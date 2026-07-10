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‘Al Sexto Día’ llega a su fin: Laura Spoya confirma el cierre del programa y aclara rumores

El espacio sabátino de Spoya en Panamericana Televisión, llegará a su fin a fines de julio, según confirmó la conductora en ‘La Manada’.

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‘Al Sexto Día’ llega a su fin: Laura Spoya confirma el cierre y aclara rumores. Youtube: La Manada.

‘Al Sexto Día’, el programa que actualmente conduce Laura Spoya en Panamericana Televisión, llegará a su fin. La versión empezó a circular tras lo dicho por el periodista Jhon Cano, pero terminó de confirmarse cuando la propia Spoya se pronunció en La Manada’ y habló del cierre, de las razones que —según adelantó— contará después y del impacto que le genera por su equipo de trabajo.

“Lo único que voy a decir es que me siento tranquila porque mi lealtad con mi equipo de trabajo nunca se negocia”, afirmó la conductora, en un intercambio en el que también dejó una frase clave para el desenlace: “Acá a nosotros no nos botaron. Nos fuimos”.

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Aunque en redes se especuló con una fecha inmediata, Spoya aclaró que el último programa no será este 11 de julio, sino a fines de julio, y que para ella la despedida coincidirá con su cumpleaños.

Al Sexto Día’ se despide y la conductora soltó una frase clave sobre su equipo: “Mi lealtad nunca se negocia.
Al Sexto Día’ se despide y la conductora soltó una frase clave sobre su equipo: “Mi lealtad nunca se negocia.

La versión que se difundió sobre la cancelación del programa

El primer anuncio público sobre el fin del espacio lo hizo el periodista Jhon Cano desde las redes sociales de su canal de streaming Show.pe. Según afirmó, fuentes cercanas al canal le informaron que ‘Al Sexto Día‘ había sido cancelado y que el equipo de producción ya había sido notificado.

“Resulta que fuentes bien cercanas del canal acaban de decir que hoy la producción de ‘Al Sexto Día’ fue notificada, que este programa tan emblemático del canal se despide de pantalla”, manifestó.

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Cano agregó que el programa tendría sus últimos días en pantalla, con una última edición en vivo la próxima semana y, después, capítulos grabados hasta finales de julio. También subrayó el efecto laboral de la decisión: “Luego de 16 años, este año hubiese cumplido 17, ‘Al Sexto Día’ se despide de las pantallas de Panamericana Televisión... hay mucha gente que se queda sin trabajo tras esta cancelación”, expresó.

El periodista Jhon Cano revela que 'Al sexto día' ya no va más luego de 16 años al aire. Showpe.

Laura Spoya confirma el final de ‘Al Sexto al Día’

Tras la difusión de esa información, Laura Spoya abordó el tema en ‘La Manada’. En conversación con sus compañeros, confirmó que el programa termina, pero marcó distancia de la idea de una cancelación abrupta y aclaró que aún falta para el cierre.

“Sí hay motivo, pero ya van a saber el día de mañana”, dijo al inicio del intercambio, cuando le preguntaron por las razones. En seguida, reforzó que no puede dar detalles por ahora: “No”.

En ese mismo diálogo, Spoya insistió en que su prioridad fue proteger a su equipo y que no permitirá que el cierre se traduzca en abandono laboral.

“Lo único que voy a decir es que me siento tranquila porque mi lealtad con mi equipo de trabajo nunca se negocia”, afirmó. Luego añadió: “El talento de mi gente y el talento de la gente que trabaja conmigo siempre se tiene que respetar. Siempre tiene que valer y no se mendiga ni se negocia”.

La conductora también reconoció el golpe emocional, pero lo enfocó en quienes trabajaron con ella: “Pero, pero, o sea, tengo un sinsabor porque obviamente, no tanto por mí, , tengo sentimientos encontrados por mi gente, no tanto por mí. No, por mi equipo de trabajo”.

Laura Spoya confirmó que ‘Al Sexto Día’ llegará a su fin y aseguró que el cierre no será este 11 de julio. YouTube: La Manada.
Laura Spoya confirmó que ‘Al Sexto Día’ llegará a su fin y aseguró que el cierre no será este 11 de julio. YouTube: La Manada.

“Ya hay soluciones”: el plan para que su equipo no se quede sin trabajo

Uno de los momentos más directos del pronunciamiento de Spoya fue cuando aseguró que ya se tomaron medidas para que el equipo no quede desprotegido. En el intercambio, le señalaron si “no se van a quedar sin comer” y ella respondió con firmeza.

“Pero como ustedes saben, yo siempre soy una persona de soluciones. Y ya hay soluciones para el equipo de trabajo”, sostuvo.

También contó que ya tenía un plan alternativo, aunque dijo que tuvo que ajustarlo: “Jamás. Yo ya, yo ya tenía el plan B, solamente que he tenido que meterle, puta, ochenta cambios, de revoluciones”.

Sin precisar cuál será ese nuevo escenario, la conductora dejó claro que hablará más adelante “a detalle” y que dará su versión completa: “Mañana, mañana voy a, vamos a contar a detalle. Yo voy a contar la realidad, pero es lo único que tenía que decir”.

La fecha del cierre de ‘Al Sexto Día’

La exreina de belleza también se encargó de desmentir la fecha que circulaba con fuerza en redes. Aclaró que el fin no es inmediato y que el cierre estará hacia finales de mes. Incluso, lo vinculó a una fecha personal.

“Pero, pero estoy tranquila porque hemos hecho valer nuestra dignidad y respeto. El último día de Al sexto para mí, va a ser el día de mi cumpleaños. El mismo día. Finales todavía. No, no es como están diciendo por ahí, que mañana, no sé qué. No, no, todavía falta”, afirmó.

El remate de su declaración marcó el tono con el que busca que se entienda la salida: no como una expulsión, sino como una decisión tomada. “Pero no, no, no, na. Acá a nosotros no nos botaron. Nos fuimos”.

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