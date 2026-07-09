Perú

Campaña veterinaria gratis este martes 14 de julio: ¿Dónde y qué servicios está disponibles?

Esta campaña busca acercar servicios veterinarios preventivos gratuitos a la comunidad, promover la tenencia responsable de mascotas y orientar a los propietarios sobre el cuidado y el registro de perros y gatos

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La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, anunció una campaña veterinaria gratuita se llevará a cabo este martes 14 de julio, entre las 9 a. m. y las 12 m., en el Parque de la Infancia, ubicado en el jirón José Díaz, cuadra 4, en el Cercado de Lima.

La jornada ofrecerá atenciones preventivas y orientación para propietarios de animales de compañía, con el objetivo de acercar servicios básicos a los vecinos que acudan al punto de atención dentro del horario establecido por la comuna.

De acuerdo con la convocatoria municipal, la actividad concentrará prestaciones vinculadas al cuidado de perros y gatos, además de un espacio informativo dirigido a reforzar prácticas relacionadas con la tenencia responsable y los trámites de registro.

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La campaña veterinaria se llevará a cabo este martes 14 de julio - Créditos: Municipalidad de Lima.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este martes 14 de julio - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles en la jornada?

Los servicios anunciados para esta edición incluyen cuatro atenciones principales:

  • Consulta médico-veterinaria: revisión general de la mascota para evaluar su estado y absolver dudas del cuidador sobre aspectos básicos de salud.
  • Desparasitación interna y externa: aplicación destinada a controlar parásitos que pueden afectar a perros y gatos como medida preventiva dentro del cuidado regular.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: espacio informativo orientado a reforzar pautas de cuidado y convivencia, con énfasis en la responsabilidad del propietario.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: indicaciones para que los asistentes conozcan el procedimiento y los pasos vinculados a este trámite.

Con esta jornada, el municipio busca facilitar servicios preventivos sin costo, al tiempo que brinda información sobre prácticas responsables y sobre el registro de mascotas, una orientación incluida en el programa anunciado para la fecha.

La atención se brindará en un solo turno por lo que recomienda a los interesados acudir dentro del rango previsto para acceder a las prestaciones anunciadas.

La campaña incluirá el servicio de desparasitación interna y externa como parte de las acciones preventivas - Créditos: Magnific.
La campaña incluirá el servicio de desparasitación interna y externa como parte de las acciones preventivas - Créditos: Magnific.

¿Cómo cuidar a los animales ante el frío?

  • Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche y en las horas de menor temperatura; evita corrientes de aire en su zona de descanso.
  • Prepara una cama aislada del piso: coloca una manta gruesa o colchón y otra frazada encima; si es posible, ubícala lejos de puertas y ventanas.
  • Asegura hidratación y alimento suficiente: en días fríos algunos animales gastan más energía para conservar calor; consulta con un médico veterinario si corresponde ajustar ración.
  • Evita baños y pelajes húmedos; si se mojan por lluvia, sécalos de inmediato con toalla y, de ser necesario, con aire tibio a distancia.
  • Usa abrigo solo si lo tolera y le queda bien: debe permitir movimiento, no apretar cuello ni axilas, y mantenerse seco.
  • Protege las patas en superficies heladas o mojadas: revisa almohadillas, limpia y seca al volver del paseo.
  • Reduce paseos en madrugada o noche; prioriza salidas cortas y en horarios templados.
  • En cachorros, animales mayores o con enfermedades, refuerza cuidados y vigila signos de alarma: temblores persistentes, decaimiento, encías pálidas o dificultad para respirar.
  • Nunca uses braseros o calefactores sin control cerca de ellos: evita quemaduras e intoxicaciones.
  • Si duermen afuera, habilita un refugio cerrado, seco y elevado del suelo, con abrigo interno.

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