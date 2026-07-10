Silvana Alfaro fue presentada como nueva portera de la U. de Chile e inicia su segunda experiencia en el extranjero

Silvana Alfaro fue presentada como nueva incorporación de la Universidad de Chile, iniciando así su segunda experiencia en el extranjero tras su paso por Racing Club de Argentina. A sus 24 años, la guardameta deja atrás una destacada etapa en Sporting Cristal para afrontar un nuevo reto en una de las instituciones más importantes del fútbol femenino sudamericano.
La internacional peruana fue anunciada por Universidad de Chile a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Alfaro se dirigió por primera vez a la afición de su nuevo equipo y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera.
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“Hola hinchas azules, soy Silvana y estoy muy feliz de estar acá con ustedes y muy emocionada por verlos. Aguante la ‘U’”, manifestó la guardameta, quien ya se integró a los entrenamientos del conjunto chileno.
El club también le dedicó un mensaje de bienvenida con el que resaltó el recorrido que ha tenido la futbolista peruana antes de arribar a Santiago. “Cada paso construyó su historia. Hoy, comienza un nuevo capítulo en Chile. Silvana Alfaro ya es una leona”, publicó la institución, oficializando así una contratación que se venía gestando durante los últimos días.
El fichaje representa un importante paso para Alfaro, quien vuelve a salir del país luego de haber defendido anteriormente los colores de Racing Club. Tras esa primera experiencia internacional, la arquera regresó al Perú para vestir las camisetas de Universitario de Deportes y posteriormente Sporting Cristal, consolidándose además como una habitual convocada a la selección peruana.
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Abrupta salida de Sporting Cristal
La llegada de Silvana Alfaro a Universidad de Chile explica también la sorpresiva decisión que tomó días atrás de rescindir su contrato con Sporting Cristal, justo cuando el cuadro ‘celeste’ acababa de clasificar a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Su salida causó sorpresa en el ambiente del fútbol peruano debido al momento en que se produjo. Alfaro había sido una de las figuras más importantes del equipo ‘celeste’ durante toda la campaña y era considerada una pieza clave para afrontar la definición por el título frente a Universitario.
La guardameta decidió poner fin a su vínculo apenas unos días después de la victoria sobre Atlético Andahuaylas que selló el pase a la final. La razón no obedeció a diferencias deportivas, sino a la posibilidad de concretar una transferencia internacional antes del cierre del mercado de fichajes en Chile.
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Con los plazos muy ajustados, Sporting Cristal y la futbolista alcanzaron un acuerdo para resolver anticipadamente el contrato y permitir que la operación pudiera concretarse sin inconvenientes. De esa manera, Alfaro quedó liberada para incorporarse inmediatamente a Universidad de Chile y comenzar su adaptación al fútbol chileno.
Sporting Cristal disputa el Apertura con Universitario
Mientras tanto, Sporting Cristal deberá afrontar la final del Torneo Apertura sin una de sus principales referentes bajo los tres palos. El conjunto ‘rimense’ recibirá a Universitario de Deportes este domingo 12 de julio desde las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo, en el primer capítulo de una serie que promete grandes emociones.
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Las ‘celestes’ alcanzaron esta instancia luego de superar a Atlético Andahuaylas en las semifinales, mostrando nuevamente la solidez que las acompañó durante toda la temporada. En tanto, Universitario obtuvo su boleto tras eliminar a Alianza Lima en una vibrante edición del clásico del fútbol femenino peruano.
La definición enfrentará a los dos equipos más consistentes del primer semestre de la Liga Femenina. Sporting Cristal intentará sobreponerse a la sensible baja de Silvana Alfaro para mantenerse en la pelea por el título, mientras que Universitario buscará aprovechar ese escenario para dar el primer golpe en una final que reunirá a dos de los planteles más competitivos del campeonato.
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