Eddie Fleischman disparó contra Mr Chip por asegurar que Kylian Mbappé es mejor que Lionel Messi en Mundiales: “Solo mira el Excel y comenta”

El periodista deportivo arremetió contra el estadístico. (Juego Cruzado)

El debate se desató lugo de que Alexis Martín Tamayo, más conocido como 'Mister Chip‘, comentó de que Kylian Mbappé es mejor que Lionel Messi en los Mundiales. Ese análisis generó muchas reacciones y marcó la pauta en losprogramas deportivos.

Eddie Fleischman se unió a la controversia y dejó en claro su postura. El periodista deportivo no dudó en disparar contra el estadístico español porque no comparte su opinión. Aseguró que su argumento solo son los números, y fue enfático en mencionar que el delantero francés jamás superará a la ‘Pulga’.

“Que Mbappé lo haya hecho mejor que Lionel Messi en sus primeros mundiales no lo hace mejor. Mister Chip no tiene que ver los partidos, solo le das el Excel y luego comenta. Veremos si Mbappé se vuelve el mejor jugador en la historia de los Mundiales. Ojalá que no, mañana se rompe el ligamento cruzado y no sabes qué va a pasar. Yo creo que Mbappé va a superar los números de Messi, pero nunca va a ser en su carrera mejor jugador que Messi, nunca”, apuntó el comunicador en el programa ‘Juego Cruzado’.

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Messi-Mbappé

“Nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”

El protagonismo de Claudio Pizarro en la Bundesliga sigue generando reconocimiento mucho después de su retiro. Su paso por clubes como el Bayern Múnich y el Werder Bremen permitió que la bandera peruana ganara visibilidad en el fútbol europeo, una hazaña que, para especialistas como Alexis Martín Tamayo —conocido como MisterChip—, tiene un valor incalculable.

Mientras el peruano marcaba goles en Alemania, Mister Chip compartía sus registros y hazañas en distintas plataformas sociales, convirtiéndose en uno de los seguidores más atentos de la carrera del delantero. El propio Tamayo ha reconocido en varias ocasiones que guarda un especial aprecio por el legado dejado por el “Bombardero de los Andes”.

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Consultado por su visión sobre la trayectoria del exfutbolista, MisterChip afirmó: “Si hablamos de lo que es el impacto, lo que es colocar la bandera de Perú en el panorama futbolístico, yo creo que nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”. Para él, este impacto es superior al que han logrado otros referentes, incluso si en la selección peruana los resultados no acompañaron de la misma manera.

En contraste, el analista español sostiene que Paolo Guerrero —pese a su relevancia en la selección— desarrolló su carrera casi exclusivamente en Sudamérica. Según Tamayo, esto genera que el reconocimiento internacional no sea tan extendido: “La carrera de Paolo Guerrero se ha desarrollado casi toda en Sudamérica y parece como que eso tiene menos foco. Si tú preguntas en Europa a cualquier seguidor de fútbol por un futbolista peruano, todos te van a hablar de Claudio Pizarro”, concluyó Tamayo.

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Mr Chip considera a Claudio Pizarro como el futbolista más importante del Perú. - Crédito: Difusión

Mister Chip se rindió ante Teófilo Cubillas y Cholo Sotil

A pesar de que la elección de MisterChip por Claudio Pizarro es evidente, el analista español no olvida a la generación que marcó época en el fútbol peruano durante los años setenta. Ha reconocido el aporte de figuras como Teófilo Cubillas y Cholo Sotil, quienes integraron una selección que supo estar presente en varias ediciones de la Copa del Mundo y que, según sus palabras, “era dominante” en ese periodo.

MisterChip ha subrayado que “hay una generación de futbolistas peruanos, liderada por Teófilo Cubillas, Cholo Sotil. Esa selección peruana que en los años setenta y en los años ochenta, era dominante y que estaba presente en todas las ediciones de las Copas del Mundo”. De este modo, reconoce el peso histórico de aquellos jugadores que abrieron el camino para el fútbol nacional en el escenario internacional.

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El estadístico también ha señalado la importancia de la camada moderna, encabezada por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes consiguieron devolver a Perú a una Copa del Mundo después de más de tres décadas. Para Tamayo, estos futbolistas fueron los protagonistas del regreso del país al torneo en 2018, un logro que marcó una nueva página en la historia deportiva nacional.

Durante esa campaña clasificatoria, Claudio Pizarro fue considerado para integrar el equipo, pero sus constantes problemas físicos le impidieron consolidarse dentro del plantel. Las lesiones terminaron por marginar al experimentado delantero en un momento clave para la selección, limitando su presencia en el proceso que terminó con el ansiado retorno al Mundial.

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Teófilo Cubillas y Paolo Guerrero fueron considerados entre los 30 mejores futbolistas de las Eliminatorias Sudamericanas por el diario As.