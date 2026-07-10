Susalud como organismo regulador: una oportunidad que debe enfocarse de manera correcta

En los últimos días, se ha debatido el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Se trata de una reforma necesaria, pero que debe implementarse con criterio técnico para generar el verdadero impacto en la salud de la población. Estoy de acuerdo en que:
- Susalud deje de depender del Ministerio de Salud (Minsa). La independencia es clave para evitar conflictos de interés y fortalecer su rol supervisor.
- Susalud supervise de manera integral a instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) e instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress), tanto públicas como privadas. El sistema debe ser mejorado de forma homogénea, con especial énfasis en el sector público.
- Susalud asuma funciones de categorización y acreditación de Ipress. Esto permitirá elevar estándares, ordenar la oferta y mejorar la calidad de atención.
No estoy de acuerdo con la regulación o control general de precios en salud, ya que la evidencia internacional muestra que puede generar menor oferta, menor inversión y deterioro en la calidad, entre otros efectos negativos. Al mismo tiempo, existen mejores herramientas para corregir fallas de mercado, como transparencia de información, supervisión de calidad, compras estratégicas del Estado, portabilidad y comparabilidad de seguros, y mecanismos de pago por desempeño.
PUBLICIDAD
Un punto clave que no debemos perder de vista es que las Iafas privadas cubren solo a una parte minoritaria de la población peruana. Por ello, una mayor regulación sobre este segmento no beneficiará de manera necesaria a la mayoría de los ciudadanos.
¿Dónde debería estar el verdadero foco?
El gran desafío del Perú está en fortalecer nuestras Ipress, sobre todo las públicas. Para lograr un verdadero impacto poblacional, se requiere:
- Mejorar la capacidad resolutiva, que incluye la reducción de los tiempos de espera, el incremento de la oferta efectiva de servicios y la mejor gestión de recursos humanos y equipamiento.
- Incrementar la productividad, es decir, optimizar los procesos asistenciales, el uso eficiente de infraestructura, la medición y la gestión por indicadores.
- Garantizar la seguridad del paciente, mediante la coproducción, la implementación de estándares obligatorios, la reducción de eventos adversos, los sistemas de reporte y el aprendizaje.
- Mejorar la eficiencia y asegurar una verdadera cobertura de los seguros (microseguros de salud).
El fortalecimiento de Susalud constituye una buena decisión, pero su rol debe centrarse en proteger los derechos del paciente, supervisar la calidad, ordenar el sistema, generar transparencia y sancionar lo que corresponda. No debe centrarse en intervenir de forma directa en precios de manera general. La reforma debe ser técnica, progresiva y centrada en el paciente. El objetivo no es tener más regulación, sino mejorar el sistema de salud.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Teletón 2026: Revelan meta millonaria y fechas para la jornada solidaria
La organización confirmó que la campaña se realizará en septiembre y buscará superar el monto recaudado en la edición anterior
BID asegura que el Plan Ferroviario al 2050 marcará un antes y un después en el transporte peruano
El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que la estrategia permitirá orientar el desarrollo de la red ferroviaria con una visión de largo plazo integrada al sistema logístico nacional
Supuesto miembro de la Marina de Guerra del Perú es implicado en red de pornografía infantil que llega hasta España
La investigación de las autoridades peruanas relaciona a un supuesto oficial naval con el intercambio de material de abuso sexual infantil detectado a partir de una alerta internacional, según informaron fuentes fiscales
Alianza Lima involucrado en nuevo reclamo en la FIFA: club argentino exige pago por Alan Cantero
El máximo ente del fútbol deberá determinar si los ‘blanquiazules’ tienen que desembolsar una suma de dinero al equipo ‘gaucho’
Juan Pablo Varillas impone condiciones ante Matheus Pucinelli y avanza a semifinales del Challenger de Bogotá
La tercera raqueta nacional ha desplegado en la capital colombiana uno de sus mejores rendimientos en la temporada y accede por 30° a esta instancia en el circuito
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD