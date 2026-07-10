Perú

Susalud como organismo regulador: una oportunidad que debe enfocarse de manera correcta

En los últimos días, la discusión plantea dotar al ente supervisor de mayores capacidades, pero con criterios técnicos y enfoque en la población, para evitar cambios que no generen mejoras reales

Guardar
Google icon
SuSalud sanciónó a clínica que atendió a la cantante Shakira por divulgar información médica de la artista. (Foto: Agencia Andina)
El fortalecimiento de Susalud se plantea como una reforma necesaria que debe aplicarse con criterio técnico para mejorar la salud de la población. (Foto: Agencia Andina)

En los últimos días, se ha debatido el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Se trata de una reforma necesaria, pero que debe implementarse con criterio técnico para generar el verdadero impacto en la salud de la población. Estoy de acuerdo en que:

  • Susalud deje de depender del Ministerio de Salud (Minsa). La independencia es clave para evitar conflictos de interés y fortalecer su rol supervisor.
  • Susalud supervise de manera integral a instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) e instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress), tanto públicas como privadas. El sistema debe ser mejorado de forma homogénea, con especial énfasis en el sector público.
  • Susalud asuma funciones de categorización y acreditación de Ipress. Esto permitirá elevar estándares, ordenar la oferta y mejorar la calidad de atención.
Clínicas y hospitales multados.
Susalud debe dejar de depender del Minsa para evitar conflictos de interés y reforzar su función supervisora en el sistema de salud. (Foto: Captura Andina)

No estoy de acuerdo con la regulación o control general de precios en salud, ya que la evidencia internacional muestra que puede generar menor oferta, menor inversión y deterioro en la calidad, entre otros efectos negativos. Al mismo tiempo, existen mejores herramientas para corregir fallas de mercado, como transparencia de información, supervisión de calidad, compras estratégicas del Estado, portabilidad y comparabilidad de seguros, y mecanismos de pago por desempeño.

PUBLICIDAD

Un punto clave que no debemos perder de vista es que las Iafas privadas cubren solo a una parte minoritaria de la población peruana. Por ello, una mayor regulación sobre este segmento no beneficiará de manera necesaria a la mayoría de los ciudadanos.

¿Dónde debería estar el verdadero foco?

El gran desafío del Perú está en fortalecer nuestras Ipress, sobre todo las públicas. Para lograr un verdadero impacto poblacional, se requiere:

  • Mejorar la capacidad resolutiva, que incluye la reducción de los tiempos de espera, el incremento de la oferta efectiva de servicios y la mejor gestión de recursos humanos y equipamiento.
  • Incrementar la productividad, es decir, optimizar los procesos asistenciales, el uso eficiente de infraestructura, la medición y la gestión por indicadores.
  • Garantizar la seguridad del paciente, mediante la coproducción, la implementación de estándares obligatorios, la reducción de eventos adversos, los sistemas de reporte y el aprendizaje.
  • Mejorar la eficiencia y asegurar una verdadera cobertura de los seguros (microseguros de salud).
Una representante de SuSalud acompaña a una paciente adulta mayor en un hospital público (Radio Nacional)
El rol de Susalud debe centrarse en proteger los derechos del paciente, supervisar la calidad, generar transparencia y ordenar el sistema de salud. (Radio Nacional)

El fortalecimiento de Susalud constituye una buena decisión, pero su rol debe centrarse en proteger los derechos del paciente, supervisar la calidad, ordenar el sistema, generar transparencia y sancionar lo que corresponda. No debe centrarse en intervenir de forma directa en precios de manera general. La reforma debe ser técnica, progresiva y centrada en el paciente. El objetivo no es tener más regulación, sino mejorar el sistema de salud.

PUBLICIDAD

Guillermo Alva, profesor del Programa de Alta Especialización en Gerencia de Servicios de Salud de ESAN

Temas Relacionados

Superintendencia Nacional de SaludSistema de saludRegulaciónSusaludMinsaGuillermo AlvaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Teletón 2026: Revelan meta millonaria y fechas para la jornada solidaria

La organización confirmó que la campaña se realizará en septiembre y buscará superar el monto recaudado en la edición anterior

Teletón 2026: Revelan meta millonaria y fechas para la jornada solidaria

BID asegura que el Plan Ferroviario al 2050 marcará un antes y un después en el transporte peruano

El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que la estrategia permitirá orientar el desarrollo de la red ferroviaria con una visión de largo plazo integrada al sistema logístico nacional

BID asegura que el Plan Ferroviario al 2050 marcará un antes y un después en el transporte peruano

Supuesto miembro de la Marina de Guerra del Perú es implicado en red de pornografía infantil que llega hasta España

La investigación de las autoridades peruanas relaciona a un supuesto oficial naval con el intercambio de material de abuso sexual infantil detectado a partir de una alerta internacional, según informaron fuentes fiscales

Supuesto miembro de la Marina de Guerra del Perú es implicado en red de pornografía infantil que llega hasta España

Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero

El máximo ente del fútbol deberá determinar si los ‘blanquiazules’ tienen que desembolsar una suma de dinero al equipo ‘gaucho’

Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero

Juan Pablo Varillas impone condiciones ante Matheus Pucinelli y avanza a semifinales del Challenger de Bogotá

La tercera raqueta nacional ha desplegado en la capital colombiana uno de sus mejores rendimientos en la temporada y accede por 30° a esta instancia en el circuito

Juan Pablo Varillas impone condiciones ante Matheus Pucinelli y avanza a semifinales del Challenger de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya confiesa ‘sin sabor’ por cancelación de ‘Al Sexto Día’: “El valor de mi equipo no se mendiga”

Laura Spoya confiesa ‘sin sabor’ por cancelación de ‘Al Sexto Día’: “El valor de mi equipo no se mendiga”

‘Al Sexto Día’ llega a su fin: Laura Spoya confirma el cierre del programa y aclara rumores

Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Los Jaivas y Los Mirlos anuncian concierto histórico en Lima por los 45 años de Alturas de Machu Picchu

‘Cómplices al rescate’ llega a Lima con los grandes éxitos de las telenovelas infantiles de los 2000: fecha y venta de entradas

DEPORTES

ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final

ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final

Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero

Juan Pablo Varillas impone condiciones ante Matheus Pucinelli y avanza a semifinales del Challenger de Bogotá

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2