Supuesto miembro de la Marina de Guerra del Perú es implicado en red de pornografía infantil que llega hasta España - Ministerio Público

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro investiga la presunta participación de un supuesto oficial de la Marina de Guerra del Perú en una red internacional de pornografía infantil. Un operativo coordinado por las autoridades peruanas permitió la detención de tres ciudadanos, acusados de almacenar y compartir material de abuso sexual infantil utilizando servicios digitales. La investigación se inició tras una alerta emitida por la policía de España, país que detectó la difusión de este contenido hacia su territorio.

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Investigación internacional y operativos en Perú

Las pesquisas comenzaron cuando las autoridades españolas identificaron a un usuario que, mediante la aplicación Telegram, compartía material de abuso sexual infantil con varios contactos peruanos. La información fue canalizada a través del Centro Especializado de Cibercrimen de Europol y remitida a la Fiscalía peruana, lo que facilitó la ubicación de los sospechosos en Ventanilla, Pachacámac y Chimbote.

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Una representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro señaló que la denuncia inicial provino de España y que, mediante el análisis de conversaciones en Telegram, se identificó a usuarios peruanos que residían en distintas localidades. “Se halló abundante material de abuso sexual infantil en posesión de estos tres usuarios; uno de ellos, localizado en Ventanilla, sería oficial de la Marina del Perú”, informó en declaración recogida por RPP.

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Detenidos, pruebas y diligencias

El Ministerio Público precisó que los detenidos son Víctor Cuba, Arom León y Jorge Hilares. En los allanamientos realizados en sus domicilios, se incautaron múltiples dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes especializados, en el marco de la investigación penal. El operativo contó con la participación de la División de Ciberprotección Infantil, la Dirección de Operaciones Especiales y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

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De acuerdo con la carpeta fiscal, los detenidos integrarían una red que empleaba plataformas digitales y mensajería instantánea para almacenar y distribuir imágenes y videos de abuso sexual infantil. Las autoridades sospechan que los implicados formaban parte de un entramado transnacional dedicado a la explotación sexual de menores en entornos digitales.

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Respuesta institucional y cooperación internacional

El caso se desarrolló gracias al intercambio de información entre la Policía Nacional del Perú y organismos internacionales como Europol y Ameripol. El material detectado por la policía española fue enviado al Centro Especializado de Cibercrimen de Ameripol (AC3), lo que permitió la realización de acciones conjuntas y la detención de los sospechosos.

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El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar y sancionar delitos que afectan la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, así como de fortalecer la cooperación internacional para combatir redes dedicadas a la explotación sexual infantil en espacios digitales. La coordinación entre autoridades de diferentes países resultó determinante para identificar y capturar a los investigados.

La investigación se mantiene abierta, mientras todos los dispositivos incautados en el operativo son analizados en busca de pruebas que permitan delimitar la magnitud de la red y posibles conexiones fuera del país. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el curso de las diligencias.

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