja para cerrar el set por 6-3 tras un tenis agresivo y consistente desde el fondo de la cancha.

Juan Pablo Varillas clasificó a semifinales del Challenger de Bogotá. Crédito: EFG Swiss Open Gstaad

La segunda manga presentó un escenario mucho más exigente. El brasileño elevó su nivel y llegó a colocarse en posición de servir para llevarse el parcial. Sin embargo, Varillas reaccionó en el momento más delicado del partido, recuperó el quiebre cuando parecía que el set se escapaba y llevó la definición al ‘tie break’.

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En el desempate volvió a aparecer la experiencia del peruano. Varillas tomó una rápida ventaja de 4-0 y administró la diferencia con autoridad hasta sellar el triunfo luego de una hora y 49 minutos de juego, confirmando una actuación muy completa tanto en lo técnico como en lo mental.

La clasificación representa mucho más que un nuevo resultado positivo. Se trata de la tercera semifinal Challenger de la temporada para el peruano, quien apenas disputa su segundo torneo desde que regresó a la competencia tras permanecer cerca de dos meses fuera de las canchas debido a una lesión en el hombro y la cadera.

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Juan Pablo Varillas avanza en el Challenger de Bogotá. Crédito: X DECISIVO.

El buen desempeño en Colombia también tiene un impacto inmediato en el ranking. Gracias a este triunfo, Varillas asegura 26 puntos ATP y asciende provisionalmente hasta el puesto 277 del escalafón mundial, escalando 31 posiciones respecto al inicio de la semana.

Juan Pablo Varillas vs. Nicolás Mejía: día, hora y dónde ver

El siguiente desafío no será sencillo. En las semifinales, Juan Pablo Varillas enfrentará al colombiano Nicolás Mejía, primer cabeza de serie del torneo y actual número 165 del mundo, quien además llega con confianza tras una destacada gira sobre césped que incluyó varias victorias en Wimbledon —pasó la ‘qualy’ y llegó a segunda ronda—.

El encuentro está programado para este sábado 11 de julio, no antes de las 12:00 horas de Perú, y definirá a uno de los finalistas del Challenger de Bogotá. La transmisión estará a cargo del portal gratuito Challenger TV.

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Juan Pablo Varillas ha extendido su estadía en Bogotá luego de vencer en tres sets al mexicano Luis Carlos Álvarez. El peruano se instala en esta instancia por quinta vez en la temporada. Crédito: YouTube Tenis Al Máximo.

El historial reciente favorece ligeramente al colombiano. El último enfrentamiento entre ambos se produjo precisamente en los cuartos de final del Challenger de Bogotá 2025, cuando Mejía se impuso en sets corridos para avanzar. No obstante, Varillas había ganado los dos primeros cruces entre ambos en el circuito, por lo que el cara a cara mantiene un importante grado de equilibrio.

Con la confianza en alza y una racha de siete triunfos consecutivos en torneos disputados en altura, el peruano buscará cobrarse la revancha de aquella derrota sufrida el año pasado y dar un nuevo paso hacia un título que consolidaría definitivamente su regreso al máximo nivel competitivo.

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