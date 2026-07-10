Susalud como organismo regulador: una oportunidad que debe enfocarse de manera correcta

El fortalecimiento de Susalud se plantea como una reforma necesaria que debe aplicarse con criterio técnico para mejorar la salud de la población. (Foto: Agencia Andina)

En los últimos días, se ha debatido el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Se trata de una reforma necesaria, pero que debe implementarse con criterio técnico para generar el verdadero impacto en la salud de la población. Estoy de acuerdo en que:

Susalud deje de depender del Ministerio de Salud ( Minsa ). La independencia es clave para evitar conflictos de interés y fortalecer su rol supervisor.

Susalud supervise de manera integral a instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud ( Iafas ) e instituciones prestadoras de servicios de salud ( Ipress ), tanto públicas como privadas. El sistema debe ser mejorado de forma homogénea, con especial énfasis en el sector público.

Susalud asuma funciones de categorización y acreditación de Ipress. Esto permitirá elevar estándares, ordenar la oferta y mejorar la calidad de atención.

Susalud debe dejar de depender del Minsa para evitar conflictos de interés y reforzar su función supervisora en el sistema de salud. (Foto: Captura Andina)

No estoy de acuerdo con la regulación o control general de precios en salud, ya que la evidencia internacional muestra que puede generar menor oferta, menor inversión y deterioro en la calidad, entre otros efectos negativos. Al mismo tiempo, existen mejores herramientas para corregir fallas de mercado, como transparencia de información, supervisión de calidad, compras estratégicas del Estado, portabilidad y comparabilidad de seguros, y mecanismos de pago por desempeño.

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Un punto clave que no debemos perder de vista es que las Iafas privadas cubren solo a una parte minoritaria de la población peruana. Por ello, una mayor regulación sobre este segmento no beneficiará de manera necesaria a la mayoría de los ciudadanos.

¿Dónde debería estar el verdadero foco?

El gran desafío del Perú está en fortalecer nuestras Ipress, sobre todo las públicas. Para lograr un verdadero impacto poblacional, se requiere:

Mejorar la capacidad resolutiva, que incluye la reducción de los tiempos de espera, el incremento de la oferta efectiva de servicios y la mejor gestión de recursos humanos y equipamiento.

Incrementar la productividad, es decir, optimizar los procesos asistenciales, el uso eficiente de infraestructura, la medición y la gestión por indicadores.

Garantizar la seguridad del paciente, mediante la coproducción, la implementación de estándares obligatorios, la reducción de eventos adversos, los sistemas de reporte y el aprendizaje.

Mejorar la eficiencia y asegurar una verdadera cobertura de los seguros (microseguros de salud).

El rol de Susalud debe centrarse en proteger los derechos del paciente, supervisar la calidad, generar transparencia y ordenar el sistema de salud. (Radio Nacional)

El fortalecimiento de Susalud constituye una buena decisión, pero su rol debe centrarse en proteger los derechos del paciente, supervisar la calidad, ordenar el sistema, generar transparencia y sancionar lo que corresponda. No debe centrarse en intervenir de forma directa en precios de manera general. La reforma debe ser técnica, progresiva y centrada en el paciente. El objetivo no es tener más regulación, sino mejorar el sistema de salud.

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